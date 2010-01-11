Опять 365. Башкирия-2009: как это было

Финансовый кризис
Депрессивность экономики привела к росту количества нетрудоустроенных жителей Башкирии. Пик безработицы пришелся на апрель, превысив 2%. К началу декабря ее уровень снизился до 1,9% и составил в абсолютной цифре 39000 человек.
- Все мы с вами оказались в ситуации, когда нужно работать еще активнее, принимать самые оперативные и порой нестандартные решения, - заявил в феврале президент Башкирии Муртаза Рахимов.
По его твердому убеждению, основная идея выхода из кризиса – «сберечь самое ценное, то есть людские ресурсы и доверие граждан к власти, не бросив их на произвол судьбы».
Мировой экономический коллапс заставил республиканские власти разработать и принять комплексную программу антикризисных мер на 2009-2010 годы. За счет всех источников финансирования на ее реализацию уже направлены 155 миллиардов рублей. В «плюс» сыграли меры, принимаемые для стимулирования строительного сектора. К примеру, программа «Свой дом». В минувшем году первые 500 домов уже отстроены, а в наступившем их число планируется довести до 2000.
По словам республиканского премьера, строительная сфера по своим показателям так и остается в аутсайдерах: объем работ выполнен на 76,8% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.
Кадровые рокировки
В феврале законодательная власть решала кадровые проблемы омбудсменов. И если Владимир Лукин остался уполномоченным по правам человека в России еще на пять лет, то его башкирский коллега Фатхислам Тукумбетов отправился представлять интересы регионального парламента в адвокатской палате РБ. Депутаты Госсобрания Башкирии утвердили на должность Уполномоченного по правам человека в республике Рима Каюмова, до недавнего времени работавшего начальником управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по РБ. Выборы башкирского омбудсмена, впрочем, как и российского, прошли на безальтернативной основе.
В марте же президент Башкирии реструктуризировал республиканское правительство. Вместо двух госкомитетов остался один, а вместо семнадцати министерств – шестнадцать
Госкомитету по тарифам РБ глава региона понизил статус, превратив его в республиканскую комиссию. Упразднено Министерство внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства РБ. Курировать международные и межрегиональные хозяйственные отношения стал Минпром, который с тех пор называется Министерством промышленности и внешнеэкономических связей. На обломках ведомства, возглавлявшегося Борисом Колбиным и ушедшего на пенсию, возник Госкомитет по предпринимательству и торговле, председателем которого стал Ринат Зайнуллин. К Минспорта примкнул Госкоммолодежи. В результате слияния образовалось Министерство молодежной политики, спорта и туризма, которое возглавил Александр Никерин. «Патриарх» башкирской исполнительной власти Владимир Самородов так же, как и Борис Колбин, ушел на заслуженный отдых. В июле же у руля остававшегося без руководителя почти год управления по делам печати, издательства и полиграфии при правительстве РБ встал бывший милиционер Эдуард Юлдашев.
Также летом произошла рокировка в аппарате Муртазы Рахимова. Новым главой администрации президента Башкирии стал Николай Курапов. Бывший шеф администрации Азамат Сагитов ушел в уфимскую мэрию на должность управляющего делами. С приходом в башкирский Белый дом Николая Курапова пост советницы главы республики по информационной политике покинула Гульдар Камалова, дочь известного поэта Рашита Шакура. Впрочем, без работы кандидат политических наук оставалась недолго и принялась осваивать экономическую стезю, пересев в кресло заместителя министра промышленности и внешнеэкономических связей республики.
Последней же кадровой ротацией минувшего года оказалась смена председателя Контрольно-счетной палаты РБ Валерия Кургузова. В ноябре его преемником стал Салават Харасов, работавший прежде завотделом по реализации антикоррупционной политики межведомственного Совета общественной безопасности РБ.
«Системная» нефтянка
В апреле АФК «Система» завершила сделку по покупке контрольных пакетов акций компаний башкирского топливно-энергетического комплекса. «Система» планирует в долгосрочной перспективе построить на базе предприятий башкирского ТЭК вертикально-интегрированную нефтяную компанию, где АНК «Башнефть» будет играть роль управляющей структуры. Весной поменялся и топ-менеджмент на предприятиях башкирского ТЭК. Так, кресло гендиректора «Башнефти» покинул сын главы республики Урал Рахимов, в дальнейшем ставший президентом хоккейного клуба «Салават Юлаев» вместо Николая Курапова. При этом председатель совета директоров ОАО «Система-Инвест» Александр Гончарук счел нужным заметить:
- Мы благодарны Уралу Рахимову за работу, проделанную им за последние три года на посту генерального директора АНК «Башнефть». Под его руководством компания успешно развивалась и укрепляла свои позиции.
