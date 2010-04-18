Гаишникам запретили использовать ночью «крякалки» и сирены

Posted 18 апреля 2010, 19:11
Published 18 апреля 2010, 19:11
Modified 10 ноября 2022, 18:58
Updated 10 ноября 2022, 18:58
- Зачастую патрульные инспектора используют «крякалку» взамен клаксона, не принимая в расчет высокую акустическую мощность СГУ, - говорит представитель Федерации автомобилистов России Ильяс Чанышев. - Использовать громкоговоритель ночью, когда нет большой плотности потока, также не обязательно, достаточно взмахнуть жезлом или использовать проблесковые маячки.
По мнению г-на Чанышева, ночные патрульные обязаны соблюдать тишину и не мешать своей работой отдыху ни в чем не повинных граждан.
Командир городского полка ДПС Альберт Галиев уже заявил, что с личным составом «проведена разъяснительная работа по порядку применения специальных сигналов в соответствии с законодательством».