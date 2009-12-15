Сначала Бог спас многодетную семью, а потом им помогли люди

Счастливо разрешилась драма, произошедшая в селе Языково Благоварского района Башкирии. Здесь в октябре из-за замыкания в электропроводке загорелся дом семьи Кобелевых. Жилище выгорело дотла, у погорельцев не осталось даже личных вещей. Одно радовало родителей, имеющих шестерых детей – в момент пожара никого в доме не было, семейство выезжало в Уфу за покупками.