По словам г-на Гончарука, «Система» будет участвовать в социальной жизни республики.
– Ведь ни для кого не секрет, что экономика региона напрямую завязана с активами башкирского ТЭКа – налоговые отчисления нефтяного комплекса составляют 60% бюджета Уфы и 40% казны республики. Мы намерены и дальше поддерживать эту политику, - пообещал он.
Открытые доходы
Президент Башкирии первым из республиканских чиновников опубликовал сведения о доходах. И если в прошлом году это дело было сугубо добровольным, то с 2010-го обнародовать декларации обязаны все государственные мужи. Так, глава региона заработал 4 миллиона 260 тысяч рублей – судя по всему, средний ежемесячный доход башкирского президента 355 тысяч. Его супруга Луиза Галимовна – пенсионерка, получает в месяц пособие от государства в 4 тысячи 250 рублей. За год таких выплат у нее набежало 51 тысяча 100 рублей. Больше никаких доходов г-жа Рахимова не получила. Супруги Рахимовы имеют в долевой собственности квартиру в 136,7 квадратных метра, приватизированную на двоих – каждому по 68 «квадратов», а глава семьи Муртаза Рахимов еще и подземный гараж площадью 20,6 кв.м. Машины в собственности президент республики не имеет – и пользуется только служебным авто. У четы Рахимовых нет дачного участка и другой движимой и недвижимой собственности, зарегистрированной на территории России или в других странах.
Горячие слова
Широкий резонанс вызвало интервью Муртазы Рахимова, опубликованное летом в газете «Московский комсомолец» под заголовком «Диссидент Республики Башкортостан», в котором глава региона высказал резкие критические замечания. Прежде всего, башкирский лидер выступил против региональной политики федерального центра и излишней централизации. «У нас сейчас все насаждается сверху. Уровень централизации даже хуже, чем в советские времена. По отношению к местным проводится политика недоверия и неуважения. Я считаю неправильным, например, что в последние годы местные кадры в региональных представительствах федеральных ведомств заменяются на присланные из центра», - говорится в интервью.
Резкая критика прозвучала и в адрес «Единой России». «Партией пытаются рулить люди, которые и тремя курицами не командовали. Разве так может быть?» - задает г-н Рахимов вопрос. По его мнению, отход от демократии допустили в своей работе Госдума, Совет Федерации и вся страна в целом: «...меня очень беспокоит, что страна постепенно отходит от процессов демократизации. Возьмем Госдуму. Разве это парламент? Стыдно смотреть! Население же смеется,.. когда голосуют в пустом зале, словно на пианино играют».
Реакция последовала незамедлительно. Член бюро высшего совета «Единой России» Андрей Исаев заявил, что Муртаза Рахимов может быть исключен из партии. Правда, позже его слова дезавуировал Борис Грызлов. Спикер Госдумы сказал, что члены партии «безусловно, имеют не только право, но и обязаны высказывать свое мнение» через СМИ. При этом он счел необходимым добавить, что «никаких кардинальных мер, связанных с исключением из партии, не планируется и не обсуждается».
Спустя несколько недель в Уфу прибыл первый заместитель главы администрации президента России Владислав Сурков. Многие восприняли его появление как карательную реакцию Кремля на скандал, связанный с высказываниями Муртазы Рахимова об излишней централизации власти и отходе страны от демократических принципов.
Однако Владислав Сурков сразу разрушил эти домыслы, заявив после протокольной встречи с Муртазой Рахимовым, что «обсуждал текущие вопросы» с «единомышленником» и «одним из самых авторитетных руководителей субъектов Федерации, членом высшего совета «Единой России», стоявшим у истоков создания партии».
Г-н Сурков развеял и недалекие слухи о том, что за закрытыми дверями чиновники разговаривали о нашумевшей публикации.
- У нас с Муртазой Губайдулловичем есть дела поважнее, нежели обсуждать отдельно взятое интервью в отдельно взятой газете, - сказал первый вице-шеф кремлевской администрации.