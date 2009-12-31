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«Черную молнию» вернут на уфимские экраны

31 декабря 2009, 20:03
31 декабря по решению Ленинского суда Уфы на 21 день приостановлена деятельность одного из крупнейших торгово-развлекательных комплексов столицы Башкирии «Галерея Арт». Судебные приставы оцепили все входы и выходы и попросили посетителей покинуть бутиковую зону «Галереи Арт» и супермаркет "Глобус Гурмэ". Обжаловать судебное постановление владельцы этих заведений сумеют лишь в первый рабочий день – 11 января.

Как сообщил «МКС» начальник отдела УФССП по РБ по взаимодействию со СМИ Сергей Спатар, 31 декабря в «Галерее Арт» действительно проводились исполнительские действия, в которых принимали участие около 12 судебных приставов.

- Люди с пониманием отнеслись к происходящему, - рассказывает г-н Спатар. – Все прошло в спокойной обстановке.

По словам Сергея Спатара, иск о приостановлении деятельности торгового комплекса подал в суд прокурор Ленинского района столицы Башкирии, а служба судебных приставов исполнила постановление суда.

Ранее мы сообщили, что суд приостановил и деятельность «Синема-парка», где предполагался премьерный показ фильма Тимура Бекмамбетова «Черная молния». В едином call-центре «Синема-парка» подтвердили, что в мультиплексе, расположенном в «Галерее Арт» «были проблемы, но разрешились ли они, неизвестно»

Но, как уверяет г-н Спатар, не имеется претензий к кинозалу «Синема-парк», расположенному на третьем этаже комплекса, так как здесь есть запасной выход.

- Кинозал может продолжать свою работу, - говорит глава пресс-службы УФССП по РБ. – И запланированная премьера «Черной молнии» состоится.

Однако, похоже, желающим посмотреть кино придется пробираться в зал через служебный вход.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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