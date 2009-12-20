Автобусам «Башавтотранса» морозы не помеха

- Весь автопарк работает в обычном режиме, - рассказал главный инженер ГУП «Башавтотранс» Игорь Ададуров. – Все пассажирские машины вовремя и без задержек выехали на свои маршруты и ходят точно по расписанию.
Мы попросили главного инженера государственного перевозчика поделиться секретом бесперебойной работы двигателей автобусов.
- Никакого секрета нет, - развел руками Игорь Викторович. – Главное для любого транспортного средства правильное техобслуживание – и мы обеспечиваем этот уход за моторами в полном объеме. Подготовились к зиме заблаговременно, провели сезонное обслуживание. По ночам прогреваем двигатели, а за руль этих машин садятся квалифицированные водители.
Заметим, в последние годы автопарк государственного перевозчика практически полностью обновился новыми автобусами «НефАЗ» и «VDL», оснащенными иностранными экологически чистыми двигателями DAF и Cummings, которые тоже исправно противостоят экстремальным морозам.