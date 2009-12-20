Автобусам «Башавтотранса» морозы не помеха

Многие горожане заметили, что на морозных улицах Башкирии стало меньше пассажирских автобусов. Частные перевозчики, то ли не желая мерзнуть, то ли не справившись с движками своих транспортных средств, на линии не вышли. Однако автобусам государственного перевозчика морозы оказались нипочем.