Наибольшее число башкирских безработных среди людей среднего возраста

По данным Минтруда РБ, в Башкирии более 2,5 млн человек трудоспособного возраста. Уровень регистрируемой безработицы фиксируется на уровне 1,5%. К концу прошлого года эта цифра выросла до 1,8%, в апреле 2009-го достигла пика, превысив 2%. На начало декабря уровень безработицы в республике вновь снизился до 1,9% (хотя и увеличивался небольшими темпами в октябре-ноябре) и составляет в абсолютной величине 39000 человек.