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Зять влиятельного священнослужителя расстрелял пешехода в центре Уфы

27 декабря 2009, 21:30
Дикий случай произошел в минувшую пятницу на улице Софьи Перовской в столице Башкирии. Здесь среди бела дня водитель черной «Тойоты-Камри» расстрелял из травматического пистолета Rubber легкомысленного пешехода, решившего перейти проезжую часть в неположенном месте. Рассерженный водитель выпустил в бедолагу, забывшего о правилах дорожного движения, пять пуль. 38-летний мужчина получил огнестрельные ранения бедра, голени и поясницы и чудом остался жив. А вспыльчивый гонщик, столь радикальным образом «проучивший» пешехода, тут же скрылся на своей иномарке.

Когда окровавленного парня доставили в 22-ю больницу, сердечное давление несчастного было почти на нуле – мужчина мог до смерти истечь кровью, и лишь оперативное вмешательство медиков спасло пострадавшего.

Это не первый случай, когда травматическое оружие становится причиной тяжелых увечий, не впервые водители выхватывают такие пистолеты, чтобы получить преимущество в дорожных разборках. Однако впервые в республике владелец пистолета выпускает в беззащитного пешехода пять пуль, как будто находится в центре военных действий.

Правоохранителям понадобилось менее суток, чтобы найти «безбашенного» стрелка – им оказался 33-летний мужчина, прибывший в Уфу из Ингушетии. Травматическим оружием Руслан Плиев владел на законных основаниях: пистолет Rubber К-45 зарегистрировали на его имя в МВД Ингушетии. В Башкирии запальчивый парень живет уже несколько лет, однако кавказской гневливости не растерял. И самое любопытное, что вряд ли понесет ответственность за свою выходку – несмотря на то, что оперативники уже вечером следующего дня стучались в его квартиру, уголовного дела по факту расстрела на дороге ни в одном из райотделов внутренних дел Уфы не появилось.

Дело в том, что горячечный стрелок, так легко начавший палить в центре города, удачно женился – его супруга, 40-летняя Наиля Таджутдинова, три года назад расписавшаяся с парнем из Назрани, приходится родной дочерью Верховного муфтия России Талгата Таджуддина. На принадлежащей жене иномарке и рассекал по Уфе обретший столь влиятельного тестя ингушский стрелок.

Если правоохранители все же решатся возбудить уголовное дело против несдержанного водителя по ч.1 ст. 115 УК РФ, то г-ну Плиеву грозит не менее года исправительных работ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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