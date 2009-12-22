Сборная России по хоккею сыграла заключительные матчи перед Олимпиадой

- Предстоит еще очень серьезно подумать и проанализировать. Прошедший турнир принес нам больше вопросов, чем ответов. Предстоит много просчитывать, думать и понимать, что те знания о том или ином хоккеисте не окончательны и нужно все привести в порядок и понять с кем в Ванкувере мы можем показать максимальный результат. Хочу сразу отметить, что ребята до 25 декабря будут в неведении. Звонить мы никому не станем, и список они увидят также, как и все – в назначенный срок на сайте. И я подчеркиваю – даже этот состав еще предварительный. Возможны травмы – все, что угодно. Окончательная заявка будет объявлена 15 февраля, накануне первого матча. Ведь даже те, кто не попадет в «декабрьский» список должен поддерживать форму и надеяться, что поедет именно он. Нужно продолжать работать, иначе можно просто вылететь и из расширенного списка. Так же мы предупредили ребят, что кто-то поедет в Ванкувер без гарантированного места в «основе». Это тяжело, но кто-то может отказаться, и мы должны будем пустить в бой «резерв».