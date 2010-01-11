Опять 365. Башкирия-2009: как это было

Президент Башкирии первым из республиканских чиновников опубликовал сведения о доходах. И если в прошлом году это дело было сугубо добровольным, то с 2010-го обнародовать декларации обязаны все государственные мужи. Так, глава региона заработал 4 миллиона 260 тысяч рублей – судя по всему, средний ежемесячный доход башкирского президента 355 тысяч. Его супруга Луиза Галимовна – пенсионерка, получает в месяц пособие от государства в 4 тысячи 250 рублей. За год таких выплат у нее набежало 51 тысяча 100 рублей. Больше никаких доходов г-жа Рахимова не получила. Супруги Рахимовы имеют в долевой собственности квартиру в 136,7 квадратных метра, приватизированную на двоих – каждому по 68 «квадратов», а глава семьи Муртаза Рахимов еще и подземный гараж площадью 20,6 кв.м. Машины в собственности президент республики не имеет – и пользуется только служебным авто. У четы Рахимовых нет дачного участка и другой движимой и недвижимой собственности, зарегистрированной на территории России или в других странах.