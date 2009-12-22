До лампочки. Тарифы на электричество в Башкирии вырастут на 10%

Граждане по-прежнему смогут расплачиваться с энергетиками по одноставочному (единому) тарифу или по зональному (отдельно за день с 7.00 до 23.00 и ночь – в оставшиеся семь часов). Однако для последнего необходимо установить двухтарифный счетчик, который дифференцирует потребляемую энергию по времени суток). При таком режиме можно выбрать свой оптимальный режим экономии. Так, приборы повышенной мощности (например, стиральные машины) выгоднее включать ночью, чем в пиковые часы энергопотребления. Согласно постановлению, с 2007 года практически всем селянам, а также горожанам, проживающим в домах, оборудованных электроплитами, по одноставочному тарифу придется платить 1 руб. 21 коп. за 1 кВт/ч, по двуставочному: ночью - 75 коп., днем – 1 руб. 21 коп. (раньше соответственно 110, 68 и 112 коп.). Всем остальным горожанам, а также деревенским жителям, имеющим в домах электроотопительные установки, надо будет раскошелиться по одноставочному тарифу из расчета 1 руб. 74 коп. за 1 кВт/ч, по двуставочному: ночью – 1 руб 07 коп., днем – 1 руб. 74 коп. (прежде соответственно 158, 97 и 160 коп.).