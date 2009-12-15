Президентская елка зажжется безопасными огнями

В этом году главная елка республики в третий раз соберет лучших ребят в «Конгресс-холле», куда праздник переехал с цирковой арены.
- Сравнивать две эти площадки весьма сложно, - рассказывает Ильмар. – Везде есть свои плюсы и минусы. Если в цирке было представлено больше цирковое шоу, то в «Конгресс-холле» ребята увидят театрализованное представление.
В этом году сюжетная линия представления будет связана с четырьмя временами года.
- Все секреты я раскрывать не могу, - интригует режиссер. – Несомненно, будет и Дед Мороз со Снегурочкой, и символ Нового года – Тигренок. В елке, которая состоится 22 декабря, примут участие известные артисты театров Уфы: башдрамы, оперного и театра кукол.
А вот фейерверков и другой пиротехники – ждать не стоит.
- Это связано не только с произошедшим событием в Перми, - объясняет Ильмар. – Мы устраиваем праздник для детей, а они очень непоседливы и любопытны: им везде надо полазить, все потрогать. Поэтому в целях безопасности мы никогда не используем пожароопасные световые эффекты.