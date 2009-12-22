Раиль Сарбаев: «Реализовывать планы на 2010-й надо уже с сегодняшнего дня»

По его словам, в ближайшие 2-3 года существующие в республике МТС будут еще усилены, и на них будет переложена вся нагрузка по технической обработке пашни. Большая часть сельского населения, составляющая в настоящее время 40,2% от общего количества жителей Башкирии, должна быть заинтересована в развитии своих подсобных хозяйств. Одной из задач органов власти на местах премьер-министр назвал обеспечение госзакупки на постоянной основе выращенной и произведенной на частных подворьях продукции.