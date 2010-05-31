Американские банкоматы чуть не погорели от российской смекалки

Напомним, задержание мошенников началось после того, как в поле зрения правоохранительных органов попала 33-летняя директриса фирмы «Международный центр дизайна, консалтинга и информации» Оксана Камалтдинова. Инкассаторы, пересчитывая наличность в банкоматах банка «Русский стандарт», что располагается в Уфе на проспекте Октября, обнаружили 250 поддельных купюр номиналом в 500 рублей с одинаковыми серийными номерами. Для кредитного учреждения – это беспрецедентный случай, тем более, что все банкоматы, по словам производителей, оснащены новейшими детекторами. К счастью, камеры, установленные над платежными машинами, сумели запечатлеть женщину, которая столь странным способом решила погасить несколько взятых на свое имя потребительских кредитов, всего на сумму 125 тысяч рублей. Компьютерная система банка подсказала, кто именно внес на свой счет на пластиковой карте фальшивые деньги.