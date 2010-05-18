Правительство РБ отчитается о выполнении плана приватизации

Депутаты Госсобрания Башкирии соберутся на очередное пленарное заседание в ближайший четверг. На нем правительство РБ отчитается о результатах реализации в республиканской программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, представит отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Башкортостан за 2009 год. Как ожидается, будет также заслушан доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Башкортостан в 2009 году.