В Башкирии подвели итоги беспрецедентной акции «Счастливая карта»

- Старшие девочки - 15-летние двойняшки Азалия и Эмилия - каждый день ездят в школу, да и самой приходится ежедневно совершать поездки на работу, вот в целях экономии и приобрели транспортные карты, - рассказывает 37-летняя мать, держа на руках маленькую Амалию, которой всего три года. - У Азалии велосипед есть, поэтому нужен был второй для Эмилии, которая его и получит. Будут вдвоем кататься, а младшая пока учится ездить на трехколесном. Для семейного бюджета эта карта очень выгодна, и мы всегда будем ею пользоваться.