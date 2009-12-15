В столице Башкирии откроются свыше 100 елочных базаров

Елочные базары должны работать по определенным правилам, в частности, их территория должна быть ограждена, красочно оформлена и освещена. Там же - красоваться вывеска с адресом торгующей организации. К числу обязательных требований отнесены также наличие информации о режиме работы, прайс-листа, книги отзывов и предложений, мерной линейки, упаковочного материала и средств пожаротушения.
В столицу республики накануне новогодних праздников предполагается завезти из лесхозов не менее 10-15 тысяч елей. Что касается цен, то они вряд ли вырастут более, чем на 10%, по отношению к прошлогодним.
Уфимские власти полагают, что спрос на новогодние деревья будет удовлетворен. К примеру, в Москве с ее 10-миллионным населением планируется открыть около 300 елочных базаров.
Новогодними же игрушками, искусственными елками, детскими подарками в башкирской столице начали торговать еще в ноябре.