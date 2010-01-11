Любители оставлять гнусные комментарии в интернете знакомятся с обвинением

Писатель весьма экспрессивно вербовал сторонников, готовых «мочить москальское зло» и «кремлядей» и предлагает все российские «финресурсы передать под контроль революционных сил» во главе которых, конечно же, видит себя. По мнению автора, традиционные конфессии – не более, чем «гебистская задрочка», наша страна «сидит в засранном сортире», а Петр первый получил от наделенного богатым воображением автора титул «Пахом Пихахуй». В этот раз на скамье подсудимых вместе с бездумным глашатаем революции окажется и редактор блога в живом журнале «Ревинформ» Роберт Загреев, перепечатавшим эти потоки мерцающего сознания.
Почти год в следственном комитете готовили обвинение не менее безумным авторам комментариев, унижающих достоинство башкирской нации, опубликованных на сайте «Уфагуб». Столь долгая и кропотливая работа понадобилась потому, что одиозный портал оказался расположен на сервере, зарегистрированном на территории США.
Под следствием оказалась пятерка графоманов, оставивших на сайте более 1000 гнусных перлов, призывающих «опрокинуть» власть «обезьяне-сучьего племени», «ублюдков», «макак» и «грязных башкирят». Приличные в обычной вроде бы жизни люди руководитель фирмы «Николай и компания» Николай Швецов, его помощник Сергей Орлов, бухгалтер этой же конторы Константин Нестеров и старшие научные сотрудники РАН Игорь Кучумов и Ильдар Габдрафиков лично приложились к написанию матерщины и призывов к свержению существующего строя.
Интересно, что одержимый манией кропать вирши г-н Швецов прислал и в нашу редакцию гневный опус: «Мы обязаны предложить вашей газете заплатить нам штраф в 500 тысяч рублей, так как ваша газета оболгала невинных людей, пользуясь своими возможностями, так как следствие ничего не доказало, вы утверждаете обратное» (стилистика автора сохранена, - ред.).
Но, по словам руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по РБ Алексея Касьянова, уже в феврале нового года любителям пакостить в сети будут предъявлены окончательные обвинения в разжигании межнациональной розни.
- У нас есть бесспорные доказательства, что экстремистские комментарии оставляли именно эти люди, - говорит Алексей Касьянов.
Впрочем, еще один попавший под следствие за оскорбительные надписи в интернете Игорь Кучумов в письме в нашу редакцию признается: «в предъявленном мне обвинении речь идет только о 30 комментариях (выделено ред.), причем указанных слов о «сучье-выблядском племени башкир» в них нет». Но, вряд ли следователи предъявили г-ну Кучумову обвинение в разжигании межнациональной розни, не будь в его комментаторском творчестве националистических выкладок. В свое время еще экс-прокурор Башкирии Александр Коновалов заметил, что башкирские оппозиционеры путают политику с уголовщиной, а закон не положено нарушать никому.
Как бы там ни было – и опусы Дильмухаметова, направленные против русских и гадкие комментарии команды Швецова, унижающие башкир – две стороны одной медали. А с любыми проявлением национализма и экстремизма любое государство обязано бороться, чтобы сохранить собственную целостность и безопасность.
Недаром Верховный суд Башкирии отправил на 15 лет за решетку жителя Салавата Рустема Зайнагутдинова, вовлеченного в ячейку Уйгуро-Булгарского джамаата. Семеро членов исламской экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» из Туймазов и Мелеуза сейчас тоже ожидают суда. По большому счету и те, кто готовит националистические подполья, и те, кто взрывает интернет омерзительными рассуждениями – для правоохранителей одного поля ягоды.