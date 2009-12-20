Роман Сологуб выпустит второй диск

Сологуб родился в Стерлитамаке, где на местном ТВ вел детскую программу. Тогда же, как признается сам музыкант, он начал писать песни. А в столице Башкирии он учился на филфаке БГУ и работал на БСТ в качестве ведущего подростковой передачи «Телекомпас». Судьба свела Сологуба с уфимским звукорежиссером Аркадием Мухтаровым. Знакомство оказалось очень полезным: Аркадий - некогда близкий друг Земфиры - ввел парня в тусовку рок-дивы. В свое время Мухтаров помог певице с записью первого демо, а впоследствии работал с сайтом Земфиры. Артистка в долгу не осталась - посвятила ему песню «Мачо» и сняла в главной роли в клипе на эту композицию. Потому нового друга Аркадия она приняла очень тепло и даже взяла с собой в гастрольный тур – устраивать световые эффекты на концертах. Потом Сологуб трудился осветителем в команде клипмейкера Ирины Мироновой. Сегодня группа Романа, которого теперь именуют не иначе, как «Ромео», - одна из самых популярных клубных команд, выступающая также на многочисленных музыкальных фестах и столичном Дне города. Второй альбом «Ромео должен умереть» будет издан компанией «Реал рекордс» в будущем году.