Зять влиятельного священнослужителя расстрелял пешехода в центре Уфы

Когда окровавленного парня доставили в 22-ю больницу, сердечное давление несчастного было почти на нуле – мужчина мог до смерти истечь кровью, и лишь оперативное вмешательство медиков спасло пострадавшего.
Это не первый случай, когда травматическое оружие становится причиной тяжелых увечий, не впервые водители выхватывают такие пистолеты, чтобы получить преимущество в дорожных разборках. Однако впервые в республике владелец пистолета выпускает в беззащитного пешехода пять пуль, как будто находится в центре военных действий.
Правоохранителям понадобилось менее суток, чтобы найти «безбашенного» стрелка – им оказался 33-летний мужчина, прибывший в Уфу из Ингушетии. Травматическим оружием Руслан Плиев владел на законных основаниях: пистолет Rubber К-45 зарегистрировали на его имя в МВД Ингушетии. В Башкирии запальчивый парень живет уже несколько лет, однако кавказской гневливости не растерял. И самое любопытное, что вряд ли понесет ответственность за свою выходку – несмотря на то, что оперативники уже вечером следующего дня стучались в его квартиру, уголовного дела по факту расстрела на дороге ни в одном из райотделов внутренних дел Уфы не появилось.
Дело в том, что горячечный стрелок, так легко начавший палить в центре города, удачно женился – его супруга, 40-летняя Наиля Таджутдинова, три года назад расписавшаяся с парнем из Назрани, приходится родной дочерью Верховного муфтия России Талгата Таджуддина. На принадлежащей жене иномарке и рассекал по Уфе обретший столь влиятельного тестя ингушский стрелок.
Если правоохранители все же решатся возбудить уголовное дело против несдержанного водителя по ч.1 ст. 115 УК РФ, то г-ну Плиеву грозит не менее года исправительных работ.