mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июня 2010, 19:09

Published 22 июня 2010, 19:09

Modified 10 ноября 2022, 18:58

Updated 10 ноября 2022, 18:58

Жители Ленинградской области будут ездить на башкирских «НефАЗах»

22 июня 2010, 19:09
60 автобусов «НефАЗ» приобретет в ближайшее время Ленинградская область. Такое соглашение подписали областное правительство и башкирский Кабмин. Документ заключен на пять лет и состоит из семи разделов, где оговорены 73 пункта возможного сотрудничества. План развития утвержден до 2012 года.

Ленинградская область намерена развивать отношения с Башкирией не только в машиностроении, но и сельском хозяйстве, культуре и науке. Кроме того, теперь представительство Башкортостана в Санкт-Петербурге станет связующим звеном между Ленобластью и республикой.

Нынешний товарооборот между регионами превышает 5 млрд. рублей. Из республики в Ленинградскую область вывозятся товары производственно-технического назначения, а ввозятся, в основном, товары народного потребления.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика