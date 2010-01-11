Портал «МКС» победил в журналистском конкурсе

Состязание проводилось башкирским комитетом по предпринимательству и торговле, управлением по делам печати, издательства и полиграфии при правительстве Башкортостана, региональным союзом журналистов при поддержке Торгово-промышленной палаты РБ. Среди лучших редакционных коллективов отмечены и журналисты «МКС». Коллектив нашей редакции наряду с такими изданиями как «Республика Башкортостан», «Новая экономическая газета» и агентство «Башинформ», будет награжден дипломом, как наиболее объективное и непредвзятое издание.