Раиль Сарбаев: «Реализовывать планы на 2010-й надо уже с сегодняшнего дня»

- Эти направления станут в 2010 году ключевыми в работе правительства, их исполнение взято на особый контроль, и необходимо приступить к их реализации уже с сегодняшнего дня,- сказал премьер-министр РБ Раиль Сарбаев на оперативном заседании регионального правительства в минувший понедельник.
В частности, глава правительства подверг критике ныне существующий уровень работы лесопромышленной отрасли республики.
- Все охотятся за делянками, приобретают право на площади до 200 тыс. га, чтобы продавать деревья на корню, не заботясь ни о своевременной вырубке перестойного леса, ни о налаживании глубокой переработки древесины,- сказал он.
По мнению башкирского премьер-министра, «недопустимо имея 5,5 млн га леса ничего не делать в плане модернизации отрасли, а гнать из республики только сырье».
- Лес в необработанном виде за пределы республики больше вывозиться не может и не будет,- заявил он.
Также по мнению Раиля Сарбаева, коллективные агрохозяйства «себя изживают», останутся лишь крупные холдинги, например, машинно-технологические станции (МТС), которые автоматизируются, что приводит к сокращению штатов работников.
По его словам, в ближайшие 2-3 года существующие в республике МТС будут еще усилены, и на них будет переложена вся нагрузка по технической обработке пашни. Большая часть сельского населения, составляющая в настоящее время 40,2% от общего количества жителей Башкирии, должна быть заинтересована в развитии своих подсобных хозяйств. Одной из задач органов власти на местах премьер-министр назвал обеспечение госзакупки на постоянной основе выращенной и произведенной на частных подворьях продукции.
- Не будем закупать у частников сельхозпродукцию – все останется на уровне разговоров,- сказал премьер.
Раиль Сарбаев назвал успешной работу по выделению земельных участков и строительству малоэтажных домов коттеджного типа для молодых и семей бюджетников региона.
По республике, в основном под Уфой, уже выделено бесплатных 669 земельных участков площадью 10-12 соток каждый под строительство индивидуальных жилых домов с приусадебным участком, более 430 из которых – молодым семьям. За 2008-2009 годы в Башкирии по разным программам, реализуемым в республике, улучшили свои жилищные условия более 10 тыс. молодых семей.
Однако очередь все еще большая и работы в этом направлении предстоит много, - заключил премьер.