Рожденные в год самого сильного хищника отличаются не менее сильным характером

Рожденные в год Тигра весьма успешные политики и общественные деятели, ведь представители этого знака обладают сильным, твердым и волевым характером. Не удивительно, что многие из них оказались на высоких государственных должностях и играют немалую роль на политическом небосклоне.
Журналисты «МКС» решили выяснить, действительно ли дарованные китайским гороскопом черты характера так влияют на карьерный рост, и задали людям, рожденным в год Тигра, четыре одинаковых вопроса.
1. Как сложился уходящий год?
2. Что ждете от наступающего?
3. Верите ли вы в гороскопы?
4. Находите ли в себе качества тигра - символа года?
Раиль Сарбаев – отважный, как уссурийский тигр
Известно, что глава башкирского правительства Раиль Сарбаев тоже родился в год Тигра.
- В гороскопы я не особенно верю, - говорит Раиль Салихович. – Кое-что в характеристике человека-тигра, мне кажется, с моим характером совпадает, а что-то прямо противоречит. Но у меня, честно говоря, просто физически не хватает времени на изучение гороскопов.
Однако, по словам коллег г-на Сарбаева, председатель правительства РБ, как истинный Тигр, имеет отважное и справедливое сердце. Трудоголик. Терпеть не может бездельников, популистов, подхалимов. Не стоит на месте, а все время идет вперед.
- Раиль Салихович - настоящий генератор идей, за которым мы, признаюсь, не всегда поспеваем, - говорит глава государственного комитета РБ по предпринимательству и торговле Ринат Зайнуллин.
Прошедший год для Раиля Сарбаева, был сложным во многих отношениях. Но, как утверждают знающие люди, запас прочности у главы башкирского правительства «очень высокий».
Евгений Евтушенко, министр экономического развития РБ:
«Волевой характер может воспитать в себе каждый»
1. 2009 год был напряженным из-за экономического спада. Работы стало намного больше, а вот помощников у членов правительства существенно поубавилось – Кабмин РБ из-за кризиса сократил аппарат. Зато есть и удовлетворение от того, что в Башкортостане экономика устояла, и не пришлось резать бюджет.
2. 2010 год будет не менее напряженным, но мы к этому готовы.
3. В судьбу верю, но астрологам не доверяю.
4. От родственников и коллег не раз слышал, что имею в характере повадки тигра. Многие из них уверены, что именно благодаря тому, что родился в год Тигра, и стал руководителем такого ранга. Я считаю, что умение оставаться хладнокровным в самых разных ситуациях нужно воспитывать в себе каждому. Поэтому волевой характер – это не свойство, дарованное гороскопами, а желание самого человека добиваться поставленных целей.
Амирхан Самирханов, председатель Федерации профсоюзов РБ:
«Судьбу вершит человек, а не гороскопы»
1. В уходящем году, как обычно, было много работы, масса вопросов, требующих взвешенных, продуманных решений. Не скрою, 2009-й был сложным для профсоюзов. Негативные явления в экономике очень серьезно отразились на жизни представителей всех профессий. Совместно с правительством республики, отдельными профильными министерствами, государственными контролирующими органами, работодателями мы активно включились в процесс поиска путей выхода из создавшейся трудной ситуации. Нашей основной целью было не допустить сокращения рабочих мест, по максимуму сохранить достигнутые договоренности в соглашениях, коллективных договорах, проконтролировать соблюдение Трудового кодекса.
2. От наступающего года ждем стабильности. Но положительной динамики можно добиться только кропотливой работой каждого на своем рабочем месте.
3. В гороскопы не верю. Пусть это прозвучит пафосно или самонадеянно, но человек сам вершит свою судьбу.
4. Знаю, что у тигров много положительных черт. Но соответствую я им или нет – решать не мне.
Фоат Хантимеров, управляющий отделением пенсионного фонда РФ по РБ:
«Рад, что мама родила меня в год Тигра»
1. Год прошел, как всегда, насыщенно. 2009-й был богат на события и новации, как и само нынешнее время.
2. От наступающего года жду только движения вперед.
3. В какой-то степени гороскопы отражают реальные события, так как их составляли аналитики. Но не могу сказать, что я в их предсказания верю.
4. Какие-то качества тигра в себе нахожу. Отдельные черты характера в жизни очень помогают, другие не очень. Но все-таки я рад, что мама родила меня в год Тигра.
Андрей Носков, депутат уфимского горсовета:
«Нужно верить не в звезды, а в себя»
1. Уходящий год был очень непростым для всех, а для строительного бизнеса особенно. Он прошел под лозунгом «Выжить достойно». Считаю, что возглавляемая мной группа компаний «ПСК-6» справилась с поставленными задачами. На сегодняшний день готовятся к сдаче три дома: 98-квартирный в поселке Дмитриевка, 80-квартирный на улице 40-летия Октября и дом на улице Свободы. Приятно осознавать, что более трехсот семей в наступающем году заселятся в квартиры, построенные нами.
2. Подводя итоги столь непростого уходящего года, мы с уверенностью смотрим в завтрашний день и знаем, что сможем соответствовать знаку этого года - Тигру.
3. Считаю, что каждый волен сам строить свою жизнь и вершить судьбу. Очень важно верить в себя, и если эта вера есть, то не важно, что говорят звезды.
4. В сегодняшнем мире добиться успеха могут только сильные и волевые люди, обладающие качествами тигра. И пусть в наступающем году светлых полос будет больше.