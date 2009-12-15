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Президентская елка зажжется безопасными огнями

15 декабря 2009, 20:19
Традиционно в последнюю декаду декабря в Уфе проходит самое яркое новогоднее шоу – Президентская елка. Чем же удивить школьников-отличников, прибывающих со всех концов Башкирии, уже девять лет подряд ломает голову один и тот же человек, главный режиссер действа - Ильмар Альмухаметов.

В этом году главная елка республики в третий раз соберет лучших ребят в «Конгресс-холле», куда праздник переехал с цирковой арены.

- Сравнивать две эти площадки весьма сложно, - рассказывает Ильмар. – Везде есть свои плюсы и минусы. Если в цирке было представлено больше цирковое шоу, то в «Конгресс-холле» ребята увидят театрализованное представление.

В этом году сюжетная линия представления будет связана с четырьмя временами года.

- Все секреты я раскрывать не могу, - интригует режиссер. – Несомненно, будет и Дед Мороз со Снегурочкой, и символ Нового года – Тигренок. В елке, которая состоится 22 декабря, примут участие известные артисты театров Уфы: башдрамы, оперного и театра кукол.

А вот фейерверков и другой пиротехники – ждать не стоит.

- Это связано не только с произошедшим событием в Перми, - объясняет Ильмар. – Мы устраиваем праздник для детей, а они очень непоседливы и любопытны: им везде надо полазить, все потрогать. Поэтому в целях безопасности мы никогда не используем пожароопасные световые эффекты.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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