Сергей Лаврентьев: «Политических и экономических потрясений в РБ не ожидается»

- У нас уникальная природа и масса исторических, археологических памятников, в том числе и мусульманских артефактов, о существовании которых многие не знают, - говорит Сергей Николаевич. – Потому что там нет ни табличек, ни экскурсоводов, способных рассказывать о святынях. И мы удивляемся, почему к нам не едут туристы. Но для того, чтобы люди захотели отдыхать в Башкирии, нужна инфраструктура, которой пока нет. Нет дешевых гостиниц и кемпингов, а ни один турист не станет селиться в «Президент-отеле» или «Башкортостане», где стоимость номера составляет три тысячи рублей в сутки. И чтобы привлечь инвестора, требуется разработка серьезного бизнес-плана.