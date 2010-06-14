Экс-солист O-Zone взорвал Европу «Бомбой»

- Да, люди вообще меняются, но когда происходят такие радикальные успехи, то, конечно, меняется многое. Вопрос: в лучшую ли сторону? Это зависит от многих факторов. У нас вышел первый альбом с семью хитаит, который до сих пор является самым продаваемый в истории Молдовы. Успех был большой, мне было тогда 19 лет, и появилась не то чтобы «звездная болезнь», но я начал свысока смотреть на других. Думаю, в таком возрасте с первым большим успехом это случается, наверное, у всех. Я решил двигаться дальше, собрать новую группу. Нашим следующим рынком была Румыния. Ни один молдавский артист никогда не имел успеха в Румынии, вообще нигде в мире, кроме Молдовы. Это был первый амбициозный шаг, и я заявил, что сделаю кастинг для нового проекта. Но все восприняли это так, что группы O-Zone больше нет, и люди от меня стали отворачиваться. Для меня это стало очень хорошим показателем. Тогда я понял, что успех - это всего лишь мыльный пузырь, потому нельзя парить в облаках.