Сначала Бог спас многодетную семью, а потом им помогли люди

- Не иначе Кобелевых спас Бог, - говорит настоятель храма Пресвятой Богородицы в селе Языково священник Вадим Коваль. - В прошлом году глава региона Муртаза Рахимов вручил многодетной маме Александре Кобелевой медаль "Материнская слава". Семья трудолюбивая, сами построили дом, воспитывают хороших детей, самому младшему нет еще и года.
Прихожане разместили у себя детей погорельцев и попытались восстановить сгоревший дом. Тогда председатель правительства Башкирии Раиль Сарбаев распорядился помочь пострадавшим. И вот спустя два месяца глава Благоварского района Юрий Коземаслов привез фотографии нового дома Кобелевых, построенного на месте сгоревшего.
- Новое жилище лучше прежнего, - уверен г-н Коземаслов. – Новые двери и новая сантехника – семье жить-поживать и дальше детей наживать.