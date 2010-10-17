Власти Уфы недовольны частными «ЖЭКами»

Posted 17 октября 2010, 17:06
Published 17 октября 2010, 17:06
Modified 10 ноября 2022, 18:57
Updated 10 ноября 2022, 18:57
Вместе с тем глава башкирской столицы отмел предположения что ОАО «УЖХ» - самая крупная управляющая компания в Уфе находится под крылом муниципалитета. Но вместе с тем заметил, что пока «УЖХ» нет альтернативы, так как частники не справляются с этой работой.
По словам мэра, после прихода частных управляющих компаний появляется масса жалоб на плохое обслуживание жилья. Поэтому градоначальник ратует за метод, когда жилье частной управляющей компании отдается с испытательным сроком на полгода. Вопрос о полной приватизации «УЖХ» также не рассматривается.
- Ну, давайте еще водоканал приватизируем, есть такой опыт в Перми, Омске и Оренбурге. Кроме увеличения тарифов, это ничего там не дало, - заметил г-н Качкаев.
По мнению сити-менеджера пока частные инициативы в жилищно-коммунальном хозяйстве не были удачными.
- Создание товарищества собственников жилья не всегда влечет нормальное обслуживание, есть масса примеров, когда их председатели бесследно пропадали с собранными деньгами, были случаи, когда в неизвестном направлении исчезали по два-три миллиона рублей общедомовой кассы, - пояснил глава города.
Дмитрий КОЛПАКОВ.