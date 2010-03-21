В Уфе сотрут пешеходные «зебры»

Планы строительства первого за последние сорок лет подземного перехода в районе остановки «Юношеская библиотека», где по статистике наезды на пешеходов происходят особенно часто, были озвучены еще два года назад, однако из-за кризиса и резкого сокращения сметы дорожных расходов строительство объекта отложили на неопределенный срок. Аналогичная судьба постигла будущий переход в районе остановки «Бульвар славы». Стоимость каждого подземного тоннеля с учетом необходимости переноса коммуникаций будет колебаться в пределах как минимум 50 миллионов рублей, и выкроить такие средства из дефицитного городского бюджета столичные власти оказались не в состоянии.