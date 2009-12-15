Сергей Лаврентьев: «Политических и экономических потрясений в РБ не ожидается»

- По-прежнему будет развиваться жилищное строительство, - рассказывает г-н Лаврентьев. – Немногие регионы ведут такое активное возведение жилья. Тем более, после того как в республике начала работать программа «Свой дом», малоэтажное строительство получило мощный толчок. Поселки с недорогими коттеджами так быстро возникают вокруг больших городов, что мы вынуждены задуматься о названиях этих конгломератов – оставить им имена находящихся рядом деревень или придумывать новые. Малоэтажное строительство для нуждающихся продолжится и в следующем году.
Однако свыше двух миллионов квадратных метров жилья, сданных в 2009-м, для строителей республики - не предел. И хотя для многих регионов России эта цифра может показаться заоблачной, строители считают, что им есть на кого равняться. В частности, недавно башкирская делегация побывала в Белоруссии и выяснила, что в этом союзном государстве в год сдается до восьми миллионов «квадратов» на десять миллионов населения.
- У Белоруссии есть чему поучиться, - сделал вывод г-н Лаврентьев. – И строить дома еще интенсивнее.
Ученье - свет
Сергей Лаврентьев сообщил, что кроме празднований 65-летия Великой Победы, Башкирию в новом году ждет сразу несколько серьезных событий. В частности, следующий год объявлен Годом республики – в 2010-м исполняется 20 лет со дня объявления суверенитета Башкортостана.
- У нас есть задумки, что торжественные мероприятия, посвященные этой дате, пройдут широко, с приглашением гостей из городов и районов республики, - рассказывает Сергей Николаевич.
По словам г-на Лаврентьева, именно в последние 15-20 лет в Башкирии был создан «задел на будущее». А на время экономического спада республика оказалась защищена надежной «подушкой безопасности», не позволившей кризису повлиять на ее развитие.
- В 2010 году исполняется 20 лет политической деятельности главы региона Муртазы Рахимова, - говорит Лаврентьев. – Это хороший повод подвести итоги и сделать акценты на развитии Башкортостана, чтобы двигаться дальше.
Также важными для республики станут мероприятия, посвященные Году учителя, который объявили в 2010 году в России.
- В Башкирии обязательно состоится учительский форум, - объясняет г-н Лаврентьев. – Необходимость общего собрания педагогов зрела давно, и нам есть о чем поговорить. Президент республики считает, что у Башкортостана будет будущее только в том случае, если мы сумеем организовать современное образование.
Сергей Лаврентьев напомнил предвыборную риторику нынешнего американского лидера Барака Обамы, говорившего о необходимости обновления учительского корпуса, которое диктует XXI столетие.
- У нас тоже такая проблема стоит, - уверен советник при президенте РБ. - Мало строить современные школы и оснащать их компьютерами, требуется, чтобы в храмах знаний трудились современные и просвещенные люди.
Также г-н Лаврентьев рассказал о том, что Башкирии удалось отстоять в российском Министерстве образования «региональный компонент».
- Мы, да и другие национальные регионы, настояли, что обучение родному языку обязательно для республик, - говорит Сергей Николаевич. – Сегодня появились новые учебные планы, где определено, сколько часов следует отводить в том или ином классе на изучение родного языка.
Сергей Лаврентьев считает, что если учитель хороший и имеет широкий кругозор, ему не нужны резолюции сверху, чтобы давать детям знания о родном крае.
- Хороший педагог, затронув тему войны 1812 года, обязательно вспомнит о башкирском войске, вошедшем в Париж, говоря о расширении русских земель, расскажет о добровольном вхождении Башкирии в состав России, а исследуя мифы и сказки разных народов, предложит изучить и башкирский эпос.
Кроме того, в республике взяли на себя расходы на содержание малокомплектных школ.
