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Posted 17 октября 2010, 17:06

Published 17 октября 2010, 17:06

Modified 10 ноября 2022, 18:57

Updated 10 ноября 2022, 18:57

Власти Уфы недовольны частными «ЖЭКами»

17 октября 2010, 17:06
На минувшей неделе уфимский мэр Павел Качкаев, вернувшись со второго заседания президентского совета по местному самоуправлению, раскритиковал частные фирмы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. - Я согласен с главой государства Дмитрием Медведвым, что ожидания от создания товариществ собственников жилья и частных управляющих компаний не совсем себя оправдали, - заметил градоначальник. – Когда к теплу были подключены все дома управляемые УЖХ, без тепла стояли дома ТСЖ. В товариществах допускают некое отвлечение средств на иные цели, когда, например, УЖХ делает по своим домам предоплату «Башкирэнерго» за тепло в 220 миллионов рублей.

Вместе с тем глава башкирской столицы отмел предположения что ОАО «УЖХ» - самая крупная управляющая компания в Уфе находится под крылом муниципалитета. Но вместе с тем заметил, что пока «УЖХ» нет альтернативы, так как частники не справляются с этой работой.

По словам мэра, после прихода частных управляющих компаний появляется масса жалоб на плохое обслуживание жилья. Поэтому градоначальник ратует за метод, когда жилье частной управляющей компании отдается с испытательным сроком на полгода. Вопрос о полной приватизации «УЖХ» также не рассматривается.

- Ну, давайте еще водоканал приватизируем, есть такой опыт в Перми, Омске и Оренбурге. Кроме увеличения тарифов, это ничего там не дало, - заметил г-н Качкаев.

По мнению сити-менеджера пока частные инициативы в жилищно-коммунальном хозяйстве не были удачными.

- Создание товарищества собственников жилья не всегда влечет нормальное обслуживание, есть масса примеров, когда их председатели бесследно пропадали с собранными деньгами, были случаи, когда в неизвестном направлении исчезали по два-три миллиона рублей общедомовой кассы, - пояснил глава города.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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