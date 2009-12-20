Ксения Москвина красит ногти и штампует рекорды

Заплыв спортсменки увидели многие уфимцы, так как он был показан практически в прямом эфире на телеканале «Спорт» прямо перед шоу-матчем Континентальной хоккейной лиги ЦСКА – СКА, в котором на лед вышел Вячеслав Фетисов. Отметим, что Ксения среди участниц соревнований выглядела эффектней всех – ее «выдавали» ярко накрашенные ногти. Выходить на старты с красивым маникюром стало для Ксении хорошей традицией.
Так же на европейском первенстве Москвина получила и две «бронзы». Сначала она на дистанции
До самого, возможно, главного своего старта в жизни – лондонской Олимпиады 2012 года, Москвиной остается два с половиной года на подготовку. Уроженка Челябинска, студентка БГПУ им. Акмуллы продолжает жить в столице Башкирии, но сразу после пекинской Олимпиады ей заинтересовались в Ямало-Ненецком автономном округе и теперь еще одним родным городом для Москвиной стал Салехард, где после вхождения в пятерку лучших, Ксюше даже презентовали квартиру.