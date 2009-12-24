Башкирские предприниматели смогут узнать, когда их будут проверять в 2010 году

На сайте прокуратуры Башкирии появился специальный раздел, где предприниматели смогут узнать, когда и какой контролирующий орган их будет проверять по плану в 2010 году.
Формирование сводного плана осуществлялось путем проверки территориальными прокурорами и прокуратурой республики проектов планов контролирующих органов и исключения незаконных или необоснованных проверок. Всего органами прокуратуры республики исключено более тысячи ненадлежащих проверок.
Всего в этот план включены проверки 27 контролирующих и надзорных органов. Общее количество проверок предпринимателей республики составило 12330.