- В российском министерстве образования есть установка о сокращении затрат на содержание школ, где небольшое количество учеников, и объединении таких сельских образовательных учреждений с более крупными, - рассказывает Сергей Николаевич. – Но мы давно убедились, что как только в селе исчезает школа, деревня умирает. Башкирский президент всегда говорит о том, что школа – это центр жизни в любом населенном пункте. Для нас этот вопрос принципиальный, поэтому республика сознательно берет на себя расходы, которые в министерстве образования считают «необоснованными».
В республике активно работает программа, «закрепляющая» молодых специалистов в сельской глубинке – выпускникам вузам выплачиваются «подъемные», президентская доплата к жалованью, а также выдается жилье. А с нового года подобные преференции получат и молодые врачи, которые решат остаться работать на селе.
Еще одно важное событие, которое состоится в 2010-м в Уфе, – научная конференция, посвященная личности Заки Валиди.
- Мы намерены привлечь самую широкую научную общественность, чтобы, наконец, расставить все точки над «i» в биографии этого известного востоковеда, - говорит Сергей Николаевич. – Он один из основоположников федерализма и многое сделал для появления автономии Башкирии. О Валиди уже 100 лет ходит много неподтвержденных мифов и слухов, и для того, чтобы выяснить правду, и собираем научную общественность.
Умный в горы не пойдет
В 2010 году республику ожидает множество праздников – круглые даты со дня образования нескольких башкирских городов и районов приходятся именно на это время. Также планируется провести свой башкирский «Тэфи» на определение лучшего профессионала среди радио- и тележурналистов.
- Выявлять новые имена надо, - уверен г-н Лаврентьев. – Талантливых людей у нас много, но без таких конкурсов им сложно заявить о себе.
Кстати, по мнению Сергея Лаврентьева, в Башкирии никак не проявляют себя творческие люди, связанные с рекламным бизнесом.
- Попробуем провести конкурс на лучшую рекламу марки «Сделано в Башкортостане», - говорит Сергей Николаевич. – Республиканские бренды надо продвигать на российский рынок так, чтобы значок «Сделано в Башкортостане» стал равнозначен советскому знаку качества.
Как уверяет советник при президенте РБ, инвесторы, в том числе и иностранные, «с интересом смотрят на республику». Забугорные бизнесмены согласны развивать и туристическую индустрию в Башкирию.
- У нас уникальная природа и масса исторических, археологических памятников, в том числе и мусульманских артефактов, о существовании которых многие не знают, - говорит Сергей Николаевич. – Потому что там нет ни табличек, ни экскурсоводов, способных рассказывать о святынях. И мы удивляемся, почему к нам не едут туристы. Но для того, чтобы люди захотели отдыхать в Башкирии, нужна инфраструктура, которой пока нет. Нет дешевых гостиниц и кемпингов, а ни один турист не станет селиться в «Президент-отеле» или «Башкортостане», где стоимость номера составляет три тысячи рублей в сутки. И чтобы привлечь инвестора, требуется разработка серьезного бизнес-плана.
Сергей Лаврентьев уверен, что для привлечения туристов требуются не только инвестиции, но и разработка легенд о родном крае, привлекающих отдыхающих.
- Все известные курорты имеют сказки о любви или мифических событиях, - рассказывает Сергей Николаевич. – И мы должны многое сделать, чтобы людям была интересна история Башкортостана. Например, в Салаватском районе мне показали горный склон над Юрюзанью, где Салават Юлаев сочинял стихи любимой девушке. Я побывал там – место удивительно красивое, - и мне сразу поверилось, что народный герой именно там писал любовные вирши. Для того, чтобы туристы к нам поехали, необходимо работать и над появлением обширного ассортимента сувенирной продукции, путеводителей, которых явно не хватает, составлять маршруты движений по музеям и экскурсий. Туризм – это индустрия, и для того, чтобы она заработала, требуется провести серьезные расчеты.
Зато другие отрасли экономики Башкортостана развиваются весьма успешно. Например, в республике остро не стоит проблема моногородов – в каждом населенном пункте, завязанном на градообразующем предприятии, идет работа по поддержке малого бизнеса, а также привлечению средств на развитие и перепрофилирование производства.
