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Президент Башкирии: «Рождество Христово ассоциируется с добрыми делами и взаимопониманием»

6 января 2010, 01:49
Накануне Рождества Христова президент Башкирии Муртаза Рахимов обратился к православным жителям республики с поздравлениями с этим светлым праздником.

- Это знаменательное событие в жизни христиан, которых в этот особый день объединяют чувства милосердия, любви и надежд на будущее. Этот великий праздник, как и другие религиозные праздники, отмечаемые в нашей республике, ассоциируется с добрыми делами, взаимопониманием, благотворительностью, - отметил он.

По мнению главы региона, во многом благодаря объединяющей роли ислама и православия на территории Башкортостана сохранились уникальное единство и многообразие национальных культур населяющих его народов:

- Уважительное и бережное отношение к религиозным чувствам своих граждан — важнейшая основа межконфессионального согласия в нашей республике.

Кроме того, Муртаза Рахимов выразил уверенность, что «следование высоким идеалам, приобщение к многовековой религиозной традиции — это верный путь к утверждению духовности в обществе, процветанию нашей родной республики и всей страны».

По его словам, «усилия верующих всех конфессий должны способствовать пробуждению в душах людей лучших нравственных качеств, без которых невозможно движение вперед, возрождение славы и могущества России».

- Желаю всем вам и вашим близким крепкого здоровья и счастья, успехов во всех благих начинаниях! – заключил президент Башкирии.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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