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Posted 16 мая 2010, 20:15

Published 16 мая 2010, 20:15

Modified 10 ноября 2022, 18:58

Updated 10 ноября 2022, 18:58

Лайнер «Федор Тютчев» соединит Москву и Уфу

16 мая 2010, 20:15
Аэробус «Федор Тютчев» начал летать между Москвой и Уфой. Лайнер, названный в честь поэта и дипломата дореволюционной России, обслуживает ночной рейс SU891, вылетая из нового терминала «Д» аэропорта Шереметьево в столицу Башкирии в 1.35 московского времени.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе «Аэрофлота», «Федор Тютчев» - это десятый самолет семейства А330 только что поступивший на межрегиональные линии.

Поэт-дипломат Федор Тютчев составит компанию советскому физиологу Ивану Павлову, точнее самолету А320, носящему его имя. «Павлов» периодически курсирует между Уфой и Москвой по «зеркальному» рейсу.

- Авиакомпании считают нормальной практикой присвоение имен великих людей своим лайнерам, - говорит заместитель директора уфимского аэропорта Тагир Мухаметшин. - У многих авиакомпаний страны уже не осталось безымянных самолетов.

Правда, как утверждает г-н Мухаметшин, в недавно признанной банкротом башкирской авиакомпании «БАЛ», имевшей самый большой флот пассажирских самолетов в Поволжье, «именных» самолетов не было. В качестве местного колорита авиакомпания использовала гимн Башкирии, который играл при приближении к Уфе.

Дмитрий КОЛПАКОВ

#Происшествия#Новости
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