Фидус Ямалтдинов: «Мы должны уважать любое решение наших ветеранов»

Фидус Ямалтдинов привел в пример участника войны Марата Мамлеева, 1921 года рождения, проживающего с женой в двухкомнатной квартире. Дети взрослые, уже поставили на ноги своих отпрысков и даже нянчат внуков. Ветеран стоял в очереди с 2003 года, а в 2008-м у него умер сын, зарегистрированный в квартире, и администрация Октябрьского района Уфы Марата Ханифовича из списков исключила. Тот, не теряя надежды, прописал внучку. Но чиновники ему дали понять, что «искусственное ухудшение жилищных условий позволяет не только снять с очереди, но и отсрочить постановку на учет еще на пять лет». Пенсионер, воевавший на Западном фронте и на Дальнем Востоке, переживает, доживет ли.