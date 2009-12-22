mkset.ru
ГлавноеВсе новости

До лампочки. Тарифы на электричество в Башкирии вырастут на 10%

22 декабря 2009, 21:22
С 1 января энергетикам разрешили продавать свет населению в среднем на 10% дороже. Комиссия РБ по тарифам установила новые цены на электричество, реализуемое населению «на розничном рынке Республики Башкортостан в 2010 году».

Граждане по-прежнему смогут расплачиваться с энергетиками по одноставочному (единому) тарифу или по зональному (отдельно за день с 7.00 до 23.00 и ночь – в оставшиеся семь часов). Однако для последнего необходимо установить двухтарифный счетчик, который дифференцирует потребляемую энергию по времени суток). При таком режиме можно выбрать свой оптимальный режим экономии. Так, приборы повышенной мощности (например, стиральные машины) выгоднее включать ночью, чем в пиковые часы энергопотребления. Согласно постановлению, с 2007 года практически всем селянам, а также горожанам, проживающим в домах, оборудованных электроплитами, по одноставочному тарифу придется платить 1 руб. 21 коп. за 1 кВт/ч, по двуставочному: ночью - 75 коп., днем – 1 руб. 21 коп. (раньше соответственно 110, 68 и 112 коп.). Всем остальным горожанам, а также деревенским жителям, имеющим в домах электроотопительные установки, надо будет раскошелиться по одноставочному тарифу из расчета 1 руб. 74 коп. за 1 кВт/ч, по двуставочному: ночью – 1 руб 07 коп., днем – 1 руб. 74 коп. (прежде соответственно 158, 97 и 160 коп.).

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48