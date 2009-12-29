Рожденные в год самого сильного хищника отличаются не менее сильным характером

Как утверждает восточный гороскоп, люди, рожденные в год Тигра, смелые и благородные, отважные и справедливые. Они артистичны, умны, склонны к аналитике, но часто бывают вспыльчивыми. Тигры не стоят на месте, а все время идут вперед, познавая новое и неизвестное, и, по сути, являются двигателями прогресса и исторических процессов. Рожденных в год Тигра в 2010-м ждут успех и открытия, эти люди будут победителями в любом начинании, которое они затеют в новом году. Тигры - трудолюбивы, серьезны и собранны, методично идут к цели, не давая себе расслабляться.