Дедов-то! Новогодний персонаж пользуется особым успехом у детей и нетрезвых дам

- Работа у нас сложная, – признается Женя. – До Нового года - аврал, а потом – заказов почти не будет. К тому же в этом году из-за кризиса все стараются праздник справить попроще, без особых трат. Ты уже бывал на корпоративах? Это самое сложное. Маленьких детей на утренниках или дома поздравлять легко и приятно, а вот взрослые, когда выпьют и расслабятся, устроят тебе веселый вечер. Даже какие-нибудь забитые клерки. В тихом омуте черти водятся, сам понимаешь…