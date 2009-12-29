Боевой броневой. От специальной полицейской машины, бывает, не отцепишься

- К нашему «Тигру» мы уже привыкли. Ведет он себя прилежно, не как хищник. На «прогулку» выходит не так часто, хотя и на самых обычных улицах Уфы его можно увидеть. Но чаще – на полигонах, где он используется для проведения различных тренировочных занятий, - рассказывает командир башкирского ОМОНа, полковник милиции Ирек Сагитов.