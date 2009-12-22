Сборная России по хоккею сыграла заключительные матчи перед Олимпиадой

Сборные Швеции, Финляндии и Чехии – неизменные московские гости хоккейного декабря. Но в последнее время идет много разговоров о ненужности и непристижности этого соревнования. Но Кубок Первого канала-2009 показал, что такие заявления в преддверии Олимпиады неуместны. Это турнир стал последней проверкой перед битвой за Ванкувер, а желающих выиграть олимпийское золото, напомним, сейчас как никогда много. Корреспондент «МКС» на турнире внимательно следил за нашей сборной, подметил различия Вячеслава Быкова – тренера национальной сборной и Вячеслава Быкова – тренера «Салавата Юлаева», а так же поговорил с Мирославом Блатяком, первым чехом – олимпиоником из Уфы.
«Вставайте, люди русские»
С первого выигранного матча против шведов, стало понятно, что Кубок Первого канала для болельщиков и поныне – далеко не проходной. Битком набитый «Мегаспорт» предстал содружеством единения нескольких тысяч поклонников хоккея со всей страны. Не затерялись на этом фоне и уфимские фанаты клюшки и шайбы – в просторных холлах самой большой ледовой арены России, то и дело пестрили «юлаевские» сетки-свитера.
Что касается уфимских хоккеистов в составе нашей сборной, то они проявили себя по-разному. Например, в матче против шведов третий гол соперник забивал после явной ошибки Александра Радулова, а уже в матче с чехами Александр и сам отличился: на его счету очень важная третья шайба нашей сборной.
Сергей Зиновьев только в первой игре был полностью похож на себя самого, «кахаэловского»: забивал, отдавал передачи, регулярно угрожал воротам соперника и играл умно и хитро. А вот по ходу матча с чехами Сергей немного подсел, как сказал Вячеслав Быков, в физическом плане. Пара защитников Кондратьев – Прошкин отыграла на уровне, но и без ляпов не обошлось. Вратарь Еременко пропустил от шведов три гола, но в ряде эпизодов спасал. Виктор Козлов выглядел очень хорошо, представ нападающим – универсалом. Дмитрий Калинин также общей картины не портил и, более того, по мнению организаторов, стал лучшим игроком в составе россиян, в проигранном матче против финнов.
Если говорить об игроках-неуфимцах, то тут интересно было посмотреть на тех, кто призван в сборную недавно. Вот что, например, говорил сразу после неудачно проведенной игры против Финляндии, Георгий Гелашвили:
- В ситуации с первым голом я сильно ошибся. Стараюсь на каждом турнире выкладываться по полной, но тут что-то случилось со мной. Не знаю. Наверное, с каждым бывает. Мы все выложились, но проиграли только из-за меня – шайба «ушла» с крюка, и соперник забил. Тяжело что-то говорить после такой чудовищной ошибки, которая повлияла на исход матча.
После той злополучной шайбы под сводами «Мегаспорта» заиграла известная композиция «Вставайте, люди русские», которая заметно взбодрила как трибуны, так и игроков. Это был как раз тот случай, когда внешний фактор сыграл свою роль – музыка помогла не опустить руки, но, к сожалению, Россия уступила – 2:3.
Здорово отыграли турнир хоккеисты из «Ак Барса».
- Те голы, которые мы пропустили – результат ошибок не конкретного вратаря или конкретных защитников, а всей команды, - считает Данис Зарипов. - Не сказал бы, что эта игра против финнов чем-то напомнила полуфинал московского чемпионата мира против них же. Тогда тоже проиграли, но там были совершенно другие ставки. Это игра на уровне сборных – здесь каждый бросок опасен, может залететь любая шайба, как в ворота Финляндии, так и в наши. Это стечение обстоятельств. На Евротуре право на ошибку имеется, но результат игр не так важен, потому что все думают только об Олимпиаде. Ну а то, что пропустили шайбу за семь секунд до сирены – это не столь страшно, это даже пойдет нам на пользу. Может быть, и пора было уже где-то оступиться.
Главный тренер сборной Финляндии Юкка Яллонен похвалил и собственную команду и соперника. Но особенно – свою:
- Это был напряженный матч. Обыграть сборную России на ее домашнем льду – это хорошее достижение. В первом периоде мы хорошо контролировали шайбу, выглядели солидно, но в двух других двадцатиминутках преимущество перешло к россиянам, но мы выстояли и победили. Нам известно, что российская команда классно играет в меньшинстве, поэтому пристальное внимание уделили именно реализации лишнего игрока. В целом я горд за свою команду – проигрывать за десять минут до конца встречи и в итоге вырвать победу – это дорогого стоит.
