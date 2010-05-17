Лайнер «Федор Тютчев» соединит Москву и Уфу

Posted 16 мая 2010, 20:15
Published 16 мая 2010, 20:15
Modified 10 ноября 2022, 18:58
Updated 10 ноября 2022, 18:58
Как сообщили «МКС» в пресс-службе «Аэрофлота», «Федор Тютчев» - это десятый самолет семейства А330 только что поступивший на межрегиональные линии.
Поэт-дипломат Федор Тютчев составит компанию советскому физиологу Ивану Павлову, точнее самолету А320, носящему его имя. «Павлов» периодически курсирует между Уфой и Москвой по «зеркальному» рейсу.
- Авиакомпании считают нормальной практикой присвоение имен великих людей своим лайнерам, - говорит заместитель директора уфимского аэропорта Тагир Мухаметшин. - У многих авиакомпаний страны уже не осталось безымянных самолетов.
Правда, как утверждает г-н Мухаметшин, в недавно признанной банкротом башкирской авиакомпании «БАЛ», имевшей самый большой флот пассажирских самолетов в Поволжье, «именных» самолетов не было. В качестве местного колорита авиакомпания использовала гимн Башкирии, который играл при приближении к Уфе.
Дмитрий КОЛПАКОВ