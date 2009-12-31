«Черную молнию» вернут на уфимские экраны

Как сообщил «МКС» начальник отдела УФССП по РБ по взаимодействию со СМИ Сергей Спатар, 31 декабря в «Галерее Арт» действительно проводились исполнительские действия, в которых принимали участие около 12 судебных приставов.
- Люди с пониманием отнеслись к происходящему, - рассказывает г-н Спатар. – Все прошло в спокойной обстановке.
По словам Сергея Спатара, иск о приостановлении деятельности торгового комплекса подал в суд прокурор Ленинского района столицы Башкирии, а служба судебных приставов исполнила постановление суда.
Ранее мы сообщили, что суд приостановил и деятельность «Синема-парка», где предполагался премьерный показ фильма Тимура Бекмамбетова «Черная молния». В едином call-центре «Синема-парка» подтвердили, что в мультиплексе, расположенном в «Галерее Арт» «были проблемы, но разрешились ли они, неизвестно»
Но, как уверяет г-н Спатар, не имеется претензий к кинозалу «Синема-парк», расположенному на третьем этаже комплекса, так как здесь есть запасной выход.
- Кинозал может продолжать свою работу, - говорит глава пресс-службы УФССП по РБ. – И запланированная премьера «Черной молнии» состоится.
Однако, похоже, желающим посмотреть кино придется пробираться в зал через служебный вход.