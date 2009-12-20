Фидус Ямалтдинов: «Мы должны уважать любое решение наших ветеранов»

Башкирия, похоже, станет одним из первых регионов, выполнивших поручение президента России. По крайней мере, такой вывод можно сделать, опираясь на слова вице-премьера республики правительства, министра труда и социальной защиты населения РБ Фидуса Ямалтдинова.
По старым нормативам старикам приходилось из собственных средств доплачивать за предоставляемые «лишние метры», то теперь норматив общей площади жилья для участников второй мировой вырос до 36 «квадратов». Таким образом, в среднем по Башкирии стоимость «ветеранского» жилищного сертификата составляет 1000800 рублей.
- Ситуация на рынке известна: реально купить квартиру на такие деньги невозможно. Суть государственной поддержки – укрепить финансовые возможности участников войны, - пояснил Фидус Аглямович. - Ведь были более печальные времена, когда сертификаты выдавались из расчета и 12, и 18 квадратных метров. Зачастую ветеран, желая оставить деньги в семье, подключает в долевое участие свою семью, которая, вкладываясь, помогает приобрести более комфортное жилье.
По словам вице-премьера, в Башкирии работа по обеспечению участников войны квартирами завершается.
- Сегодня на руках наших ветеранов осталось только 145 свидетельств, которые необходимо обеспечить реальным жильем. Эти люди встали в очередь на улучшение жилищных условий до 1 марта 2005 года. После этого срока сделали заявки еще 330 человек. Однако обе эти категории получат к маю 2010 года квартиры, вне зависимости от того, сколько они стоят, - сказал он.
Как заявил министр, Башкирия по объемам вводимого в строй жилья находится на первом месте в Приволжском федеральном округе. Поэтому проблем с целевой программой не возникло, тем более кризис сработал на руку: произошло снижение цен на недвижимость.
Но не всегда игра идет по правилам: «недобросовестные родственники» прописываются к старикам, чтобы намеренно ухудшить их жилищные условия и попасть под программу господдержки.
Однако очень трудно провести четкую границу между алчностью родни и реальной необходимостью получения квартир.
Фидус Ямалтдинов привел в пример участника войны Марата Мамлеева, 1921 года рождения, проживающего с женой в двухкомнатной квартире. Дети взрослые, уже поставили на ноги своих отпрысков и даже нянчат внуков. Ветеран стоял в очереди с 2003 года, а в 2008-м у него умер сын, зарегистрированный в квартире, и администрация Октябрьского района Уфы Марата Ханифовича из списков исключила. Тот, не теряя надежды, прописал внучку. Но чиновники ему дали понять, что «искусственное ухудшение жилищных условий позволяет не только снять с очереди, но и отсрочить постановку на учет еще на пять лет». Пенсионер, воевавший на Западном фронте и на Дальнем Востоке, переживает, доживет ли.
- 85-летний Марат Мамлеев всю жизнь ютился в двушке с тремя детьми, - говорит Фидус Аглямович. - А сегодня чиновники его обвиняют в «намеренном» ухудшении жилищных условий. Так ли уж важно разбираться, как он получил эту квартиру, и как он распорядится полученным сертификатом? Есть права человека, которые он заработал в объеме, чтобы государство его поддержало сертификатом. Мы должны уважать любое решение наших ветеранов и не ограничивать ни в чем.
При этом министр подчеркнул, что «махинации родственников» в Башкирии массового характера не имеют:
- А ветераны, в основном,– это порядочные и скромные люди.
Кроме того, республиканское Минтруда намерено помочь также труженикам тыла и вдовам погибших. Ведь и их с каждым годом остается все меньше.
- До 1 мая 2010 года мы должны методом подворового обхода обследовать жилищные условия всех, кто имеет отношение к войне. Таковых в республике около 110000. Более 2900 семей ветеранов изъявили желание улучшить условия, 980-ти – сделали текущий или капитальный ремонт, – рассказал г-н Ямалтдинов. - На капитальный ремонт каждого дома выделяются в среднем 15-30 тысяч рублей.
Что касается Уфы, то в столице Башкирии уже решили жилищный вопрос 64 ветерана, а до 1 мая выделят квартиры еще 110-ти.
Кроме того, как сказал министр труда и социальной социальной защиты населения РБ, все 2400 участников Великой Отечественной, стоявшие в очереди, в нынешнем году получили автомашины или денежные компенсации 100 тысяч рублей.
В ведомстве Фидуса Ямалтдинова не смогли довести деньги только до одного пенсионера: тот принял постриг и ушел в монастырь, расположенный за пределами Башкортостана. Однако в Минтруда и соцзащиты населения РБ все еще пытаются отыскать монаха.
Юлия ПЛЕХАНОВА.