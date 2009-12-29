Башкирские журналисты могут не бояться штрафов республиканского Управпечати

Кроме того, с Нового года признается недействующей 47-я статья документа, согласно которой редакторов казенных СМИ могли бить рублей в размере от 500 до 1000 целковых за «нарушение установленного законом порядка освещения деятельности органов государственной власти РБ в республиканских средствах массовой информации». Да и собственно сам закон, определяющий такой порядок, с боем курантов утрачивает силу.
Однако, как пояснил «МКС» председатель Комитета Госсобрания РБ по местному самоуправлению и общественным объединениям Зуфар Еникеев, в соответствии с федеральным законом по-прежнему «редакции средств массовой информации, учредителями (соучредителями) которых являются государственные органы, обязаны публиковать по требованию этих органов их официальные сообщения в порядке, регулируемом уставом редакции или заменяющим его договором».