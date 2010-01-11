В Башкирии официально вводится должность детского омбудсмена

Впервые о введении в регионе новой правозащитной должности Муртаза Рахимов заявил в своем ежегодном Послании:
- Назрела необходимость учреждения в республике института Уполномоченного по правам ребенка. Его работа в партнерстве с общественными организациями и непосредственно с детьми позволит получать достоверную информацию от населения и осуществлять правовое просвещение в области защиты прав ребенка, - сказал он.
Летом минувшего года в Башкирии обновили Конституцию, которая и учредила пост детского омбудсмена. Однако для деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Башкирии предстояло подготовить и принять специальный республиканский закон, который вступил в силу 10 января.
Как говорится в документе, детским омбудсменом «может быть гражданин РФ, не моложе 35 лет, имеющий высшее профессиональное образование и опыт работы в области защиты прав, свобод и законных интересов ребенка, обладающий общественным авторитетом». При этом должность Уполномоченного является государственной и финансируется из республиканского бюджета. Детского правозащитника утверждают депутаты Госсобрания по представлению президента республики. Срок полномочий обмудсмена - пять лет.
Согласно закону, Уполномоченный должен быть назначен не позднее 12 марта. Однако скорее всего, он появится в Башкирии еще зимой. Не исключено, что кандидатуру, внесенную президентом РБ, депутаты рассмотрят на первом заседании 2010 года.
Таким образом, Башкирия станет 17 субъектом Российской Федерации, где пост защитника детей является самостоятельным институтом, в трех - Уполномоченный по правам ребенка выступает советником при главе региона, еще в трех – детский омбудсмен является заместителем регионального Уполномоченного по правам человека.
Любопытно, что в канун Нового года президент России Дмитрий Медведев назначил на пост Уполномоченного по правам ребенка в РФ известного адвоката и отца троих детей Павла Астахова, который станет координировать работу региональных детских омбудсменов, при этом не являясь их начальником.