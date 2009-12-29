Уфимские правоохранители стали сказочными героями

- В канун Нового года мы решили обойти многодетные семьи, поздравить ребят с праздником, а для этого запаслись сладкими подарками, елочными украшениями и билетами на новогодние спектакли, - рассказывает Тимур. - Надеюсь, что наступающий год принесет им семейное благополучие, и детей снимут с учета. В роли Деда Мороза я выступаю впервые, но подход легко нахожу ко всем малышам. Ведь главное – это не актерское мастерство, а искренность, добрые слова и хорошее настроение. Более приятную миссию нам с Леной выполнять еще не приходилось.