Президент Башкирии: «Рождество Христово ассоциируется с добрыми делами и взаимопониманием»

- Это знаменательное событие в жизни христиан, которых в этот особый день объединяют чувства милосердия, любви и надежд на будущее. Этот великий праздник, как и другие религиозные праздники, отмечаемые в нашей республике, ассоциируется с добрыми делами, взаимопониманием, благотворительностью, - отметил он.