Бывшего замглавы МВД по РБ по кадровой работе уволили по сокращению штатов

Милиционер подрядил ремонтировать свою новую квартиру девять стажеров из учебного центра при МВД по РБ, которые стали для правоохранителя бесплатной рабсилой на шесть месяцев, убиваясь на благо полковника с мая по ноябрь 2008 года.
Парни трудились ремонтниками в жилище министерского начальника, взамен надеясь получить хорошие оценки при сдаче квалификационных экзаменов. Кроме того, будущим милиционерам беспрепятственно выплачивали денежное довольствие, как будто они несли службу. Государство же ежемесячно тратило на стажеров по 30 тысяч рублей.
Шамигулов, согласно должностным обязанностям, курировал учебный центр, а потому начальнику не составило труда выдернуть из учебного процесса наиболее крепких молодых людей. Учитывая, что юноши не имели навыков ремонтных работ, а тем более знаний по технике безопасности, при стяжке бетонных полов двое из них серьезно пострадали, коллеги нечаянно обварили товарищей горячим бетоном. Парней с химическими ожогами ступней привезли в клинику, и они провели на больничной койке более двух недель. Пострадавшие и пожаловались в управление собственной безопасности, рассказав, что несколько месяцев служили бесплатной рабочей силой милицейскому начальнику столь высокого ранга. По словам «особистов» как только поступил сигнал о нечистоплотности г-на Шамигулова, они, проверив факты, тут же передали дело в следственный комитет.
Урал Шамигулов свою вину не признает и уверяет, что не отдавал незаконного распоряжения о переброске юношей из-за парт на циклевку полов в собственной квартире. Просьбу высокопоставленного милиционера озвучил ребятам один из его подчиненных, и, по мнению полковника, этот желавший угодить ему человек и должен нести ответственность за превышение должностных полномочий.
Впрочем, теперь когда г-н Шамугулов, лишился должности, окончание процесса вряд ли станет сенсационным. Даже если полковника оправдают, своего поста он уже не вернет.