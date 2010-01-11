Бывшего замглавы МВД по РБ по кадровой работе уволили по сокращению штатов

Шамигулов, согласно должностным обязанностям, курировал учебный центр, а потому начальнику не составило труда выдернуть из учебного процесса наиболее крепких молодых людей. Учитывая, что юноши не имели навыков ремонтных работ, а тем более знаний по технике безопасности, при стяжке бетонных полов двое из них серьезно пострадали, коллеги нечаянно обварили товарищей горячим бетоном. Парней с химическими ожогами ступней привезли в клинику, и они провели на больничной койке более двух недель. Пострадавшие и пожаловались в управление собственной безопасности, рассказав, что несколько месяцев служили бесплатной рабочей силой милицейскому начальнику столь высокого ранга. По словам «особистов» как только поступил сигнал о нечистоплотности г-на Шамигулова, они, проверив факты, тут же передали дело в следственный комитет.