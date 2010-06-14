Архитекторы поборются за право проектировать центр подготовки паралимпийцев

Posted 14 июня 2010, 13:48
Published 14 июня 2010, 13:48
Modified 10 ноября 2022, 18:58
Updated 10 ноября 2022, 18:58
Стартовая цена контракта – 31,5 миллиона рублей. Оплату проектной документации берет на себя республиканский бюджет.
Как следует из техзадания, в комплексе для паралимпийцев планируется несколько залов. Первый - 92х40х15 метров станут использовать для проведения различных чемпионатов по мини-футболу, волейболу, ручному мячу, фехтованию, боксу, борьбе, бадминтону, и восточным единоборствам. Зал окружат трибуны на 1500 мест и VIP-ложи на 20 кресел, пять комментаторских кабин, помещения для судей и допинг-контроля. Второй трансформирующийся зал размером 54x24x5 метров отведут для проведения тренировок по боксу, тяжелой атлетики и фехтования.
Для боксерских поединков построят три ринга с центральным помостом, восемь помостов для занятия тяжелой атлетикой, семь помостов для пауэрлифтинга, один комплекс тренажеров, восемь фехтовальных дорожек и шесть фехтовальных дорожек для фехтования на колясках.
Также здесь предусмотрен 50-метровый бассейн на 12 дорожек, бассейн с системой искусственного регулируемого течения размером 10х6 метров, тренировочный бассейн 25х25 метров глубиной не более 1,5 метра, и трибуны на 500 мест.
Все помещения и бассейны будут проектироваться под спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения.
Предполагается гостиница на 200 мест, несколько кафетериев, поле для легкоатлетических соревнований и тренировок с искусственным покрытием. Вокруг спортивного комплекса будет кроссовая трасса с искусственным покрытием длиной 1000 метров.
Техническое задание оговаривает, что при спорткомплексе должен быть врачебно-восстановительный центр. Список профильных кабинетов составляет около тридцати позиций, начиная с электрокардиографии и заканчивая соляными шахтами.
Во сколько обойдется само строительство Минспорта пока не сообщает.