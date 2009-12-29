Самое важное в 2010-м - любовь

Приготовьтесь к переменам. Даже если вы всем довольны и ничего в этой жизни менять не хотите, то вряд ли сумеете этот год провести тихо и спокойно. Но волноваться по поводу того, что придется менять привычный уклад жизни, не стоит, потому что большинство изменений, которые ожидают вас в ближайшем будущем, окажутся позитивными. В 2010 году у Дев могут открыться ранее скрытые таланты, особенно в изучении языков. Появятся новые интересные возможности в карьере. Жизнь Дев будет развиваться в этом году в самых различных направлениях, горизонты общения и приложения своих сил расширятся. Деньги будут приходить быстро и легко. Важно реагировать немедленно на все вызовы и использовать свой потенциал в полной мере. Стремитесь к гармоничному партнерству, тогда ваша жизнь будет долгой и счастливой.