В Уфе сотрут пешеходные «зебры»

Posted 21 марта 2010, 16:52
Published 21 марта 2010, 16:52
Modified 10 ноября 2022, 18:59
Updated 10 ноября 2022, 18:59
Наиболее удобным считается подземный вариант, однако его недостатком является высокая стоимость, в два – три раза превосходящая надземный аналог и сложность переноса инженерных коммуникаций, которыми буквально напичкана земля под главными городскими магистралями. В итоге было принято решение не экономить и строить переходы под землей – по мнению архитекторов надземные конструкции могут навсегда испортить эстетический облик одной из главных магистралей столицы Башкирии.
Планы строительства первого за последние сорок лет подземного перехода в районе остановки «Юношеская библиотека», где по статистике наезды на пешеходов происходят особенно часто, были озвучены еще два года назад, однако из-за кризиса и резкого сокращения сметы дорожных расходов строительство объекта отложили на неопределенный срок. Аналогичная судьба постигла будущий переход в районе остановки «Бульвар славы». Стоимость каждого подземного тоннеля с учетом необходимости переноса коммуникаций будет колебаться в пределах как минимум 50 миллионов рублей, и выкроить такие средства из дефицитного городского бюджета столичные власти оказались не в состоянии.
Денег не хватает даже на более дешевые надземные переходы один из которых планировалось возвести в районе остановки «Фабрика «Конди». Кстати, проанализировав негативный опыт работы надземного перехода на улице Маршала Жукова у парка «Кашкадан» столичные архитекторы решили изменить свой подход к проектированию подобных объектов. Дело в том, что из-за непродуманного расположения Сипайловский переход по прямому назначению используется мало и подвергается критике за слишком большие размеры и излишества отделки (евроокна, гранитные лестницы, сложная куполообразная крыша).
- Надземные переходы должны быть не такими как в Сипайлово, - считает директор Главного управления архитектуры и градостроительства Уфы Рамзит Маскулов.- Во главу угла следует ставить максимальную простоту и функциональность. Кроме того, сооружения, расположенные на высоте нескольких метров над землёй должны быть удобны для горожан, особенно пенсионеров, детей и инвалидов. По возможности все возводимые в Уфе надземные переходы ещё на этапе проектирования получат специальные пандусы, эскалаторы и лифты.
Отменим, что по словам г-на Маскулова, Генеральный план развития Уфы предполагает строительство к 2025 году около 15 подземных и надземных пешеходных переходов. Примерно половина из названного числа должна вступить в строй в ближайшие несколько лет.
Николай КРАСИН.