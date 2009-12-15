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В Башкирии запретили использовать пиротехнику не только в помещениях, но и на улицах

15 декабря 2009, 19:50
В Башкирии с 14 декабря по 20 января для обеспечения противопожарной безопасности в предпраздничный период и в дни новогодних каникул вводится особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Башкирии Раиль Сарбаев.

- Именно в дни общенародных празднований обстановка осложняется - только за последние три года именно в новогодние каникулы произошло 448 пожаров, в которых погибли 87 человек, - заявил Раиль Салихович.

Глава республиканского правительства отметил, что «ситуация требует принятия кардинальных мер, в том числе - ужесточения контроля за состоянием развлекательных заведений».

Руководителям министерств и ведомств поручено усилить противопожарный режим, проверить и обеспечить высокую готовность техники, органам власти на местах рекомендовано очистить чердачные и подвальные помещения зданий от пожароопасного мусора и посторонних лиц.

Также в преддверии Нового года вводится ограничение на применение пиротехнических изделий при проведении торжественных и других культурно-зрелищных мероприятий. В помещениях же их использование отныне категорически запрещено.

Регулярно проводимые проверки показали, что в досуговых учреждениях Башкирии самыми распространенными нарушениями становится отсутствие эвакуационного выхода и индивидуальных средств защиты. Устранение этих недостатков является одной из главных задач внеплановых совместных проверок объектов с массовым пребыванием людей, порученных главой правительства региона сотрудникам правоохранительных органов и ГУ МЧС по Башкирии.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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