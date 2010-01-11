Любители оставлять гнусные комментарии в интернете знакомятся с обвинением

Впрочем, еще один попавший под следствие за оскорбительные надписи в интернете Игорь Кучумов в письме в нашу редакцию признается: «в предъявленном мне обвинении речь идет только о 30 комментариях (выделено ред.), причем указанных слов о «сучье-выблядском племени башкир» в них нет». Но, вряд ли следователи предъявили г-ну Кучумову обвинение в разжигании межнациональной розни, не будь в его комментаторском творчестве националистических выкладок. В свое время еще экс-прокурор Башкирии Александр Коновалов заметил, что башкирские оппозиционеры путают политику с уголовщиной, а закон не положено нарушать никому.