- Сколько человек из этой финской сборной поедет на Олимпиаду?
- По именам всех я вам не смогу назвать, но от одного до пяти уж точно.
- За счет чего в первую очередь победили?
- Не могу сказать, что мы заостряли внимание на чем-то конкретном. Мы знаем, как играет сборная России, знаем ее стиль, и он для нас оказался не нов, вот и выиграли.
- Как оцените выступление игроков из КХЛ в составе финской команды?
- Они были одними из лучших, потому что играют в лучшей европейской лиге – КХЛ.
- Вы сказали, что наша лига – лучшая лига в Европе. Нужна ли тогда финская команда в КХЛ?
- Насчет целой команды не готов сказать, но вот отдельные финские игроки в вашей лиге растут, прибавляют в мастерстве – это факт.
- Нам не хватило быстроты в принятии решений – резюмировал Вячеслав Быков. – Настрой у ребят был не соответствующий сегодняшнему матчу, но по ходу встречи наши игроки старались перебороть себя, но допущенные ими ошибки не позволили добиться положительного результата. Так же я не сторонник обвинять вратарей, поэтому говорить, что ошибка Гелашвили была очевидная, я бы не стал. Ведь есть полевые игроки, которые не подстраховали и дали возможность сопернику забить. Это тоже опыт. Любое поражение должно давать новые возможности двигаться вперед.
«Мы – раздражитель для всех»
Матч с чехами в исполнении нашей сборной стал самым зрелищным на турнире.
- Сборная России одержала очень нужную победу, и я считаю, что заслуженную – говорил по завершении встречи наш защитник Илья Никулин. - Во всех трех матчах мы вели в счете, но порой залетали необязательные шайбы в наши ворота. Вся игра складывалась тяжело для обеих команд: тут и куча опасных моментах, и по три заброшенные шайбы, и буллиты. Кто из трех соперников произвел наибольшее впечатление? Я думаю что все.
А вот что сказал нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов, сохраняющий шансы на поездку в феврале на главные игры четырехлетия:
- Независимо от того с кем мы играли последний матч, мы должны были выигрывать. Сегодня я несколько раз удалялся, это – компенсация за опасные действия соперника. Иногда полезно удаляться. Но только в экстренных случаях. Я считаю, что переломным моментом в игре стала игра в расстановке «три на пять» Калинина, Гуськова и Курьянова. Ребята - просто молодцы.
Главный тренер сборной Чехии Владимир Ружичка был краток и спешил на чартер:
- Игра была очень интересной для зрителей. Первый период, несмотря на то, что мы его проиграли, был качественный. Сборная России произвела достойное впечатление. Проиграть, тем более, по буллитам такой команде – не стыдно. Перед Олимпиадой это была хорошая тренировка.
- Я доволен, что начали реализовывать большинство - отметил Вячеслав Быков. – Особенно отметил бы тройку нападения «Ак Барса», а Морозов так и вовсе – настоящий капитан. Мне очень понравилось отношение именно этих ребят к делу – к реализации своих моментов они подходят творчески, поэтому у них и получается забивать. Перестановки в звеньях связаны с тем, что хотели посмотреть другие сочетания, а так же добавить остроты звену Федорова.
- Чем руководствовались, назначая пробивать буллит Даниса Зарипова? В КХЛ у него довольно скромная статистика реализованных штрафных бросков.
- У него ведь самые быстрые руки. Его прорвет. Не сейчас, так потом. Форварду надо доверять, что мы и сделали.
- Только с трибуны показалось, что игра с чехами была более медленной, чем с финнами…
- Я так не думаю. Сборная России снова начинает надоедать всем другим командам. Мы становимся раздражителем для всего мира, и все хотят обыграть именно нас.
«Иногда полезно получить по физиономии»
- Три матча против сильнейших европейских сборных сыграны. Подведите итоги, - попросил корреспондент «МКС» главного тренера сборной Вячеслава Быкова.
- Мы довольны всеми проведенными встречами, кроме игры против Финляндии, когда гол в наши ворота за семь секунд до конца, наложил неприятный «отпечаток». С другой стороны, лучше сейчас пропустить такую шайбу, чем на Олимпиаде. Важно понимать, что Евротур – это не проходной турнир. Нынешний кубок показал, что уровень хоккея здесь приличный, а соперники показали, что нашей сборной им есть что противопоставить. Мы в КХЛ наигрываем им игроков, которые нам и забивают.
