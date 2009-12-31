«Черную молнию» вернут на уфимские экраны

31 декабря по решению Ленинского суда Уфы на 21 день приостановлена деятельность одного из крупнейших торгово-развлекательных комплексов столицы Башкирии «Галерея Арт». Судебные приставы оцепили все входы и выходы и попросили посетителей покинуть бутиковую зону «Галереи Арт» и супермаркет "Глобус Гурмэ". Обжаловать судебное постановление владельцы этих заведений сумеют лишь в первый рабочий день – 11 января.