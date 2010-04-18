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Posted 18 апреля 2010, 19:11

Published 18 апреля 2010, 19:11

Modified 10 ноября 2022, 18:58

Updated 10 ноября 2022, 18:58

Гаишникам запретили использовать ночью «крякалки» и сирены

18 апреля 2010, 19:11
Руководство полка дорожно-патрульной службы при городском УВД Уфы запретило личному составу использовать без крайней необходимости в ночное время «сигнально-громкоговорящие устройства» (СГУ) из-за участившихся жалоб горожан.Как стало известно «МКС», уфимцы не довольны шумом, которые издают патрульные автомобили по ночам в жилых кварталах.

- Зачастую патрульные инспектора используют «крякалку» взамен клаксона, не принимая в расчет высокую акустическую мощность СГУ, - говорит представитель Федерации автомобилистов России Ильяс Чанышев. - Использовать громкоговоритель ночью, когда нет большой плотности потока, также не обязательно, достаточно взмахнуть жезлом или использовать проблесковые маячки.

По мнению г-на Чанышева, ночные патрульные обязаны соблюдать тишину и не мешать своей работой отдыху ни в чем не повинных граждан.

Командир городского полка ДПС Альберт Галиев уже заявил, что с личным составом «проведена разъяснительная работа по порядку применения специальных сигналов в соответствии с законодательством».

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