В Башкирии официально вводится должность детского омбудсмена

В последний день новогодних каникул вступил в силу закон «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Башкортостан». Документ был разработан в рекордно короткие сроки, в ноябре прошлого года его вынесли на рассмотрение депутатов Госсобрания Башкирии, 24 декабря народные избранники приняли закон сразу во втором и третьем чтениях, а 28 декабря его подписал президент республики.