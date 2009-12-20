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Нормативная стоимость жилья весь год оставалась неизменной

21 декабря 2009, 00:52
Нормативная стоимость жилья для Башкирии не менялась в течение всего нынешнего года. Министерство регионального развития РФ в кризис не корректировало среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья для каждого региона России. Напомним, что этот параметр применяется исключительно для расчета размеров государственных социальных выплат на приобретение жилых помещений. Для Башкирии он составлял 27800 рублей.

Однако было бы несправедливо, если б в цене даже социального жилья уравнивались столица республики и другие города и районы РБ. В свою очередь Министерство строительства, транспорта и архитектуры РБ дифференцировало нормативы для всех муниципальных образований. Так, установленная российским Минрегионом цифра в 27800 рублей, как наивысшая, применима только к Уфе. Наименьший норматив – 11100 рублей за «квадрат» - рассчитан для Межгорья.

В Нефтекамске действует норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в размере 22400 рублей, в Стерлитамаке – 21890, в Салавате – 20900, в Октябрьском – 20700, в Туймазах – 20250, в Учалах – 19800, в Бирске – 19180, в Янауле – 19000, в Благовещенске – 18850, в Сибае – 18400, в Белорецке – 18140, в Кумертау – 18100, в Дюртюлях – 17800, в Мелеузе – 17500, в Белебее – 17460, в Давлеканово – 16300, в Ишимбае – 16100, в Агидели – 15850, в Баймаке – 15340, в сельских районах республики норматив един и равняется 14900 рублям за 1 квадратный метр общей площади жилья.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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