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В столице Башкирии откроются свыше 100 елочных базаров

15 декабря 2009, 20:24
С третьей декады декабря в Уфе начнут продавать живые елки на специализированных предновогодних базарах. Таковых в башкирской столице откроется 101. Наибольшее число лесных ярмарок – 26 – расположится в Советском районе. В Кировском районе откроют 23 елочных базара, в Октябрьском – 16, в Орджоникидзевском – 13, в Калининском – 11, в Ленинском – 8 и в Демском районе – 4.

Елочные базары должны работать по определенным правилам, в частности, их территория должна быть ограждена, красочно оформлена и освещена. Там же - красоваться вывеска с адресом торгующей организации. К числу обязательных требований отнесены также наличие информации о режиме работы, прайс-листа, книги отзывов и предложений, мерной линейки, упаковочного материала и средств пожаротушения.

В столицу республики накануне новогодних праздников предполагается завезти из лесхозов не менее 10-15 тысяч елей. Что касается цен, то они вряд ли вырастут более, чем на 10%, по отношению к прошлогодним.

Уфимские власти полагают, что спрос на новогодние деревья будет удовлетворен. К примеру, в Москве с ее 10-миллионным населением планируется открыть около 300 елочных базаров.

Новогодними же игрушками, искусственными елками, детскими подарками в башкирской столице начали торговать еще в ноябре.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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