Сергей Николаевич считает, что в Башкирии невозможно повторение пикалевских событий, когда собственники градообразующего предприятия бросили на произвол судьбы целый город.
- Все наши производства, даже те, которые находятся в частных руках, отлично работают, - говорит г-н Лаврентьев. – Все зависит от грамотного руководства, способного держать руку на пульсе экономики и принимать верные решения. Пример – стерлитамакские «Каустик» и «Сода», там модернизируют производство и запускают новые процессы. Из этого списка выпадает «Салаватнефтеоргсинтез», где топ-менеджмент допустил стратегические ошибки, ввергнув предприятие в многомиллиардные убытки. Но, насколько я знаю, сегодня там работает комиссия из специалистов «Газпрома», которые примут решение о дальнейшей судьбе этого нефтехимического гиганта.
Аппарат прогресса
Сергей Лаврентьев подвел итоги и уходящего года. По его мнению, республика за это время не сдала позиций в производстве и сохранила основные направления социально-экономического развития.
- Несмотря на кризис, в этом году в Башкирии построили более 40 школ, - констатирует советник при президенте РБ,
Положительно оценил г-н Лаврентьев и работу башкирской Общественной палаты.
- Мы в их деятельность не вмешиваемся, но видим, что люди с большим энтузиазмом взялись за дело, - рассказывает Сергей Николаевич. – Они разрабатывают документы, грамотно их оформляют, принимают резолюции. В частности, недавно президентский совет РБ поддержал инициативу башкирской Общественной палаты о необходимости законодательного закрепления предельной штатной численности всех региональных, муниципальных и российских ведомств сообразно с количеством населения.
Оказывается, на 1 января 2009 года численность работников управлений российских ведомств превышала количество местных чиновников в 1,7 раза: и штатная численность кадров территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, и работников судов и прокуратуры продолжает расти даже в условиях кризиса.
- Мысль интересная, - комментирует Сергей Лаврентьев. – Количество местных чиновников рассчитывается на численность населения, и в республике представителей государственной и муниципальной власти существенно меньше, чем положено по этим расчетам. Секвестирования бюрократического аппарата в Башкортостане происходило из-за сложных экономических условий – чиновники начали сокращения с себя. Почему бы не рассчитать необходимое число служащих федеральных ведомств?
Работой региональной общественной палаты заинтересовались и российские коллеги, да так, что даже предложили ввести в российский общественный орган представителей Башкортостана.
- В конце декабря решится, войдет ли председатель башкирского союза женщин Рашида Султанова в Общественную палату РФ, - рассказывает г-н Лаврентьев. – Но она будет конкурировать с Дианой Гурцкой, и за кого проголосуют члены российской Общественной палаты – пока неизвестно.
Сергей Лаврентьев с интересом воспринял призыв главы государства Дмитрия Медведева о сокращении в России числа часовых поясов.
- Я не отношусь к сторонникам теории, что в случае перевода времени коровы станут плохо доиться, - говорит Сергей Николаевич. – И люди, и животные легко привыкают к переводу стрелок в «зимнее» и «летнее» время. Так что большой проблемы в приведении времени в Поволжье и на Урале к одному знаменателю я не вижу. А по традиции, в нашей стране одно время – московское, - шутит он.
Партии сказали: «Надо»
Советник башкирского президента считает, что никаких политических потрясений и «сверхсобытий» Башкирию не ожидает, а та перманентная информационная война, которая долгое время велась против региона, будет затухать, но вряд ли прекратится.
- Считаю, что все информационные атаки инспирированы различными заинтересованными людьми, - говорит Сергей Николаевич. – Начинаешь выяснять, что стоит за правдоискательскими убеждениями того или иного оппонента республики и выясняется, что этому землю не дали, другому – недвижимость, третий обижен, потому что его бизнесу не открыли зеленый свет. Человеческий фактор играет не последнюю роль в политических провокациях.
Сергей Николаевич уверен, что некоторые волны информационной атаки на республику были связаны с передачей акций башкирского ТЭКа новому собственнику.
