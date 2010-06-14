Архитекторы поборются за право проектировать центр подготовки паралимпийцев

Как следует из техзадания, в комплексе для паралимпийцев планируется несколько залов. Первый - 92х40х15 метров станут использовать для проведения различных чемпионатов по мини-футболу, волейболу, ручному мячу, фехтованию, боксу, борьбе, бадминтону, и восточным единоборствам. Зал окружат трибуны на 1500 мест и VIP-ложи на 20 кресел, пять комментаторских кабин, помещения для судей и допинг-контроля. Второй трансформирующийся зал размером 54x24x5 метров отведут для проведения тренировок по боксу, тяжелой атлетики и фехтования.