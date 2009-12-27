Зять влиятельного священнослужителя расстрелял пешехода в центре Уфы

Правоохранителям понадобилось менее суток, чтобы найти «безбашенного» стрелка – им оказался 33-летний мужчина, прибывший в Уфу из Ингушетии. Травматическим оружием Руслан Плиев владел на законных основаниях: пистолет Rubber К-45 зарегистрировали на его имя в МВД Ингушетии. В Башкирии запальчивый парень живет уже несколько лет, однако кавказской гневливости не растерял. И самое любопытное, что вряд ли понесет ответственность за свою выходку – несмотря на то, что оперативники уже вечером следующего дня стучались в его квартиру, уголовного дела по факту расстрела на дороге ни в одном из райотделов внутренних дел Уфы не появилось.