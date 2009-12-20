Ксения Москвина красит ногти и штампует рекорды

Так же на европейском первенстве Москвина получила и две «бронзы». Сначала она на дистанции 50 метров на спине показала результат - 26,38 секунды. Пловчиха из Уфы дважды за день била рекорд России (в полуфинале и в финале). И, наконец, Ксюша завоевала «бронзу» в составе российской эстафетной четверки вместе с Дарьей Деевой, Ольгой Ключниковой и Светланой Федуловой. Девушки стали третьими призерами в комбинированной эстафете 4 по 50 метров , побив рекорд России (1.46,10). Победили в этой дисциплине, установив мировой рекорд (1.42,69), голландки. «Серебро» — у шведских пловчих (1.45,13).