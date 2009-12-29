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Уфимские правоохранители стали сказочными героями

29 декабря 2009, 22:25
На прошедшей неделе уфимцы стали свидетелями любопытной картины: на одной из улиц из обычного милицейского микроавтобуса вышли не правоохранители, а самая новогодняя парочка – Дед Мороз со Снегурочкой. Прохожие, естественно, раскрыли от удивления рты, а потом сочувственно качали головой: и сказочные герои могут перебрать, ведь ничего человеческое им не чуждо. Сколько застолий в предновогоднюю неделю им приходится обходить: ну, с кем не бывает?

Но граждане с выводами поспешили: из «лунохода», как прозвали в народе милицейскую машину для задержанных, появлялись сотрудники уфимского УВД, облаченные в костюмы новогодних персонажей. Сотрудник пресс-службы Тимур Чанышев и инспектор по делам несовершеннолетних, старший лейтенант милиции Елена Сафина на время сменили строгую форму на сказочные наряды, чтобы навестить детишек, состоящих на учете в милиции.

- В канун Нового года мы решили обойти многодетные семьи, поздравить ребят с праздником, а для этого запаслись сладкими подарками, елочными украшениями и билетами на новогодние спектакли, - рассказывает Тимур. - Надеюсь, что наступающий год принесет им семейное благополучие, и детей снимут с учета. В роли Деда Мороза я выступаю впервые, но подход легко нахожу ко всем малышам. Ведь главное – это не актерское мастерство, а искренность, добрые слова и хорошее настроение. Более приятную миссию нам с Леной выполнять еще не приходилось.

На сегодняшний день только в столице Башкирии числится более 2,6 тысяч детей, состоящих на учете. За два дня правоохранители поздравили с наступающим праздником 36 детей из 13-ти неблагополучных и малообеспеченных семей, живущих за чертой бедности.

В семье Мухамадиевых детей трое - десятилетний Слава, восьмилетний Артур и двухлетняя Аделина. В квартире ремонт, на который уходят все деньги, потому гостям с подарками здесь рады. Правда, сладости ребятам достаются не просто так: нужно спеть песню или рассказать стихотворение.

По другому адресу Деда Мороза и Снегурочку в погонах ожидают четверо ребятишек.

- Безработная мать до недавнего времени пила, а сейчас с выпивкой завязала и взялась за воспитание детей, - по пути рассказывают правоохранители. - Мы ее поддерживаем, как можем.

При виде сказочных персонажей восьмилетний Егор Асеев так разволновался, что забыл слова басни Крылова о лебеде, раке и щуке. Братья Иван и Никита шепотом подсказывают ему строчки. Полуторагодовалая София только хлопает глазками, с восторгом глядя на новогоднего деда.

- Они все утро готовились к вашему приходу, учили стихи, друг другу читали, ведь для детей это настоящее событие, - рассказывает мама Светлана Асеева. – Не знаю, почему Егорка смутился, ведь он у нас очень талантливый - занял третье место в школьной олимпиаде по литературе.

Сказочные гости интересовались увлечениями ребят, успеваемостью в школе, взаимоотношениями со сверстниками и родителями. А в конце каждого визита Дед Мороз предлагал ребятам загадать желание и подержаться за его волшебный посох, чтобы задуманное сбылось. Никто из ребят о своей мечте рассказывать не захотел, но инспекторы в этих семьях не впервые, потому точно знают, что главное желание ребят, - чтобы жизнь в их семье поскорее наладилась.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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