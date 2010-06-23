В Башкирии подвели итоги беспрецедентной акции «Счастливая карта»

Posted 23 июня 2010, 13:43
Published 23 июня 2010, 13:43
Modified 10 ноября 2022, 18:58
Updated 10 ноября 2022, 18:58
Для того, чтобы стать счастливым обладателем приза, достаточно было прислать в «Башавтотранс» автобусные билеты – кассовые чеки, купленные с помощью транспортной карты. За время проведения этого своеобразного пассажирского соревнования в акции приняли участие свыше 100 тысяч человек, собравших более 500 тысяч кассовых автобусных чеков.
Итоги акции еженедельно подводились на местных радиостанциях и ТВ, а в минувшую среду в Уфе наградили счастливчиков, собравших наибольшее число проездных документов. Одновременно во всех городах и районах Башкирии прошли церемонии вручения всем пассажирам доказавших свою преданность «Башавтотрансу».
Карточная выгода
Напомним, «Башавтотранс» стал первым автопредприятием в России, сумевшим внедрить на своих автобусах безналичную форму оплаты проезда. Любой пассажир может приобрести пластиковую карту, подобную банковской кредитке, и использовать этот «электронный кошелек» для оплаты проезда, получая вместо билета кассовый чек, где указана не только дата, время и стоимость поездки, но и даже название предприятия, оказавшего автоуслугу. Электронная новинка удобна в обращении, позволяет расплачиваться не только за себя, но и за любого другого человека, но и главное ее достоинство – экономия на проезде для всей семьи.
Так, при наличии транспортной карты проезд вам обойдется не в 15 рублей, а в восемь, для студентов – в семь, а для школьников – в пять рублей! Деньги на карте не сгорают, а пополнить ее можно в любом пункте продаж. То есть, если пластиковым кошельком пользуется вся семья, то в месяц экономия на проезде может составить полторы тысячи рублей! Согласитесь, это существенная причина для приобретения пополняемой пластиковой карты.
Но у участников акции «Счастливая карта» для того, чтобы идти в ногу с прогрессом, было еще одно важное обстоятельство. Ведь эти пассажиры не только экономили на проезде, но и выигрывали ценные призы - телевизоры, палатки, велосипеды и наборы для барбекю.
- Для меня сегодня двойной праздник: я получила «пять» по ЕГЭ в УКСИВТе и вдобавок мне вручили палатку, - радостно заявляет 18-летняя Наталья Нефедова. – Об этой акции я узнала от своей подруги, и как будущий экономист, подсчитала, что для студентов очень выгодно ездить по транспортной карте. А затем стала активно собирать билеты.
- Как только начали пользоваться транспортной картой – ощутили реальную экономию, - пишет в «Башавтотранс» семья Валиуллиных из Дюртюлей. – На государственных автобусах мы ездим на работу, отвозим детей в садик и школу. После того, как стали расплачиваться за проезд пластиковой картой, оказалось, что сохранили кучу денег.
Кстати, многие принимали участие в акции «Счастливая карта» целыми семьями.
Один из юных пассажиров Ильвир Мустафин собрал более 20 билетов и попросил подарить подарок не себе, а своей тете, «потому что она очень хорошая и добрая, и у нее недавно был день рождения».
А третьеклассник Радмир Салимов, мечтающий о велосипеде, сообщает, что «заставил собирать билеты свою маму».
- У моих друзей уже есть велосипеды, но они не дают мне покататься, - признается Радмир. – Мы с мамой хотим, чтобы наше желание исполнилось.
Семейство Салимовых пришло на вручение призов в полном составе: мама Ирина, папа Рустем, девятилетний Радмир и трехлетняя Адель. Мальчик, убедивший родителей собирать билеты, соорудил из собранных мамой проездных чеков бумажный велосипед и отправил в конкурсную комиссию.
- Я очень люблю рисовать, и все свободное время провожу за листом бумаги и карандашами, - рассказывает Радмир Салимов. – Специально для конкурса я изобразил велосипед, а колеса сделал из билетов «Башавтотранса», наклеив их по окружности. На рисунок у меня ушло не больше пяти минут: просто я очень мечтаю о велосипеде и, скорее всего, на подарочную карту мы приобретем именно его.
Даже трехлетняя Аделя принимала участие в конкурсе: нарисовав цветок. Победить ей не удалось, но она нисколько не расстроилась.
- У Радмира теперь будет велосипед, и он меня будет катать, - гордо заявляет малышка.
А 22-летний Никита Круглов стал обладателем сразу двух призов: набора для барбекю и двухместной палатки.
- В первый раз я отправил немного билетов, и с еще большим усердием стал собирать билеты, когда мне сообщили о первой победе, - рассказывает молодой человек о своей удаче.
Никита работает продавцом-консультантом в магазине бытовой техники, от дома до работы он проезжает всего четыре остановки, поэтому парнишка предпочел транспортную карту.
- Такая экономия получается! – признается парень. - Это самая главная причина, по которой я езжу на автобусах «Башавтотранса». Первый раз, если честно, отправил билеты больше из любопытства, а второй раз уже появился азарт. Теперь на выходных отправлюсь в поход: обновлять набор и палатку.
Фортуна лицом
Интересно, что большое влияние на участвовавших в акции взрослых, оказали… дети.
Врач республиканского кардиологического диспансера Райля Гайнетдинова на церемонию награждения пришла с тремя дочерьми.
- Старшие девочки - 15-летние двойняшки Азалия и Эмилия - каждый день ездят в школу, да и самой приходится ежедневно совершать поездки на работу, вот в целях экономии и приобрели транспортные карты, - рассказывает 37-летняя мать, держа на руках маленькую Амалию, которой всего три года. - У Азалии велосипед есть, поэтому нужен был второй для Эмилии, которая его и получит. Будут вдвоем кататься, а младшая пока учится ездить на трехколесном. Для семейного бюджета эта карта очень выгодна, и мы всегда будем ею пользоваться.
