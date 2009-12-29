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Рожденные в год самого сильного хищника отличаются не менее сильным характером

29 декабря 2009, 22:10
Как утверждает восточный гороскоп, люди, рожденные в год Тигра, смелые и благородные, отважные и справедливые. Они артистичны, умны, склонны к аналитике, но часто бывают вспыльчивыми. Тигры не стоят на месте, а все время идут вперед, познавая новое и неизвестное, и, по сути, являются двигателями прогресса и исторических процессов. Рожденных в год Тигра в 2010-м ждут успех и открытия, эти люди будут победителями в любом начинании, которое они затеют в новом году. Тигры - трудолюбивы, серьезны и собранны, методично идут к цели, не давая себе расслабляться.

Рожденные в год Тигра весьма успешные политики и общественные деятели, ведь представители этого знака обладают сильным, твердым и волевым характером. Не удивительно, что многие из них оказались на высоких государственных должностях и играют немалую роль на политическом небосклоне.

Журналисты «МКС» решили выяснить, действительно ли дарованные китайским гороскопом черты характера так влияют на карьерный рост, и задали людям, рожденным в год Тигра, четыре одинаковых вопроса.

1. Как сложился уходящий год?

2. Что ждете от наступающего?

3. Верите ли вы в гороскопы?

4. Находите ли в себе качества тигра - символа года?

Раиль Сарбаев – отважный, как уссурийский тигр

Известно, что глава башкирского правительства Раиль Сарбаев тоже родился в год Тигра.

- В гороскопы я не особенно верю, - говорит Раиль Салихович. – Кое-что в характеристике человека-тигра, мне кажется, с моим характером совпадает, а что-то прямо противоречит. Но у меня, честно говоря, просто физически не хватает времени на изучение гороскопов.

Однако, по словам коллег г-на Сарбаева, председатель правительства РБ, как истинный Тигр, имеет отважное и справедливое сердце. Трудоголик. Терпеть не может бездельников, популистов, подхалимов. Не стоит на месте, а все время идет вперед.

- Раиль Салихович - настоящий генератор идей, за которым мы, признаюсь, не всегда поспеваем, - говорит глава государственного комитета РБ по предпринимательству и торговле Ринат Зайнуллин.

Прошедший год для Раиля Сарбаева, был сложным во многих отношениях. Но, как утверждают знающие люди, запас прочности у главы башкирского правительства «очень высокий».

Евгений Евтушенко, министр экономического развития РБ:

«Волевой характер может воспитать в себе каждый»

1. 2009 год был напряженным из-за экономического спада. Работы стало намного больше, а вот помощников у членов правительства существенно поубавилось – Кабмин РБ из-за кризиса сократил аппарат. Зато есть и удовлетворение от того, что в Башкортостане экономика устояла, и не пришлось резать бюджет.

2. 2010 год будет не менее напряженным, но мы к этому готовы.

3. В судьбу верю, но астрологам не доверяю.

4. От родственников и коллег не раз слышал, что имею в характере повадки тигра. Многие из них уверены, что именно благодаря тому, что родился в год Тигра, и стал руководителем такого ранга. Я считаю, что умение оставаться хладнокровным в самых разных ситуациях нужно воспитывать в себе каждому. Поэтому волевой характер – это не свойство, дарованное гороскопами, а желание самого человека добиваться поставленных целей.

Амирхан Самирханов, председатель Федерации профсоюзов РБ:

«Судьбу вершит человек, а не гороскопы»

1. В уходящем году, как обычно, было много работы, масса вопросов, требующих взвешенных, продуманных решений. Не скрою, 2009-й был сложным для профсоюзов. Негативные явления в экономике очень серьезно отразились на жизни представителей всех профессий. Совместно с правительством республики, отдельными профильными министерствами, государственными контролирующими органами, работодателями мы активно включились в процесс поиска путей выхода из создавшейся трудной ситуации. Нашей основной целью было не допустить сокращения рабочих мест, по максимуму сохранить достигнутые договоренности в соглашениях, коллективных договорах, проконтролировать соблюдение Трудового кодекса.

2. От наступающего года ждем стабильности. Но положительной динамики можно добиться только кропотливой работой каждого на своем рабочем месте.

3. В гороскопы не верю. Пусть это прозвучит пафосно или самонадеянно, но человек сам вершит свою судьбу.

4. Знаю, что у тигров много положительных черт. Но соответствую я им или нет – решать не мне.

Фоат Хантимеров, управляющий отделением пенсионного фонда РФ по РБ:

«Рад, что мама родила меня в год Тигра»

1. Год прошел, как всегда, насыщенно. 2009-й был богат на события и новации, как и само нынешнее время.

2. От наступающего года жду только движения вперед.

3. В какой-то степени гороскопы отражают реальные события, так как их составляли аналитики. Но не могу сказать, что я в их предсказания верю.

4. Какие-то качества тигра в себе нахожу. Отдельные черты характера в жизни очень помогают, другие не очень. Но все-таки я рад, что мама родила меня в год Тигра.

Андрей Носков, депутат уфимского горсовета:

«Нужно верить не в звезды, а в себя»

1. Уходящий год был очень непростым для всех, а для строительного бизнеса особенно. Он прошел под лозунгом «Выжить достойно». Считаю, что возглавляемая мной группа компаний «ПСК-6» справилась с поставленными задачами. На сегодняшний день готовятся к сдаче три дома: 98-квартирный в поселке Дмитриевка, 80-квартирный на улице 40-летия Октября и дом на улице Свободы. Приятно осознавать, что более трехсот семей в наступающем году заселятся в квартиры, построенные нами.

2. Подводя итоги столь непростого уходящего года, мы с уверенностью смотрим в завтрашний день и знаем, что сможем соответствовать знаку этого года - Тигру.

3. Считаю, что каждый волен сам строить свою жизнь и вершить судьбу. Очень важно верить в себя, и если эта вера есть, то не важно, что говорят звезды.

4. В сегодняшнем мире добиться успеха могут только сильные и волевые люди, обладающие качествами тигра. И пусть в наступающем году светлых полос будет больше.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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