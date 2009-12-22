Сергей Габиташвили: «Грузинские власти не имеют права жестоко обходиться с народной памятью»

- Я был шокирован этими кадрами. Видимо, нашим правителям больше делать нечего, кроме как уничтожать воинские мемориалы! Как будто другого места для парламента не нашлось, - негодует руководитель грузинского культурного центра в столице Башкирии Сергей Габиташвили. – Но я верю, что мемориал будет перенесен в другое место, как это было сделано в Риге с бронзовым солдатом, власти не могут так жестоко обойтись с народной памятью. В отличие от властей память о Великой Отечественной войне грузины стараются беречь. А захоронения, мемориалы, обелиски всегда были в почете, за ними ухаживают, возлагаются цветы, горит вечный огонь. А акт госвандализма в Кутаиси – скорее исключение, чем правило.
- Жители Грузии уважают память о Великой Отечественной. На фронт ушел каждый третий грузин, а не вернулись более 350 тысяч. Мы считаем, что не было серьезных оснований для сноса мемориала воинам-победителям. Ведь это памятник не одному человеку, а всему народу. Но мы уверены, что его восстановят, иначе быть не может, - считает официальный представитель Союза грузин РФ Юрий Гавва.