Сергей Габиташвили: «Грузинские власти не имеют права жестоко обходиться с народной памятью»

- Я был шокирован этими кадрами. Видимо, нашим правителям больше делать нечего, кроме как уничтожать воинские мемориалы! Как будто другого места для парламента не нашлось, - негодует руководитель грузинского культурного центра в столице Башкирии Сергей Габиташвили. – Но я верю, что мемориал будет перенесен в другое место, как это было сделано в Риге с бронзовым солдатом, власти не могут так жестоко обойтись с народной памятью. В отличие от властей память о Великой Отечественной войне грузины стараются беречь. А захоронения, мемориалы, обелиски всегда были в почете, за ними ухаживают, возлагаются цветы, горит вечный огонь. А акт госвандализма в Кутаиси – скорее исключение, чем правило.