mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Портал «МКС» победил в журналистском конкурсе

12 января 2010, 00:14
Подведены итоги республиканского конкурса среди журналистов Башкирии, наиболее интересно освещавших развитие предпринимательской деятельности и государственной поддержки малого бизнеса в РБ.

Состязание проводилось башкирским комитетом по предпринимательству и торговле, управлением по делам печати, издательства и полиграфии при правительстве Башкортостана, региональным союзом журналистов при поддержке Торгово-промышленной палаты РБ. Среди лучших редакционных коллективов отмечены и журналисты «МКС». Коллектив нашей редакции наряду с такими изданиями как «Республика Башкортостан», «Новая экономическая газета» и агентство «Башинформ», будет награжден дипломом, как наиболее объективное и непредвзятое издание.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48