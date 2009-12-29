Башкирские журналисты могут не бояться штрафов республиканского Управпечати

Кроме того, с Нового года признается недействующей 47-я статья документа, согласно которой редакторов казенных СМИ могли бить рублей в размере от 500 до 1000 целковых за «нарушение установленного законом порядка освещения деятельности органов государственной власти РБ в республиканских средствах массовой информации». Да и собственно сам закон, определяющий такой порядок, с боем курантов утрачивает силу.