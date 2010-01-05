Президент Башкирии: «Рождество Христово ассоциируется с добрыми делами и взаимопониманием»

- Это знаменательное событие в жизни христиан, которых в этот особый день объединяют чувства милосердия, любви и надежд на будущее. Этот великий праздник, как и другие религиозные праздники, отмечаемые в нашей республике, ассоциируется с добрыми делами, взаимопониманием, благотворительностью, - отметил он.
По мнению главы региона, во многом благодаря объединяющей роли ислама и православия на территории Башкортостана сохранились уникальное единство и многообразие национальных культур населяющих его народов:
- Уважительное и бережное отношение к религиозным чувствам своих граждан — важнейшая основа межконфессионального согласия в нашей республике.
Кроме того, Муртаза Рахимов выразил уверенность, что «следование высоким идеалам, приобщение к многовековой религиозной традиции — это верный путь к утверждению духовности в обществе, процветанию нашей родной республики и всей страны».
По его словам, «усилия верующих всех конфессий должны способствовать пробуждению в душах людей лучших нравственных качеств, без которых невозможно движение вперед, возрождение славы и могущества России».
- Желаю всем вам и вашим близким крепкого здоровья и счастья, успехов во всех благих начинаниях! – заключил президент Башкирии.