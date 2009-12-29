Боевой броневой. От специальной полицейской машины, бывает, не отцепишься

- К нашему «Тигру» мы уже привыкли. Ведет он себя прилежно, не как хищник. На «прогулку» выходит не так часто, хотя и на самых обычных улицах Уфы его можно увидеть. Но чаще – на полигонах, где он используется для проведения различных тренировочных занятий, - рассказывает командир башкирского ОМОНа, полковник милиции Ирек Сагитов.
По словам офицера, машина в боевых действиях участия не принимала, а используется на тактико-специальных учениях, также на парадах и выставках.
- Полноприводный броневик «Тигр» не уступает американскому «Хаммеру», а в чем-то даже превосходит его, - продолжает полковник милиции. - Главное достоинство автомобиля - его проходимость. Дороги ему не нужны. «Тигр» может преодолевать броды глубиной более метра, крутые косогоры и препятствия высотой до полуметра. Броневик даже выдерживает взрыв противопехотной мины.
Появлению «Тигра» на вооружении наши военные и милиционеры обязаны вовсе не отечественным силовикам. История создания бронированного автомобиля как многоцелевой армейской машины началась в конце 90-х годов. Заказ поступил от министерства обороны Объединенных Арабских Эмиратов. Первых трех «Тигров» российские конструкторы собрали в 2001 году и представили на Международной выставке вооружений в Абу-Даби.
Их младшие «братья» стали поступать в российскую армию, внутренние войска и подразделения МВД лишь спустя пять лет.
По словам Ирека Сагитова, несмотря на покладистость, башкирский «Тигр» иногда проявляет характер. Милиционеры не могут забыть анекдотическую ситуацию, когда один из сотрудников в прямом смысле прилип к машине.
История приключилась зимой после тщательной чистки и промывки автомобиля, который, не досушив, вывели на мороз. Самый шустрый из бойцов то ли захотел почувствовать себя героем полицейских боевиков, то ли возомнил себя Лениным на броневике: с радостными криками он запрыгнул на «Тигра» и примерз к автомобилю.
- Пока отцепляли, чуть со смеху не умерли, – вспоминают омоновцы.
Андрей ЛОПАТА.
Справка «МКС»
Анатомия «Тигра»
Длина: 5700 мм
Ширина: 2300 мм
Высота: 2300 мм
Минимальный радиус разворота: 8,9 м
Вес: 7600 кг
Грузоподъемность: 1200 кг
Двигатель: Cummins B205, шестицилиндровый рядный, с турбонаддувом -205 л.с./150 кВт.
Дизельное топливо, расход 26 литров, запас хода на двух баках по 68 литров на 500 км. Броневой корпус, сваренный из термообработанных бронелистов толщиной 5 мм. Резина обычная, выдерживает три попадания из автомата, после чего на панели приборов включается подкачка колес. Броня выдерживает прицельные выстрелы под разным углом пулями калибра 7,62 мм. Оснащен двумя люками, имеет восемь бойниц. Салон изнутри обшит материалом «кивлар», противоосколочный, имеет девять посадочных мест, гидроусилитель руля, кондиционер, систему пожаротушения, светомаскировочное устройство. Предусмотрены места для установки радиостанции и блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств.