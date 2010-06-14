Бер – ике, коммюнике. Делегаты Курултая попросили главу государства защитить их от «башкирофобии»

Также Азамат Закиевич заявил, что «башкиры не ошибаются в выборе своих руководителей». Более того, по словам г-на Галина, если советовать мудрости Конфуция, то «каждый народ имеет не только право, но и долг восстать против правителя, который не соответствует его представлениям и нарушает порядок мироздания».