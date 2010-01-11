Уфимский водитель превратил автобус в сказку на колесах

- Я большой поклонник нашей команды, стараюсь не пропускать ни одной игры, - признается водитель. - Кабину расцветил флажками, шарфиком и другими милыми сердцу деталями, связанными с любимым клубом. А в начале 90-х у нас во дворе поставили для ребят хоккейную коробку. Чтобы украсить ее разноцветными огнями, нужна была стометровая гирлянда. А чтобы ее получить, мне пришлось… вступить в комсомол, что я, не раздумывая, и сделал. Конечно, не из идейных соображений. Просто уже тогда мне очень хотелось сделать нашу серую жизнь ярче.