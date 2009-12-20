Нормативная стоимость жилья весь год оставалась неизменной

В Нефтекамске действует норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в размере 22400 рублей, в Стерлитамаке – 21890, в Салавате – 20900, в Октябрьском – 20700, в Туймазах – 20250, в Учалах – 19800, в Бирске – 19180, в Янауле – 19000, в Благовещенске – 18850, в Сибае – 18400, в Белорецке – 18140, в Кумертау – 18100, в Дюртюлях – 17800, в Мелеузе – 17500, в Белебее – 17460, в Давлеканово – 16300, в Ишимбае – 16100, в Агидели – 15850, в Баймаке – 15340, в сельских районах республики норматив един и равняется 14900 рублям за 1 квадратный метр общей площади жилья.