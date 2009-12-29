Дедов-то! Новогодний персонаж пользуется особым успехом у детей и нетрезвых дам

Первым делом – обзвонил конторы, занимающиеся дед морозо-снегурочным бизнесом. Как оказалось, главное для кандидата в Деды Морозы – не актерский опыт и дикция, а наличие собственного костюма. И чем он качественнее - тем лучше. Без костюма деды морозы не нужны, будь они хоть выпускники лучшей школы актеров по специальности «дед морозинг и санта-клаусинг».
Только после того, как потенциальный работодатель узнал о наличии костюма, последовали другие требования. Необходим опыт работы и, желательно, собственный автомобиль для перемещений по городу. Вот и все. Никто не требует, чтобы вы были трезвенником или наизусть прочли несколько новогодних стихов.
Цены на услуги разнятся. В конторах только за «прийти-поздравить» берут по 600-1000 рублей и даже выше. Из этой суммы Деду Морозу обычно достается половина. Стандартный заработок - 500 рублей в час, бывает больше. Не так уж и много получается.
В итоге выбираю фирму, где работает директором человек из мира уфимского КВН Ричард Витчас. Начальник Дед Морозов и Снегурочек, не скрывая, рассказывает о рынке новогодних поздравлений:
- Конкуренция серьезная, потому, чтобы выжить, нужно снижать цены, что мы и делаем. Играют роли в основном бывшие КВНщики и КВНщицы. Но среди нас и профессиональные стриптизеры.
- ?!
- Нет, детишек раздеванием они не пугают, просто знают, что это еще один из способов обогатиться в праздники, - смеется Витчас.
- А юмор в работе важен?
- Вот этого нам не надо. Люди ценят, прежде всего, качество костюмов и чтобы развлекали их хорошо. А юморить нужно разве что на молодежных тусовках.
Директор познакомил меня с опытным Дедом Морозом, тоже бывшим КВНщиком Евгением Шуравиным.
- Работа у нас сложная, – признается Женя. – До Нового года - аврал, а потом – заказов почти не будет. К тому же в этом году из-за кризиса все стараются праздник справить попроще, без особых трат. Ты уже бывал на корпоративах? Это самое сложное. Маленьких детей на утренниках или дома поздравлять легко и приятно, а вот взрослые, когда выпьют и расслабятся, устроят тебе веселый вечер. Даже какие-нибудь забитые клерки. В тихом омуте черти водятся, сам понимаешь…
- Может, для начала пойду к детишкам? – запаниковал я.
- Нет, на сегодня твой заказ – одна квартира и корпоратив за городом.
Ну, ничего, главное – спокойствие, - уговаривал себя словами знаменитого мультяшного персонажа. - Бесплатный Дед Мороз из меня получался замечательный, значит и платный получится.
Итак, обычная квартира в многоэтажке. Подъезжаю на своей машине. Чтобы не смущать людей, на заднем сиденье надеваю поверх пуховика костюм, натягиваю валенки – верхнюю одежду не стоит снимать – новогодний дед должен смотреться солидно. Миловидную снегурочку Зульфию, с которой через полтора часа работать на корпоративе, оставляю сторожить мой суперкар. Родители пятилетнего мальчика Саши отплатили только мое посещение. По полученной инструкции делаю вызов на мобильный родителю. Папанька выбегает с коробкой, в которой лежит заветная мечта малыша – красная пожарная машина. Положив ее в красный мешок, поднимаюсь наверх. Встреченные по дороге девчонки улыбаются, приветствуют. Отрабатываю на них свои умения, поздравляя с Новым годом и желая детей побольше и мужа дурака.
Звоню в квартиру на пятом этаже, захожу, картинно зову мальчика. Парнишка с восторгом смотрит на меня большими голубыми глазами. Он, конечно, всей душой верит в Деда Мороза и давно подготовил стихи.
- Привет! Хорошо ли год провел Саша, слушался ли маму с папой?
- Он знает мое имя! Дед Мороз, а Машка говорила, что тебя нет, но я не верил, знал, что ты придешь!
- Чем Деда Мороза порадуешь? - требую я, так и не получив ответа про поведение за прошедший год.
Малыш рассказывает большой стих, что-то типа «заметелили метели, холода на шапку сели». Не по годам умный мальчик сбивается только раз, но быстро все вспоминает.
Сажаю малыша на колени, долго с ним общаюсь, расспрашиваю про то, про се. Потом дарю подарок, на который он не так уж и много внимания обращает – все оно устремлено на меня. Родители очень довольны. Прощаюсь, а малыш кричит мне вслед:
- Дед Мороз, ты к Машке зайди! Пусть она тоже узнает, что ты есть!
По пути в загородный то ли клуб, то ли ресторан обговариваю со «Снегурочкой» наши действия. Так как я неопытный, конкурсы она берет на себя. Рассказывает, в чем они заключаются. Ерунда какая-то. Моя задача – весело эти конкурсы комментировать и изображать старого и мудрого руководителя.
Переодевшись в служебном помещении и получив расчет, выходим зал. Там все уже в полном разгаре – вино, водка, шампанское. Ведущий вечера замечает нас не сразу. Ну, наконец-то! Теперь мы представлены и встречены овациями.
Поздравляем, желаем всех благ, читаем веселые стихи. Хоть и знаю, у кого корпоратив, но все равно картинно спрашиваю:
- А кто у нас сегодня тут гуляет, Новый год в салате встречает?
- Работники паспортного стола!
- А вы мне фамилию можете сменить? Хочу быть Дедом Абрамовичем!
Ржут, надо же – такая ерунда, а прокатила. Алкоголь и тупые шутки – едины.
- Такую фамилию мы вам дать не можем! Только мою можем! – заигрывает одна из дам за 40. Она уже разгорячилась и настроена выйти замуж за Деда Мороза.
- А что, внученька, осилишь ли ты тысячелетнего деда? – подначиваю я.
- Справлюсь с твоей сосулькой! - уверенно отвечает она и щипает меня за задницу.
Дальше идут конкурсы, танцы и общее веселье. Затеи, которые в описании казались тупыми, в действительности - смешные и интересные. Тут правило одно: чем пошлее, сексуальней и отвязней, тем больше заводится народ. Люди уже и на корячках готовы ползать, лишь бы поразвлечь себя и коллег.
Понимаю, что имел в виду Евгений, говоря про тихий омут, в котором черти водятся. Мужчины откровенно домогаются Снегурочки, а меня буквально разрывают на части опытные дамы и даже бабушки. Ну, ничего – терпим. Танцую со всеми, несмотря на тяжелый костюм. Ничего не поделаешь - такова уж актерская доля. Усы и борода почти спасают от поцелуев, а обниматься я и сам люблю.
Все проходит весело. Народ доволен. Удается отбиться и от женщин, и от предложенной выпивки: «Мне ведь еще оленей погонять, да со Снегуркой снеговичков лепить!». Отработали, прощаемся, уходим.
Я сильно вспотел (потанцуй-ка в двух пуховиках!) и устал как последняя скотина. Дома сердце пошаливало. Понял, почему Евгений сказал, что этой работой только из-за денег занимается. Нелегкое это занятие - Дедом Морозом быть. Больше в новогоднюю шубу обряжаться желания не возникало.
Евгений КОРНИЦЫН.