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Башкирские журналисты могут не бояться штрафов республиканского Управпечати

29 декабря 2009, 22:31
С 1 января 2010 года права налагать штрафы на средства массовой информации лишается Управление по делам печати, издательства и полиграфии при правительстве Башкирии. Соответствующее изменение вносится в республиканский закон «Об административных правонарушениях».

Кроме того, с Нового года признается недействующей 47-я статья документа, согласно которой редакторов казенных СМИ могли бить рублей в размере от 500 до 1000 целковых за «нарушение установленного законом порядка освещения деятельности органов государственной власти РБ в республиканских средствах массовой информации». Да и собственно сам закон, определяющий такой порядок, с боем курантов утрачивает силу.

Однако, как пояснил «МКС» председатель Комитета Госсобрания РБ по местному самоуправлению и общественным объединениям Зуфар Еникеев, в соответствии с федеральным законом по-прежнему «редакции средств массовой информации, учредителями (соучредителями) которых являются государственные органы, обязаны публиковать по требованию этих органов их официальные сообщения в порядке, регулируемом уставом редакции или заменяющим его договором».

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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