- Что должны изменить в себе игроки, чтобы на Олимпиаде не случилось такое поражение, как в игре против финнов?
- Тут все дело в настрое. Вспомните, что сказали словенцы перед игрой со сборной России в футбол: «Мы готовы на поле жить и умирать». Так и в хоккее. Те, кто готов на льду жить и умирать поедет на Олимпиаду и там уже, будем надеяться, таких ошибок не допустят. Но настраивать на этот турнир – это уже не задача тренера. Впереди Олимпиада – мотивации выше просто не может быть.
- Вас не удивило, что за несколько дней до объявления состава в Ванкувер наружу вылезли эти проблемы с настроем?
- Я бы не сказал, что матч с финнами в этом плане показателен. Была первая игра со шведами и третья – с чехами. Гарантированных мест в олимпийской заявке нет ни у кого, поверьте. Если кто-то из игроков думает, что за былые заслуги за ним будет зарезервировано место, тот глубоко ошибается. Желающих много, но мы всем предоставляли шанс, и Кубок Первого канала стал итоговым просмотровым турниром. Мы ведь не говорим, сколько человек из этого состава поедет в Ванкувер. Может быть один, а может быть и все! Выходите на лед и доказывайте, что достойны места. Кто желает, тот показывает и доказывает.
- Хорошо, тогда расскажите, когда все узнают состав на Олимпийские игры. 25 декабря будет какая-то специальная пресс-конференция?
- Нет, никаких шоу или пресс-конференций не будет. Мы просто передадим состав в Федерацию хоккея России, и на официальном сайте, днем, вы уже сможете его посмотреть.
- Вас не беспокоит, что соперники уже изучили победную тактику сборной России на чемпионатах мира?
- Поверьте, мы знаем друг друга как облупленные. Что мы их, что они нас. Психология игрока «жить», а не «быть на плаву» во многом зависит от того, какая будет у нас сборная на Олимпиаде. Мы, например, финнов тоже знаем хорошо, их быстрый агрессивный хоккей, когда игроки на льду не мыслят, а реагируют по ситуации. Приведу пример: есть «Мерседес-500», а есть наш «жигуленок». В какие-то моменты на Кубке Первого канала мы были в «Жигулях». Те же финны сразу дают газ на площадке, с первых секунд. А мы пока думаем, разгоняемся, уже может быть поздно. В матче с чехами мы пересели в более комфортабельный автомобиль. На Олимпиаде хотелось бы увидеть одну из лучших машин, ставящую мировые рекорды.
- Поражение от финнов не похоже на то, что было на чемпионате мира в Москве в 2007 году?
- Если мы уйдем в аналогии, то настроя у нас точно не будет. Тут можно приплести хоть царя Петра, ничего не изменится. Нужно жить по принципу «здесь и сейчас». В спорте аналогии не уместны. Есть выстрел – и ты побежал. А кто-то в этот момент заснул, а еще кто-то фальстарт сделал.
- Каковы перспективы поездки в Ванкувер нашего ветерана Сергея Федорова?
- На позицию центрфорварда у нас конкуренция большая. В звене Федорова очень уверенно смотрелся Виктор Козлов, а конкретно о перспективах Сергея я бы пока не хотел говорить. Время у нас есть – больше месяца подготовки.
- На место заболевшего Олега Твердовского вы пригласили Максима Кондратьева. Как он отыграл турнир, на ваш взгляд?
- Его возможности мы прекрасно знаем. Но он и без того старался, ведь он находится в расширенном списке кандидатов на поездку в Ванкувер. Он прекрасно знает, чего мы хотим от игроков, поэтому Максим у нас на заметке, безусловно.
- Олимпийскую команду вы уже сформировали или в оставшиеся дни до объявления состава придется еще подумать над чьей-то кандидатурой?
- Предстоит еще очень серьезно подумать и проанализировать. Прошедший турнир принес нам больше вопросов, чем ответов. Предстоит много просчитывать, думать и понимать, что те знания о том или ином хоккеисте не окончательны и нужно все привести в порядок и понять с кем в Ванкувере мы можем показать максимальный результат. Хочу сразу отметить, что ребята до 25 декабря будут в неведении. Звонить мы никому не станем, и список они увидят также, как и все – в назначенный срок на сайте. И я подчеркиваю – даже этот состав еще предварительный. Возможны травмы – все, что угодно. Окончательная заявка будет объявлена 15 февраля, накануне первого матча. Ведь даже те, кто не попадет в «декабрьский» список должен поддерживать форму и надеяться, что поедет именно он. Нужно продолжать работать, иначе можно просто вылететь и из расширенного списка. Так же мы предупредили ребят, что кто-то поедет в Ванкувер без гарантированного места в «основе». Это тяжело, но кто-то может отказаться, и мы должны будем пустить в бой «резерв».