45-летняя технолог УМПО Флюза Арсланова собирала билеты вместе с дочерью Эльзой и признается, что «дорожили каждым чеком» и выиграли телевизор.
Татьяна Пупыкина работает главным бухгалтером в детском саду и каждый день ездит по маршруту «дом-работа-дом» на автобусах «Башавтотранса». Татьяна Александровна признается, что во многом обязана победой в конкурсе 15-летней дочери:
- Моя Настена первая узнала о транспортной карте и заставила нас экономить. Помню, тогда мы очень много разъезжали по городу на государственных автобусах – были праздники, и многое нужно было успеть. Теперь в ближайших планах - поехать всей семьей на природу, опробовать выигранный набор для барбекю. Будем ждать новых конкурсов.
Александра Густякова работает консультантом косметической фирмы.
- Всю жизнь я считала себя невезучей, потому что ни разу не выигрывала, – признается г-жа Густякова. – Начала собирать билеты, подумав: «Ничего не теряю ведь и так каждый день пользуюсь автобусами «Башавтотранса». Мне вручили велосипед, а я до сих пор не могу поверить, что стала победительницей! У меня есть 12-летняя двоюродная сестренка Настя, которая с удовольствием будет гонять на новеньком двухколесном. А со мной теперь останется вера в удачу.
Ренат Хакимов, работник службы безопасности магазина бытовой техники, считает себя человеком азартным, хотя тоже что-то выиграл впервые в жизни.
- Думаю, все еще впереди, - улыбается парень. - Причем мы собирали билеты с женой Ириной. Если бы не супруга, возможно, я вовсе не принял бы участие в розыгрыше, это она вразумила и объяснила, как важно пользоваться государственными автобусами. Безумно приятно получить такой полезный подарок – походную палатку!
Кстати, Ирина Хакимова - не единственная жена, заставившая мужа собирать билеты и не прогадавшая в своем рвении. Оказывается, и супруга Айрата Лукманова из села Булгаково настояла на том, чтобы в семье появилась транспортная карта.
- Мы с Юлей прилежно собирали билеты, - рассказывает Айрат, который работает старшим оператором котельной на спиртзаводе. – Ездим на государственных автобусах часто, вот и повезло – выиграли телевизор.
Галина Матвеева, работающая торговым представителем, часто пользуется маршрутами «Башавтотранса», поэтому доверяет водителям автобусов как самой себе. Женщине сегодня крупно повезло: выиграла велосипед.
- Автобусом очень много пользуюсь по работе, - радуется Галина Геннадьевна. - У нас растут двое сыновей: четырехлетний Никита и 17-летний Алексей, они давно мечтали о велосипеде. У нас есть дача в Федоровке, а в магазин приходится ездить в соседнюю деревню.
Михаил Смоляр выиграл набор для барбекю. Извлекать пользу из подарка собирается в летние уикенды у себя в саду, что рядом с деревней Шарипово.
- Будем с дочкой Дашей в выходные готовить мясо на природе, - говорит Михаил. - Приходится каждый день добираться на работу на автобусах, сейчас цены везде разные, а «Башавтотрансом» выходит дешевле. В день мы с супругой Альбиной делаем по 6-8 поездок. Когда услышал о картах «Башавтотранса», решили купить сначала одну. Оказалось выгодно, а потом и вторую приобрели. Это здорово экономит семейный бюджет!
18-летний Вячеслав Вервельский упаковал собранные билеты в конверт, изготовленный в виде автобуса.
Впрочем, в любви к автобусам «Башавтотранса» признаются многие пассажиры, даже те, которым не повезло стать призерами акции.
Например, 14-летний Ильнар Галиуллин из Бирска замечает, что «в автобусе встречается с друзьями и платит за них картой, если они забыли свою».
- В автобусе «НефАЗ» всегда чисто, уютно и водитель всегда водит аккуратно, - пишет семья Аглиуллиных из Туймазов. – Хочется пожелать всем работникам «Башавтотранса», придумавшим такую интересную акцию, и дальше так хорошо заботиться о своих пассажирах.
- Мой трехлетний внук Ваня очень любит кататься на автобусе, говорит, когда вырасту, буду водить автобус, - сообщает Нина Волкова из Ишимбая. – Я сама езжу часто и по городу, и в сад, и в деревню, а транспортная карта помогает мне экономить.
Пенсионер Асхат Насыров посвятил пластиковому «кошельку» речевку: «Транспортная карта – это выгодно, удобно, дешево и комфортно!».
- Мы благодарны всем пассажирам, принявшим участие в акции, - говорит финансовый директор ГУП «Башавтотранс» Рафит Ягафаров. – Я думаю, что все участники оценили удобство использования пластиковой карты и сэкономили достаточно средств на проезд. Наш конкурс стал по-настоящему семейным, позволил сохранить деньги и объединил всех пассажиров.
По словам г-на Ягафарова, акция «Счастливая карта» позволила государственному предприятию точнее рассчитывать пассажиропоток. Ведь электронный учет с помощью пластиковой карты отражает реальное число людей, воспользовавшихся автобусами. А это значит, что теперь в «Башавтотрансе» всегда знают, где пассажиры нуждаются в машинах государственного перевозчика.
Кстати, это не первая акция «Башавтотранса», объединяющая пассажиров государственного перевозчика. В декабре прошлого года в акции «Счастливый билет», проводившийся в Уфе, приняли участие свыше 10 тысяч человек.