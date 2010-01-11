Уфимский водитель превратил автобус в сказку на колесах

Директива для креатива
Поручни пассажирской машины украшены разноцветной мишурой и хвойными ветками, у передней двери вошедших встречает нарядная елочка, а на окнах «приземлились» снежинки. Есть в автобусе даже украшенные пайетками шторы, переливы которые особенно заметны в солнечный день, а над головой у пассажиров… звездное небо.
- Здесь и Новый год не зазорно встретить, - перешептываются обалдевшие уфимцы.
Но и это еще не все: над кабиной водителя установлены часы, колокольчики и лукавый гном, которым светящимся фонариком сообщает пассажирам об остановках.
- Многие так умиляются, что от переполнивших их чувств даже остановку свою могут проехать, - рассказывает довольный автор всего этого дизайнерского великолепия водитель Рустем Гирфанов.
Но пропущенная остановка народ нисколько не огорчает: когда подходят к водителю со словами благодарности, то признаются, что выходить из такого автобуса им совсем не хочется. Приятнее комплимента для водителя общественного транспорта и придумать нельзя.
- Декораторскому делу я нигде не учился, - улыбается нашему вопросу 42-летний водитель. – Но в душе себя всегда ощущал себя художником.
После окончания школы уфимец Рустем Гирфанов получил совсем не творческую профессию – получил в СПТУ специальность слесаря. После службы на Дальнем Востоке вернулся в родной город, получил права и устроился водителем на ЖБЗ. Интересно, что бензовоз, на котором трудился Рустем Раилевич, он декорировал символикой хоккейного клуба «Салават Юлаев».
- Я большой поклонник нашей команды, стараюсь не пропускать ни одной игры, - признается водитель. - Кабину расцветил флажками, шарфиком и другими милыми сердцу деталями, связанными с любимым клубом. А в начале 90-х у нас во дворе поставили для ребят хоккейную коробку. Чтобы украсить ее разноцветными огнями, нужна была стометровая гирлянда. А чтобы ее получить, мне пришлось… вступить в комсомол, что я, не раздумывая, и сделал. Конечно, не из идейных соображений. Просто уже тогда мне очень хотелось сделать нашу серую жизнь ярче.
В УПАП-1 «Башавтотранса» креативный водитель устроился больше полугода назад. Как только сел за руль большеместного «НефАЗа», Рустем Раилевич сразу задумался над тем, как облагородить свое место работы. Благо, здесь его фантазии есть где развернуться – салон у автобуса не маленький. Начальство дало добро только с тем условием, чтобы преобразования происходили во внерабочие часы.
Дизайнерские изыски
- Сначала решил украсить верхнюю часть окна шторками, - деловито рассказывает хозяин автобуса. – Думал приобрести ткань с изображением морских глубин, неба или космических далей. Но когда увидел в магазине отрез с млечным путем и планетами, выбор был сделан. А потолок решил обклеить звездными обоями, которые светятся в темноте.
И с тех пор в выходные дни, вместо того, чтобы отдыхать после трудовой недели, деятельный водитель начал менять облик салона.
- Конечно, без любимой супруги Валентины Николаевны я бы не справился, - вовремя спохватывается Рустем Раилевич. – Куда же без женских рук! Не было еще случая, чтобы жена мои начинания не поддержала. В этом смысле мы с ней единомышленники. Считаю, что в браке мне крупно повезло.
Потом с внешней стороны водительской кабины Рустем Гирфанов установил часы.
- Для удобства пассажиров, - поясняет он. – А у гнома своя миссия: когда автоинформатор объявляет остановки, фигурка сказочного героя загорается красным светом.
За неделю до Нового года водитель активизировался не на шутку: в автобусе появились главные атрибуты наступающего праздника - елка, мишура, снежинки.
- Поскольку время поджимало, пришлось даже дочку привлечь – продолжает он.
Надо сказать, что тут Рустему Гирфанову повезло: 17-летняя Неля учится в художественном лицее на декоратора, потому убранство салона выдержанно в классическом стиле.
Не удивительно, что к своему автобусу Рустем Раилевич относится как ко второму дому.
- Мне совсем не трудно пройтись с тряпкой по салону, - признается он. - Потому прошу кондуктора следить за чистотой, чтобы пассажиры не мусорили во время рейса. Народ в основном ведет себя культурно, хотя вандалы все-таки попадаются: так и норовят написать что-нибудь на стене или засунуть мусор между сидениями.
Удивительно, как на все у Рустема Гирфанова находится время и желание. Видимо, дает о себе знать спортивное прошлое: много лет он занимался тяжелой атлетикой и дослужился до кандидата в мастера спорта. И до сих пор энергии у водителя – хоть отбавляй. Только теперь он направляет ее в другое русло – дарит уфимцам праздник.
- Мне кажется, что людям не хватает добра, - объясняет Рустем Раилевич. - А в таком автобусе даже удрученный человек настраивается на позитив.
Пассажиры оценили и чувство юмора водителя: у переднего сидения болтается… связка чеснока.
- Хотя в легенды о вампирах я не верю, но энергетические кровососы – это реальность, - смеется Рустем Раилевич. - Против них-то я и повесил связку за своей спиной.
Креативный водитель совсем не опасается, что убранство его салона устареет.
- Я всегда готов заменить испорченный элемент декора новым. К тому же новогодние каникулы на исходе, а впереди - другие праздники - 23 февраля и 8 марта. Так что задумок у меня еще много.
Айгуль ХАФИЗОВА.