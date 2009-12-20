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Роман Сологуб выпустит второй диск

21 декабря 2009, 00:21
Роман, перебравшись в Москву, четыре года назад создал группу «Ромео должен умереть». Команда, творящая в стиле «синти-поп», начинала с нескольких клубных выступлений, после чего компания «Союз» в прошлом году выпустила дебютный альбом группы. Фронтмэн команды Роман Сологуб, которого критики называют «большим другом Земфиры», выступил также в качестве автора музыки и текстов.

Сологуб родился в Стерлитамаке, где на местном ТВ вел детскую программу. Тогда же, как признается сам музыкант, он начал писать песни. А в столице Башкирии он учился на филфаке БГУ и работал на БСТ в качестве ведущего подростковой передачи «Телекомпас». Судьба свела Сологуба с уфимским звукорежиссером Аркадием Мухтаровым. Знакомство оказалось очень полезным: Аркадий - некогда близкий друг Земфиры - ввел парня в тусовку рок-дивы. В свое время Мухтаров помог певице с записью первого демо, а впоследствии работал с сайтом Земфиры. Артистка в долгу не осталась - посвятила ему песню «Мачо» и сняла в главной роли в клипе на эту композицию. Потому нового друга Аркадия она приняла очень тепло и даже взяла с собой в гастрольный тур – устраивать световые эффекты на концертах. Потом Сологуб трудился осветителем в команде клипмейкера Ирины Мироновой. Сегодня группа Романа, которого теперь именуют не иначе, как «Ромео», - одна из самых популярных клубных команд, выступающая также на многочисленных музыкальных фестах и столичном Дне города. Второй альбом «Ромео должен умереть» будет издан компанией «Реал рекордс» в будущем году.

- Пока нет точной даты релиза, но известно, что первый сингл «Серебром» стартует в середине января, - уверяет Роман. – В ближайшие дни на песню будет снято видео.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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