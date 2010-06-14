Экс-солист O-Zone взорвал Европу «Бомбой»

Posted 14 июня 2010, 13:45
Published 14 июня 2010, 13:45
Modified 10 ноября 2022, 18:58
Updated 10 ноября 2022, 18:58
Популярный певец, композитор и продюсер румынско-молдавского происхождения ныне живет в Нью-Йорке. С раннего детства он проявлял большой интерес к музыке. Его первое публичное выступление в развлекательном шоу на ТВ состоялось, когда Дану едва исполнилось четыре года. В 11 лет Балан получил в подарок свой первый музыкальный инструмент – аккордеон, на котором исполнял вальсы собственного сочинения. А в 18 лет Дан собрал свою первую группу, которая играла в стиле готик-дум-металл. Балан отвечал за партию клавишных и сочинял музыку. Группа стала очень популярной в андеграундной среде Молдавии. Но настоящий успех пришел к артисту немного позднее, когда он в 1999 году организовал трио O-Zone, исполняющее музыку в стиле евроданс. Дан играл ключевую роль в группе, сочинял и продюсировал все композиции. И именно во многом благодаря его упорству и таланту их сингл Dragostea din Tei (также известный как Numa Numa song) прогремел на весь мир. Он возглавил чарты в 32 странах, достиг третьего места в Британии, разошелся тиражом более 12 миллионов копий и стал самым продаваемым синглом в Европе и Японии.
Началась настоящая «озономания»: на Numa Numa song было сделано более 200 кавер-версий на 14 языках мира. Насладившись успехом во всем мире в качестве поп-артиста, Дан решил вновь вернуться к своим рок-корням. Он собрал лучших музыкантов из числа соотечественников и в 2005 году переехал с ними в Лос-Анджелес. Несмотря на то, что Балан приехал в США в статусе участника популярной группы, ему потребовалось около двух лет напряженной работы, чтобы реализовать свой сольный проект. В результате приобретенного опыта на свет появился проект Crazy Loop. Его последний сингл Chica Bomb стремительно ворвался на танцполы и радио-эфиры по всему миру. Сейчас Дан работает над новым материалом и записывает альбом. Интересно, что Балан в феврале этого года заключил контракт с одной из старейших российских звукозаписывающих компаний Gala Records.
- Расскажите о своем первом музыкальном опыте, с чего началось увлечение музыкой?
- Петь я хотел давно, в пять лет я уже видел себя на сцене. А первые попытки состоялись, когда лет в десять мне купили аккордеон. В школу музыкальную еще не ходил, потому не умел на нем играть и просто сочинять какие-то мелодии, нажимая на клавиши. Вот так я начал писать музыку и первые песни. Почему-то получалось, что первые мои мелодии были вальсами.
- Первым проектом была андеграундная рок-группа, почему решили изменить этому направлению?
- Да, это было в 96-м, группа называлась Inferialis. Готик-дум-металл похож на классическую, очень суровую, но мелодичную музыку. Все происходило в Кишиневе, и было андеграундным для этого маленького города. В какой-то момент мне стало неинтересно играть для тридцати человек в клубе. Хотелось, чтобы мои творения услышало больше людей. Тогда я начал делать более коммерческие песни и в 1999 году создал группу O-Zone. Хотя рок-музыку я до сих пор делаю и даже играю на концертах.
- А когда создавали группу O-Zon», могли представить, что она будет иметь такой успех по всему миру?
- Конечно. Я очень верил в это и всегда мечтал об интернациональном успехе. Помню, когда создал группу в первом составе, мы были на молдавском телевидении, и меня спросили: «Какая твоя самая большая цель?». Я ответил: «Попасть на MTV». Это ассоциировалось с интернациональным успехом. И я помню, что все после этого смеялись: «Да, конечно, MTV». Но у меня в голове была такая цель, и я верил в это.
- Изменились после того, как стали популярным во всем мире?
- Да, люди вообще меняются, но когда происходят такие радикальные успехи, то, конечно, меняется многое. Вопрос: в лучшую ли сторону? Это зависит от многих факторов. У нас вышел первый альбом с семью хитаит, который до сих пор является самым продаваемый в истории Молдовы. Успех был большой, мне было тогда 19 лет, и появилась не то чтобы «звездная болезнь», но я начал свысока смотреть на других. Думаю, в таком возрасте с первым большим успехом это случается, наверное, у всех. Я решил двигаться дальше, собрать новую группу. Нашим следующим рынком была Румыния. Ни один молдавский артист никогда не имел успеха в Румынии, вообще нигде в мире, кроме Молдовы. Это был первый амбициозный шаг, и я заявил, что сделаю кастинг для нового проекта. Но все восприняли это так, что группы O-Zone больше нет, и люди от меня стали отворачиваться. Для меня это стало очень хорошим показателем. Тогда я понял, что успех - это всего лишь мыльный пузырь, потому нельзя парить в облаках.
- Нравится карьера публичного человека?
- Я смотрю на это как на мою профессию. И проблемы не вижу.
- Что повлияло на обращение к электронно-танцевальной музыке?
- Я долго искал верный путь. После O-Zone сделал проект Crazy loop, больше ориентированный на семейную аудиторию. Я искал свое направление, делал много танцевальных песен. Пока не пришел после долгих поисков к такому саунду, как Chica bomb, и остановился.
- А какой стиль музыки больше нравится, что сами слушаете?
- Мне нравится то, что меня задевает, но и коммерческая доля в такой музыке должна быть. Скажем, я больше слушаю качественную поп-музыку.
- Какие планы и мечты?
- Хочу получить Grammy. Я почти добился этой премии с певицей Rihanna. Песня Live your life была в номинации, но не выиграла. Однако я получил американскую авторскую премию с этой же песней: она была самой ротируемой в Америке.
- Какой ваш любимый город?
- Я чувствую себя очень хорошо в Мадриде, очень люблю Париж. Конечно, Кишинев – это родной город, и он всегда будет в душе.
- Какие планы на будущее?
- В апреле будет глобальный релиз Chica bomb в Европе. В России релиз получился пораньше, так что следующий сингл для России мы выпустим очень скоро, возможно, в мае. И до осени, я надеюсь, выйдут еще два сингла, а затем выпустим альбом в России.
Ксения ЛАПТЕВА.