Покупательница взыскала моральный вред с магазина, на крыльце которого сломала ногу

Женщина обратилась с иском в суд, в котором просила взыскать материальный ущерб в размере 23800 рублей (приобретение дополнительного питания, оплата ухода в быту, расходов на поездки в больницу, покупка лекарств), а также возместить моральный вред в размере 80000 рублей.
Нефтекамский городской суд Башкирии, кроме магазина, привлек в качестве ответчика и мебельный салон, находящийся в том же здании. Служители Фемиды напомнили продавцам, что, согласно санитарным правилам, «территория организаций торговли и примыкающая к ней по периметру благоустраивается и содержится в чистоте». А потому администрации и магазина, и мебельного салона являются виновниками случившегося. Однако истица сумела документально подтвердить лишь 379 рублей медицинских расходов, которые вершители правосудия солидарно взыскали с обеих торговых организаций.
Кроме того, вершители правосудия постановили компенсировать моральный вред пострадавшей. Однако, учитывая степень тяжести вреда здоровью, суд снизил его размер до 10 тыс. рублей. В итоге и магазин, и мебельный салон обязаны выплатить несчастной покупательнице по 5189 рублей 50 копеек каждый.