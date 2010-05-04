Иголка от капельницы, упущенная медсестрой, попала в сердце ребенка

Posted 4 мая 2010, 12:44
Published 4 мая 2010, 12:44
Modified 15 ноября, 07:26
Updated 15 ноября, 07:26
Устройство, находящееся постоянно в вене малыша необходимо для того, чтобы не прокалывать заново сосуды ребенка при каждой необходимости поставить капельницу. Возможно, пластмассовый замок мешал маленькому больному и он ощущал боль или кожа вокруг катетера воспалилась, но через четыре дня медсестра решила удалить устройство, не советуясь с лечащим врачом. А, скорее всего, на освобождении малыша от катетера настояла мама, так как она находилась рядом с медицинской работницей, когда та начала вытаскивать трубку с замком, оснащенным иголкой из вены мальчика.
Как сообщила «ЧП» старший помощник прокурора Башкирии Лариса Кучина, женщина нечаянно сломала пластмассовый предмет, и 10-сантиметровый обломок катетера вместе с иголкой отправился в путешествие по венам ребенка. Так как подключичная вена находится в непосредственной близости от сердца, игла проникла сердечный сосуд.
Между тем, в ЦРБ Верхнееркеево еще девять дней ждали, как проявит себя потерянный пластмассовый обломок, надеясь, что игла не повредит малышу.
Когда же мальчика доставили в детское отделение республиканского кардиологического диспансера и сделали эхокардиограмму, выяснилось, что промедление может привести к смерти — игла оказалась в непосредственной близости с сердцем в правом желудочке.
Маленького пациента тут же прооперировали — в условиях искусственного кровообращения вскрыли правое предсердиe и удалили обломок катетера. Так, заболев бронхитом, малыш пережил сложнейшую операцию на открытом сердце и стал инвалидом. Папа ребенка написал заявление в прокуратуру о привлечении к ответственности медработника, чуть не погубившей его ребенка.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, из-за неосторожных действий г-жи Зигануровой возникла опасность для жизни ребенка.
В настоящее время состояние спасенного малыша удовлетворительное, он выписан из больницы и находится дома. А отношении пожилой женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). В случае, если медицинскую работницу признают виновной, ей грозит до трех лет лишения свободы.