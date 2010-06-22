Жители Ленинградской области будут ездить на башкирских «НефАЗах»

Posted 22 июня 2010, 19:09
Published 22 июня 2010, 19:09
Modified 10 ноября 2022, 18:58
Updated 10 ноября 2022, 18:58
Ленинградская область намерена развивать отношения с Башкирией не только в машиностроении, но и сельском хозяйстве, культуре и науке. Кроме того, теперь представительство Башкортостана в Санкт-Петербурге станет связующим звеном между Ленобластью и республикой.
Нынешний товарооборот между регионами превышает 5 млрд. рублей. Из республики в Ленинградскую область вывозятся товары производственно-технического назначения, а ввозятся, в основном, товары народного потребления.