- Практически после каждого матча бы отмечали слабую игру обороны – это касается только защитников?
- Нет, вратарей тоже. Были курьезные голы, но думаю, что это можно списать, например, на молодость, неопытность. Гелашвили вот сейчас очень переживает, но я ни в коем случае не хочу бросать камень в его огород. Он переживает, его надо сейчас поддержать, потому что у него вся карьера впереди.
- Еременко или Кошечкин проявил себя с лучшей стороны?
- Отмечу, что оба вратаря старались, выручали в непростых ситуциях. У них больше опыта, чем у Гелашвили.
- Вячеслав Аркадьевич, вы сами в бытность игроком были центральным нападающим и как никто другой знаете все тонкости этого амплуа. На ваш взгляд, сколько реальных центрфорвардов претендуют на поездку в Ванкувер?
- Мы берем в расчет, что у нас были и универсалы, например, Виктор Козлов. Называть фамилии или количество не хотелось бы. Ведь те же Петр Счастливый и Константин Горовиков находятся в нашем поле зрения, помимо тех, кто играет в НХЛ.
- Олег Сапрыкин, не совсем удачно выступающий в этом сезоне в КХЛ, в сборной выглядит лучше?
- Не хотел бы проводить какие-то параллели об игре Сапрыкина в клубе и сборной. Отмечу, что приезжая играть за сборную России, Олег выкладывается на все сто процентов. У него есть чутье на гол, он взрывной и быстрый игрок и в сочетании с тем же Александром Радуловым они показывают очень интересную игру.
- Нельзя не отметить аншлаги на «Мегаспорте»…
- Я очень благодарен нашим болельщикам и всем любителям хоккея у телеэкранов. Аншлаг на арене, скажу честно, мы ждали. Потому что это единственный раз в году, когда публика видит вживую нашу команду. После игры с чехами к нам со слезами на глазах в раздевалку пришел Владислав Третьяк и сказал, что смотря за игрой «три на пять» в исполнении сборной России, он был очень горд. Именно в эти моменты публика была грандиозна.
- Ждете подобного в Ванкувере?
- Поддержка будет. Мы ее будем ощущать. Болельщик – это не пустые слова, это наш седьмой игрок на льду и он нам помогает. Мы – одна команда! На Кубке Первого канала я ощутил, что мы с публикой едины.
- Расскажите, теперь когда соберется сборная и какой план мероприятий непосредственно перед Олимпиадой.
- 7 февраля будут последние матчи в чемпионатах КХЛ и НХЛ. 8-го у ребят будет выходной. А 9-го все игроки из олимпийской заявки приезжают в распоряжение национальной сборной. 10-го у нас одна тренировка плюс экипировочный день, 11-го – вылет в Канаду. Все остальные дни будем тренироваться неподалеку от Ванкувера, а 15 февраля заедем в олимпийскую деревню. Никаких товарищеских матчей не планируется.
- Есть ли игроки, которые после Кубка Первого канала окончательно поставят крест на своих олимпийских перспективах?
- Без фамилий, но они есть.
Про единственное поражение на турнире Быков сказал:
- Иногда неплохо получить по физиономии, чтобы двигаться дальше. Матч Россия - Финляндия был как раз тот случай.
Андрей ЛОПАТА.
Между тем,
БЛАТНОЙ МИРО
Лучшим защитником Кубка Первого канала стал игрок уфимского «Салавата Юлаева» Мирослав Блатяк. Чех на турнире сыграл просто великолепно, выходя в стартовой пятерке своей сборной и, думается, на поездку в Ванкувер Миро – железный кандидат:
- На московском этапе хоккей был быстрее, чем в играх КХЛ. Победила бы команда, было бы лучше. Но все равно приятно, что меня наградили индивидуальным призом. Первый матч на турнире для нас был вынесенным – мы провели его в Чехии. При своих болельщиках играть приятнее, а здесь при такой поддержке сборной России чешских болельщиков можно было и не разглядеть даже. Очень тяжелый матч был против России. Настрой у нас всегда запредельный. Что касается моих шансов о поездке в Ванкувер, то пока ничего не знаю – решающее слово останется за тренером. Все хотят ехать. Я думаю, что у нас кроме Яромира Ягра, если у него не будет травм, никто себе место в сборной не забронировал.