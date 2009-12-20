mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Ксения Москвина красит ногти и штампует рекорды

21 декабря 2009, 00:33
Уфимская пловчиха для начала в ноябре установила рекорд на Кубке мира в Москве. «Стометровку» «на спине» Ксения преодолела за 56,6 секунд, установив одновременно рекорд России и рекорд Европы. А уже на недавнем Чемпионате Европы, проходившем в Стамбуле, Москвина побила и это достижение в своей коронной дисциплине – 56,36.

Заплыв спортсменки увидели многие уфимцы, так как он был показан практически в прямом эфире на телеканале «Спорт» прямо перед шоу-матчем Континентальной хоккейной лиги ЦСКА – СКА, в котором на лед вышел Вячеслав Фетисов. Отметим, что Ксения среди участниц соревнований выглядела эффектней всех – ее «выдавали» ярко накрашенные ногти. Выходить на старты с красивым маникюром стало для Ксении хорошей традицией.

Так же на европейском первенстве Москвина получила и две «бронзы». Сначала она на дистанции 50 метров на спине показала результат - 26,38 секунды. Пловчиха из Уфы дважды за день била рекорд России (в полуфинале и в финале). И, наконец, Ксюша завоевала «бронзу» в составе российской эстафетной четверки вместе с Дарьей Деевой, Ольгой Ключниковой и Светланой Федуловой. Девушки стали третьими призерами в комбинированной эстафете 4 по 50 метров, побив рекорд России (1.46,10). Победили в этой дисциплине, установив мировой рекорд (1.42,69), голландки. «Серебро» — у шведских пловчих (1.45,13).

До самого, возможно, главного своего старта в жизни – лондонской Олимпиады 2012 года, Москвиной остается два с половиной года на подготовку. Уроженка Челябинска, студентка БГПУ им. Акмуллы продолжает жить в столице Башкирии, но сразу после пекинской Олимпиады ей заинтересовались в Ямало-Ненецком автономном округе и теперь еще одним родным городом для Москвиной стал Салехард, где после вхождения в пятерку лучших, Ксюше даже презентовали квартиру.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48