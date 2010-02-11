Чиновники Минздрава РБ потворствовали убыточной деятельности «Башфармации»

Так «Башфармация» на аукционе в феврале 2009 года приобрела партию инсулина по программе ОНЛС на сумму 137,1 млн руб. При этом на аукционе первоначально эта партия препаратов была в пределах 108,3 млн руб., то есть она увеличилась на 26,5%, что по мнению ревизоров является превышением предельной оптовой надбавки, установленной правительством. Чиновники Минздрава РБ объяснили увеличение закупочной цены повышением курса доллара. Хотя с конца января по начало февраля прошлого года курс доллара вырос всего на 6,4%. Причем средние цены на инсулин на фармрынке выросли за тот же период на 3,2%.