- Как только владельцем нефтяного комплекса республики стала АФК «Система», эта волна пошла на убыль, - говорит он. – Борьба за собственность потеряла смысл.
Сергей Лаврентьев считает, что новые владельцы башкирской нефтянки поступили разумно, вернувшись к старому бренду «Башнефть».
- АФК «Система» для нашего уха звучит непривычно, - говорит Сергей Николаевич. – Тем более, что собственники принимают активное участие в поддержке многих республиканских социальных программ.
По словам г-на Лаврентьева, в Башкирии не так много, по сравнению с другими регионами, протестных выступлений. Акции, которые организовывались в последнее время, были связаны с тарифами ЖКХ и долевым строительством.
- Причем на митинги выходят одни и те же люди, - посетовал советник. – Сегодня с одними лозунгами, завтра – с другими.
Как уверяет г-н Лаврентьев, власти стараются решать все проблемы, которые могут вызвать стихийные выступления.
- Со всеми подрядчиками и инвесторами незавершенных жилищных объектов идет работа, - говорит он. – Но трудность решения этой задачи в том, что большая часть людей, не получивших квартиры, выступали инвесторами строительства, а не дольщиками, то есть они вкладывали деньги в жилища до того, как появился закон «О долевом строительстве», способный решить их проблемы. Однако тот же микрорайон «Солнечный», где больше всего пострадавших от задержки строительства, все-таки после вмешательства властей продолжает возводиться, пусть и не такими темпами, как хотелось бы.
Народное недовольство стараются использовать для раскрутки и представители различных политических движений.
- Сейчас активно интересы этой части населения поддерживает ЛДПР, - рассказывает Сергей Николаевич. – Но это и нормально – близятся выборы 2011 года, и представителям всех политических течений нужно о себе заявлять.
Сергей Николаевич считает, что не все партии ведут на территории республики активную работу.
- Члены «Справедливой России» не могут разрешить свои внутренние проблемы, а потому им не до симпатий населения. В Госсобрании Башкортостана реально представлены только два политических объединения – «Единая Россия» и КПРФ. А на недавних выборах в Бирске и Белорецке ни члены ЛДПР, ни коммунисты не сумели попасть в представительные органы власти, и острой политической борьбы там не наблюдалось.
Как профессиональный политолог, г-н Лаврентьев не видит никакой подоплеки и в возбуждении сразу двух громких уголовных дел: против руководителя «Мостостроительного управления», якобы утаившего от уплаты налогов 15 миллионов рублей, и по факту незаконного получения НДС фирмой «Юмагузинское водохранилище».
- Никто не вправе осуждать человека до приговора суда, - говорит Сергей Николаевич. – Будет суд, признает Фемида виновным того или иного руководителя, тогда можно будет говорить о том, как повлияло произошедшее на политическую картину. А пока речь идет лишь о подозрениях следователей, но это их работа, и они едят свой хлеб, проверяя и расследуя то или иное возможное преступление. Власть не считает нужным вмешиваться в работу следствия, у нее другие задачи.
Сергей Лаврентьев отметил, что следствие обязано доказать умысел тех или иных руководителей, допустивших налоговые нарушения, иначе эти прегрешения не могут преследоваться в уголовном порядке.
- Меня, например, смутило, что заявления о возбуждении уголовного дела против руководства «Юмагузинского водохранилища» рассылал в правоохранительные органы небезызвестный депутат Госдумы Иршат Фахретдинов, прославившийся другими одиозными запросами, направленными против республиканских властей, - говорит г-н Лаврентьев. – И мы неоднократно уже наблюдали, как в любой политической борьбе используются юридические ресурсы. Несколько раз следственный комитет отказывал в возбуждении уголовного дела, но этот парламентарий заявление корректировал и отправлял снова, прилагая все новые документы. Вряд ли г-н Фахретдинов лично собирал бумаги, скорее всего, нашлись люди, которые подготовили для него этот пакет. А если есть заинтересованные в исходе дела, значит, его можно отнести к ангажированным. В любом случае будем ждать решения суда, - подвел итог г-н Лаврентьев.