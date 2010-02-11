Чиновники Минздрава РБ потворствовали убыточной деятельности «Башфармации»

Posted 11 февраля 2010, 12:00
Published 11 февраля 2010, 12:00
Modified 10 ноября 2022, 18:59
Updated 10 ноября 2022, 18:59
«МКС» уже рассказывал об этом. Официально отставка прозвучала «из-за неудовлетворительной работы по обеспечению жителей региона противовирусными препаратами в период эпидемии гриппа». В документе сказано, что в ходе выборочной проверки при заключении и исполнения государственных контрактов по ОНЛС (программа обеспечения населения необходимыми лекарственными средствами), заключенных между министерством здравоохранения РБ с ГУП «Башфармация», установлены факты нерационального использования бюджетных средств, когда цены в госконтрактах значительно выше рыночных.
Так «Башфармация» на аукционе в феврале 2009 года приобрела партию инсулина по программе ОНЛС на сумму 137,1 млн руб. При этом на аукционе первоначально эта партия препаратов была в пределах 108,3 млн руб., то есть она увеличилась на 26,5%, что по мнению ревизоров является превышением предельной оптовой надбавки, установленной правительством. Чиновники Минздрава РБ объяснили увеличение закупочной цены повышением курса доллара. Хотя с конца января по начало февраля прошлого года курс доллара вырос всего на 6,4%. Причем средние цены на инсулин на фармрынке выросли за тот же период на 3,2%.
Также в ходе проверки выяснилось, что зачастую аптеки унитарного предприятия отпускали товар с истекшим сроком годности, или само предприятие закупало невостребованные лекарственные препараты и затем списывало их, тем самым причинялся значительный убыток предприятию.
От официальных комментариев в КСП отказались. Источник в ведомстве заявил, что нарушения происходили при попустительстве чиновников Минздрава, которое по существу контролирует деятельность ГУПа.
- Если гендиректор ГУП «Башфармация» был уволен, и по существу понес наказание, то в отношении чиновников Минздрава тоже необходимо сделать то же самое, - заявил чиновник и добавил, что материалы проверки были направлены в прокуратуру.
Между тем, надзорное ведомство уже уличило первого замглавы Минздрава Башкирии в грубых нарушениях при заключении госконтрактов на поставку медикаментов и привлекли чиновника к административной ответственности.
- Установлено, что 11 декабря 2009 года первый замминистра здравоохранения под предлогом необходимости срочного медицинского вмешательства заключил госконтракт на поставку лекарственных средств на сумму более 51 млн руб. с единственным поставщиком - ЗАО "Фирма Евросервис", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
По данным прокуратуры, еще два аналогичных государственных контракта были заключены им в декабре 2008 года с этой же фирмой на сумму более 9 млн рублей и около 4 млн рублей.
Как выявлено в ходе прокурорской проверки, у госзаказчика не было оснований для заключения указанных госконтрактов вследствие необходимости срочного медицинского вмешательства, в связи с чем эти контракты следовало заключить только по результатам торгов.
- Заключив контракт без проведения торгов, заказчик грубо нарушил требования закона, - отметили в пресс-службе.
По данному факту прокуратура Башкирии возбудила против первого замминистра здравоохранения республики дело об административном правонарушении по ч.2 ст.7.29 КоАП, которое направлено для рассмотрения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии, сообщил представитель прокуратуры.
Это не первый случай в республике, когда чиновники, курирующие бюджетную сферу, попадают в поле деятельности правоохранительных органов.
Так 4 января текущего года было возбуждено уголовное дело по ст. 178 УК РФ («Ограничение конкуренции») в отношении должностных лиц Минобразования. Использовав свое служебное положение, они не допустили четыре компании к участию в конкурсе на строительство социального объекта (школы). Уголовное дело было возбуждено на основании решения УФАС по Башкирии, которое обнаружило признаки нарушения госучреждением федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Сумма причиненного предпринимателям ущерба оценивается в 6,5 млн руб.