Покупательница взыскала моральный вред с магазина, на крыльце которого сломала ногу

Нефтекамский городской суд Башкирии, кроме магазина, привлек в качестве ответчика и мебельный салон, находящийся в том же здании. Служители Фемиды напомнили продавцам, что, согласно санитарным правилам, «территория организаций торговли и примыкающая к ней по периметру благоустраивается и содержится в чистоте». А потому администрации и магазина, и мебельного салона являются виновниками случившегося. Однако истица сумела документально подтвердить лишь 379 рублей медицинских расходов, которые вершители правосудия солидарно взыскали с обеих торговых организаций.