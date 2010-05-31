Американские банкоматы чуть не погорели от российской смекалки

Posted 30 мая 2010, 22:03
Published 30 мая 2010, 22:03
Modified 10 ноября 2022, 18:58
Updated 10 ноября 2022, 18:58
Меховые манто потом сбыли в Татарстане. А в марте 2008-го злодеи попытались обналичить 200 тысяч поддельных 500-рублевок, надеясь заработать 100 миллионов рублей. Но на этом карьера горе-мошенников закончилась – всех членов банды арестовали, а недавно Верховный суд РБ вынес приговор – главарь получил 20 лет лишения свободы строгого режима, а четыре женщины в общей сложности 26 лет заключения. Остальные отделались условными сроками. Приговор зачитывали восемь часов.
Напомним, задержание мошенников началось после того, как в поле зрения правоохранительных органов попала 33-летняя директриса фирмы «Международный центр дизайна, консалтинга и информации» Оксана Камалтдинова. Инкассаторы, пересчитывая наличность в банкоматах банка «Русский стандарт», что располагается в Уфе на проспекте Октября, обнаружили 250 поддельных купюр номиналом в 500 рублей с одинаковыми серийными номерами. Для кредитного учреждения – это беспрецедентный случай, тем более, что все банкоматы, по словам производителей, оснащены новейшими детекторами. К счастью, камеры, установленные над платежными машинами, сумели запечатлеть женщину, которая столь странным способом решила погасить несколько взятых на свое имя потребительских кредитов, всего на сумму 125 тысяч рублей. Компьютерная система банка подсказала, кто именно внес на свой счет на пластиковой карте фальшивые деньги.
Фирма, которую возглавляет госпожа Камалтдинова, не самая крупная в городе, занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. По словам правоохранителей, женщина на допросах вела себя как полная идиотка и уверяла, что не подозревала об ответственности за подобную шалость.
Однако многое стало понятно, когда в дом г-жи Камалтдиновой на улице Мустая Карима, 44 пришли с обыском. Здесь милиционеры обнаружили рекордное количество фальшивых денег – 800 тысяч банкнот. Сумма 500 и 100-рублевых подделок превышала 100 миллионов рублей. Пачки поддельных купюр лежали везде: на полу, на столах, в шкафах, в коробках, сумках и просто – россыпью. Здесь же размещалась дорогая профессиональная множительная техника, на которой изготовлялись фальшивки в промышленном масштабе. Банкноты были отпечатаны на листах формата А4 и хранились неразрезанными в стопках. Для того, чтобы пересчитать все копии купюр понадобилась сутки, а вывозить фальшивки пришлось на грузовой «ГАЗели».
Оказалось, что муж г-жи Камалтдиновой после кражи и продажи шуб, получив значительные средства, затеял гигантскую аферу – решил обналичивать фальшивые деньги. Превращать нарисованные банкноты в реальные аферист решил очень простым способом – зачисляя подделки через банкоматы на пластиковые карточки и тут же снимая настоящие купюры. Главную операцию предполагалось провести в Москве, мужчина уже нашел людей, на имена которых открывал кредитки. Если бы преступники осуществили задуманное, то нанесли бы ущерб всей экономике России.
Для того, чтобы осуществить столь грандиозный замысел семейство купило профессиональную множительную технику на сумму более двух миллионов рублей и отправило сына учиться в полиграфическое училище, чтобы тот получил необходимые знания для изготовления фальшивых денег.
Жена хитроумного мошенника попалась случайно – злоумышленники просто проверяли, как работает выдуманная ими система. Изобретательности главаря остается только позавидовать – мужчина выяснил, что в американской компании NCR, являющейся производителем банкоматов, и предположить не могли, что кто-то додумается «кормить» умную машину высококачественными фальшивками. На обслуживании сервисной службы NCR в России находятся более 12 тысяч банкоматов, которые обслуживают 90 кредитных учреждений, в том числе и Сбербанк РФ – эти терминалы и намеревались обманывать преступники.
- Ноу-хау этой организованной группы заключалось в том, что качество поддельных купюр было настолько высоким, что их принимали все банкоматы, размещенные в России. Это подтвердили и наши следственные эксперименты, - рассказывает начальник отдела по защите кредитно-финансовой системы УБЭП МВД по РБ Ринат Халиков.
По сути, корпорация NCR, являющаяся мировым лидером по производству и поставке банкоматов, оказалась жертвой российской смекалки. В компании усилили меры безопасности, но где гарантии, что российские криминальные умельцы успокоились?