Что советуют астрологи в 2010-м?

2010 год принесет Кролику (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999) большое разнообразие впечатлений. В профессиональной сфере он сможет приобрести позитивный опыт. Непременно поезжайте в новом году всей семьей на отдых – это вас оживит. Для Дракона (1940, 1952, 1964, 1976, 1988) будет продуктивной работа не в одиночку, а в команде. Ожидайте рост материального благополучия. 2010 год для Змеи (1941, 1953, 1965, 1977, 1989) может быть очень перспективным, со многими положительными сдвигами и нежданными победами. Вы на правильном пути - все дороги открыты, и вы выбираете лучшее. Лошадь (1942, 1954, 1966, 1978, 1990) столкнется с неплохими материальными перспективами. В любви, в связи с новыми знакомствами, будут наблюдаться очень приятные события. Рожденные в год Козы (1943, 1955, 1967, 1979, 1991), ожидайте удачу и счастье, что позволит приблизиться к вам вплотную большим успехам и в личной, и в профессиональной жизни. Кроме того, это будет год путешествий, в которых вы откроете новые возможности для роста. Обезьянам (1944, 1956, 1968, 1980, 1992), астрологи предрекают стремительный взлет к победам и удовлетворению жизнью. Верьте в свои силы - и все получится. Для Петуха (1945, 1957, 1969, 1981, 1993), 2010 год будет вполне комфортным и малопроблемным. Он не будет чувствовать себя ущемленным в чем-либо, - напротив его дела пойдут в гору, влияние усилится. 2010 год для Собаки (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994), потребует точных и уверенных действий, особенно в деловой сфере. Важно оказаться в нужное время в нужном месте, добиться хорошей репутации и затем приступить к достижению своих целей. Кабан (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995), получает шикарные шансы для учебы, работы, карьерного роста. Не изменив таким своим качествам, как целеустремленность и уверенность в себе, люди вашего года рождения существенно продвинутся к успеху. 2010 год приведет Крысу (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996) к долгожданному безоговорочному успеху. Это будет или новая вершина карьеры, или легкий год в плане преодолений препятствий. Наступающий год будет для Быка (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997) насыщен новыми трудовыми подвигами и незатухающим служебным рвением. В денежном плане все будет складываться весьма неплохо.