Президентская елка зажжется безопасными огнями

- Это связано не только с произошедшим событием в Перми, - объясняет Ильмар. – Мы устраиваем праздник для детей, а они очень непоседливы и любопытны: им везде надо полазить, все потрогать. Поэтому в целях безопасности мы никогда не используем пожароопасные световые эффекты.