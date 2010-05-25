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Posted 25 мая 2010, 16:34

Published 25 мая 2010, 16:34

Modified 10 ноября 2022, 18:58

Updated 10 ноября 2022, 18:58

Рынок электроники «Туча» прекратил существование

25 мая 2010, 16:34
Власти столицы Башкирии в очередной раз прогнали с насиженного места полулегальный воскресный рынок, прозванный в народе «тучей». Рынок, где торговали старыми вещами, радиоэлектроникой и инструментами, собирался утром каждого воскресенья. В этот раз очевидно тучу разогнали окончательно, ведь попытки собраться пресекаются милиционерами.

В минувшее воскресенье к кромке леса, что за церковью мормонов в тупике бульвара Тюлькина, съехались десятки милицейских машин. К этому времени торговцы только разложили свой нехитрый скарб. Милиционеры приказали всем собрать свои вещи и покинуть лес. Через некоторое время от развалов радиоэлектроники и прочего хлама не осталось и следа.

На протяжении нескольких лет рынок менял свой адрес, конспиративно собираясь то в одном лесу то в другом. Тучу разгоняли под предлогом борьбы с контрафактом – здесь торговали пиратскими фильмами и софтом несовершеннолетние дети, порой среди компьютерных развалов оперативники находили краденную оргтехнику.

Закрытие рынка связывают также с участившимися жалобами жильцов домов, рядом с которым собиралась «туча». Дело в том, что ни торговцы, ни посетители рынка, не убирали за собой мусор, и после каждого воскресенья после них остаются груды хлама. Так и в этом раз, по мнению многих посетителей, рынок убрали по просьбе обитателей элитной высотки, окна которой выходят на воскресный рынок.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

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