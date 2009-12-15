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Сначала Бог спас многодетную семью, а потом им помогли люди

15 декабря 2009, 19:54
Счастливо разрешилась драма, произошедшая в селе Языково Благоварского района Башкирии. Здесь в октябре из-за замыкания в электропроводке загорелся дом семьи Кобелевых. Жилище выгорело дотла, у погорельцев не осталось даже личных вещей. Одно радовало родителей, имеющих шестерых детей – в момент пожара никого в доме не было, семейство выезжало в Уфу за покупками.

- Не иначе Кобелевых спас Бог, - говорит настоятель храма Пресвятой Богородицы в селе Языково священник Вадим Коваль. - В прошлом году глава региона Муртаза Рахимов вручил многодетной маме Александре Кобелевой медаль "Материнская слава". Семья трудолюбивая, сами построили дом, воспитывают хороших детей, самому младшему нет еще и года.

Прихожане разместили у себя детей погорельцев и попытались восстановить сгоревший дом. Тогда председатель правительства Башкирии Раиль Сарбаев распорядился помочь пострадавшим. И вот спустя два месяца глава Благоварского района Юрий Коземаслов привез фотографии нового дома Кобелевых, построенного на месте сгоревшего.

- Новое жилище лучше прежнего, - уверен г-н Коземаслов. – Новые двери и новая сантехника – семье жить-поживать и дальше детей наживать.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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