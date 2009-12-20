Наибольшее число башкирских безработных среди людей среднего возраста

Как прогнозирует вице-премьер правительства Башкирии, министр труда и социальной защиты населения РБ Фидус Ямалтдинов, в 2010 году не смогут трудоустроиться около 45000 жителей республики.
- Из всего числа безработных по возрастному составу 29% составляют молодые люди, 43% люди зрелого возраста, 7,6% люди предпенсионного возраста. Безработных граждан со среднем профессиональным образованием 27%, с начальным профессиональным образованием 43%, с высшем профессиональным образованием 22%, - уточнил он.
В то же время, по словам вице-премьера, за 10 месяцев нынешнего года в регионе трудоустроились 85 тыс. человек, что составляет 47,7% от числа обратившихся в центры занятости населения.
- На сегодняшний день востребованными являются строители, плотники, бетонщики,- сказал Фидус Ямалтдинов. - Республика стала меньше нуждаться в юристах, экономистах, программистах.
По его словам, подготовка в вузах идет по многопрофильной схеме без учета узкой специализации, поэтому до 40% выпускников не могут устроиться на работу по профессии. Как считает министр труда и социальной защиты населения РБ, необходимо сбалансировать структуру обучения.
Между тем, социологи рисуют более унылую картину рынка труда. Если им верить, то показатели общей безработицы в РБ достигли 8,7% (для сравнения: в 1998 году - 13,3%). Здесь ученые видят опасность в таких цифрах, мол, с показателями свыше 7 % государству уже стоит задуматься над правильностью политики.
- Сегодняшний рынок труда характеризуется напряженностью: на одно место претендуют двое. В основном пострадали обрабатывающие отрасли, машиностроение. Однако по этим показателям мы не вышли за критические пределы. Уровень регистрируемой безработицы соответствует многолетним среднегодовым значениям, - не согласился с социологами г-н Ямалтдинов.
Министр назвал их данные по общей безработице «завышенными» по отношению к реальному положению дел:
- 40% населения республики проживает на селе, многие ведут личное подсобное хозяйство, не регистрируя его ввиду несовершенства налоговой системы. Источник дохода у таких людей есть, поэтому показатель безработицы для нас относителен, - пояснил вице-премьер.
Кризис вынудил правительство региона принять основную и дополнительную программы по снижению напряженности на рынке труда. Раньше Башкирии выделяли около 0,9 млрд рублей на пособия и активные формы содействия занятости. Нынешний же год завершается с цифрой в 2,7 млрд рублей, что в три раза больше. По дополнительной программе РБ получит еще 791 млн рублей. Пособия по безработице увеличены до 4990 рублей.
По новым программам содействия занятости предусмотрена и поддержка организации собственного дела. В 2010 году, как ожидается, запустят новый проект: каждому предпринимателю, создавшему три рабочих места, кроме 58 тыс. подъемных, которые выдаются с января нынешнего года, будут выплачивать еще и 58 тысяч на каждого сотрудника единовременно.
Как предположил глава Минтруда РБ, в наступающем году Башкирия рассчитывает получить из федерального и республиканского бюджетов 3,1 млрд рублей на борьбу с безработицей.