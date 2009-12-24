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Башкирские предприниматели смогут узнать, когда их будут проверять в 2010 году

24 декабря 2009, 21:05
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» прокуратура Республики Башкортостан сформировала ежегодный сводный план проведения плановых проверок субъектов предпринимательства на 2010 год.

На сайте прокуратуры Башкирии появился специальный раздел, где предприниматели смогут узнать, когда и какой контролирующий орган их будет проверять по плану в 2010 году.

Формирование сводного плана осуществлялось путем проверки территориальными прокурорами и прокуратурой республики проектов планов контролирующих органов и исключения незаконных или необоснованных проверок. Всего органами прокуратуры республики исключено более тысячи ненадлежащих проверок.

Всего в этот план включены проверки 27 контролирующих и надзорных органов. Общее количество проверок предпринимателей республики составило 12330.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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