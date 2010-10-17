Власти Уфы недовольны частными «ЖЭКами»

На минувшей неделе уфимский мэр Павел Качкаев, вернувшись со второго заседания президентского совета по местному самоуправлению, раскритиковал частные фирмы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. - Я согласен с главой государства Дмитрием Медведвым, что ожидания от создания товариществ собственников жилья и частных управляющих компаний не совсем себя оправдали, - заметил градоначальник. – Когда к теплу были подключены все дома управляемые УЖХ, без тепла стояли дома ТСЖ. В товариществах допускают некое отвлечение средств на иные цели, когда, например, УЖХ делает по своим домам предоплату «Башкирэнерго» за тепло в 220 миллионов рублей.

Вместе с тем глава башкирской столицы отмел предположения что ОАО «УЖХ» - самая крупная управляющая компания в Уфе находится под крылом муниципалитета. Но вместе с тем заметил, что пока «УЖХ» нет альтернативы, так как частники не справляются с этой работой. По словам мэра, после прихода частных управляющих компаний появляется масса жалоб на плохое обслуживание жилья. Поэтому градоначальник ратует за метод, когда жилье частной управляющей компании отдается с испытательным сроком на полгода. Вопрос о полной приватизации «УЖХ» также не рассматривается. - Ну, давайте еще водоканал приватизируем, есть такой опыт в Перми, Омске и Оренбурге. Кроме увеличения тарифов, это ничего там не дало, - заметил г-н Качкаев. По мнению сити-менеджера пока частные инициативы в жилищно-коммунальном хозяйстве не были удачными. - Создание товарищества собственников жилья не всегда влечет нормальное обслуживание, есть масса примеров, когда их председатели бесследно пропадали с собранными деньгами, были случаи, когда в неизвестном направлении исчезали по два-три миллиона рублей общедомовой кассы, - пояснил глава города. Дмитрий КОЛПАКОВ.