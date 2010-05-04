Иголка от капельницы, упущенная медсестрой, попала в сердце ребенка

Устройство, находящееся постоянно в вене малыша необходимо для того, чтобы не прокалывать заново сосуды ребенка при каждой необходимости поставить капельницу. Возможно, пластмассовый замок мешал маленькому больному и он ощущал боль или кожа вокруг катетера воспалилась, но через четыре дня медсестра решила удалить устройство, не советуясь с лечащим врачом. А, скорее всего, на освобождении малыша от катетера настояла мама, так как она находилась рядом с медицинской работницей, когда та начала вытаскивать трубку с замком, оснащенным иголкой из вены мальчика.