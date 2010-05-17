Лайнер «Федор Тютчев» соединит Москву и Уфу

Правда, как утверждает г-н Мухаметшин, в недавно признанной банкротом башкирской авиакомпании «БАЛ», имевшей самый большой флот пассажирских самолетов в Поволжье, «именных» самолетов не было. В качестве местного колорита авиакомпания использовала гимн Башкирии, который играл при приближении к Уфе.