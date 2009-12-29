Самое важное в 2010-м - любовь

Самое благоприятное ожидает нас в личных делах. Дома должно все сложиться самым наилучшим образом, а если вы только мечтаете завести семью, то год Тигра - хорошее время для такого начинания.
Овен
Для многих Овнов год Тигра может стать ярким и интересным этапом в жизни. Если вы поставите перед собой четкие цели и конкретные задачи, то сможете очень удачно использовать шансы, предоставленные судьбой. В 2010-м вам придется принимать важные решения, возможны счастливые изменения на работе и в личной жизни, прибавление семейства. Ваша карьера и ваш бизнес - постепенно, медленно, но верно - пойдут в гору. Прогресс и успех ожидается во всех делах, горизонты расширяются, границы раздвигаются. Правда, расходы Овнов в 2010 году возрастут, да и свободного времени будет мало.
Телец
Наступающий год окажется годом позитивных перемен и ярких событий. Причем первая его половина будет резко отличаться от второй по насыщенности. В год Тигра гнет проблем, связанных с работой и недостатком денежных средств начнет ослабевать, шансов получить хорошую работу появится больше, в бизнесе все будет складываться менее жестко, чем в предыдущий год. В любви Тельцов ожидают только хорошие новости и события, смена партнера не исключается. Самые добрые новости будут приходить весной, а летом, скорее всего, придется упорно трудиться, чтобы удержать дарованный звездами успех.
Близнецы
Вам будут предоставлены интересные возможности улучшить свою жизнь и наполнить ее более яркими красками. Подобный шанс высыпает один раз в семь лет, поэтому не следует размениваться по мелочам и тратить время впустую. Ваш труд в 2010 году даст отличные результаты, появятся новые источники дохода. Вы почувствуете еще большее уважение от общества. Прибыль от своей деятельности удастся приумножить. Любовные и семейные отношения будут находиться в стабильной и привычной стадии. Весной ожидаются очень хорошие новости, касающиеся вашей заветной мечты. Возможен брак у незамужних и одиноких. Здоровье не подведет, но избегайте переедания и потакания своим слабостям.
Рак
В наступающем году будут ощутимо крепнуть любые старые отношения, новые люди также войдут в круг вашего общения и обогатят вашу жизнь неоценимым опытом. Добрые события произойдут в вашей профессиональной сфере, даже если вы занимаетесь бизнесом или политикой. Для студентов-Раков год весьма успешный, они получат высокие баллы и сильные шансы в любых конкурсах и экзаменах. То же касается тех, кто будет занят вопросом удачного трудоустройства. В течение года постарайтесь как можно больше времени тратить на семью.
Лев
Наступающий 2010 год будет являться важным этапом вашего жизненного пути. Но это нужно почувствовать и осознать, понять, что необходимо сделать для более гармоничного существования. Ведь без понимания человек вряд ли начнет предпринимать какие-либо шаги по улучшению качества жизни. Возможна встреча с человеком, который будет соответствовать вашим представлениям об идеале, но, что самое важное – он обратит на вас свое страстное внимание. Если вы позволите ему управлять вашей жизнью, то улучшите ее к концу года по всем параметрам. Ребенок, зачатый вами в этот год, будет здоровым и счастливым.
Дева
Приготовьтесь к переменам. Даже если вы всем довольны и ничего в этой жизни менять не хотите, то вряд ли сумеете этот год провести тихо и спокойно. Но волноваться по поводу того, что придется менять привычный уклад жизни, не стоит, потому что большинство изменений, которые ожидают вас в ближайшем будущем, окажутся позитивными. В 2010 году у Дев могут открыться ранее скрытые таланты, особенно в изучении языков. Появятся новые интересные возможности в карьере. Жизнь Дев будет развиваться в этом году в самых различных направлениях, горизонты общения и приложения своих сил расширятся. Деньги будут приходить быстро и легко. Важно реагировать немедленно на все вызовы и использовать свой потенциал в полной мере. Стремитесь к гармоничному партнерству, тогда ваша жизнь будет долгой и счастливой.
Весы
Каким образом для вас сложится наступающий 2010 год, во многом зависит от вас самих, от ваших целей и потребностей. Будут моменты, когда вы будете разрываться на части. Ведь вашего внимания будут требовать не только руководители, коллеги по работе, друзья, но и любимые люди. В вашу личную жизнь год Тигра привнесет стабильность, а старые отношения станут более интересными. Наличие необходимых средств позволит сделать дорогие покупки для дома. Здоровье будет бить ключом, благодаря вашим спортивным привычкам, ограничениям в еде и алкоголе.
Скорпион
Скорпионы в 2010 году приобретут что-то дорогое из недвижимости или новый автомобиль. Весь год будут воплощаться в жизнь самые заветные ваши желания. Семейная атмосфера будет наполнена счастьем и процветанием. Но старайтесь сохранять гармонию в отношениях с родителями. У незамужних есть шанс вступить в брак в самое ближайшее время. Чтобы не было проблем со здоровьем, не переохлаждайтесь даже летом, старайтесь всегда и везде соблюдать тепловой баланс вашего организма.
Стрелец
В 2010 году могут произойти серьезные перемены в вашей судьбе, которые если и не перевернуть всю вашу жизнь, то, по крайней мере, нарушат привычный ход событий. Все станет разворачиваться очень стремительно, но изменения будут к лучшему. В течение всего года вы будете получать поддержку от мужа и родственников. К концу года ваша репутация и известность возрастут, начнут сбываться давние мечты, начнется светлая полоса в вашей жизни. На здоровье жаловаться не придется, вы слишком энергичны, чтобы болеть.
Козерог
Год Тигра будет довольно счастливым для вас - не только в личной жизни, но и в финансовых делах, в карьере уйдут беспокоящие вас прежде вопросы. Порой, результаты ваших трудовых вложений будут просто фантастическими. У Козерогов в 2010 году появятся какие-то учителя, это ускорит процесс улучшения вашей жизни. Будет расти ваша популярность, и параллельно этому - уважение окружающих к тому, что вы делаете и создаете. Зарплата увеличится. Обстановка в семье будет мирной и спокойной. Вам следует раздавать больше слов благодарности и похвалы людям, которые о вас заботятся, а с любимым(ой) чаще устраивать лирические ужины при свечах.
Водолей
Наступающий 2010 год должен запомниться вам как достаточно благоприятный период. В первую очередь удачным его можно назвать благодаря вашим родным и любимым людям. Но это еще не значит, что вы можете полностью расслабиться и переложить всю ответственность на семью. Врочем, домашняя атмосфера будет наполнена счастьем, теплом и комфортом. Любовные дела тоже вступят в период процветания и благоденствия. Во второй половине года ожидайте служебного поощрения в связи с появлением новых должностей, возможно повышение зарплаты. Не исключен дальний переезд.
Рыбы
В 2010 году Рыбам, наконец-то, удастся расслабиться, все благоприятствует их беспроблемному жизнелюбивому существованию. Они смогут спокойно обдумать наперед все важные вопросы и позаботиться о своем будущем. Штормовых ветров в их акватории не ожидается. В личной жизни Рыбам не помешает проявлять больше ответственности и инициативы, чтобы добавить позитива вашим отношениям с партнером.