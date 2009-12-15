Пить или не пить? В Уфе в будущем году больше всего подорожает вода

Цены за содержание и текущий ремонт жилого помещения в башкирской столице увеличатся незначительно. Обитатели квартир в домах, не оборудованных водопроводом, канализацией, лифтом и мусоропроводом, станут платить за 1 «квадрат» общей площади 9,06 рубля вместо нынешних 8,93. Для домов, не оборудованных канализацией, лифтом и мусоропроводом, установлена плата в размере 9,52 рубля (сейчас 9,37); для домов, не оборудованных лифтом и мусоропроводом – 9,98 рубля (сейчас 9,83); для домов, оборудованных мусоропроводом – 10,82 рубля (сейчас 10,63). Квартиросъемщики, проживающие на втором и последующих этажах в домах, оборудованных лифтом, сэкономят 3 копейки за «квадрат», рассчитываясь по 13,69 рубля (сейчас 13,72), а обитателям квартир на втором и последующих этажах в домах, оборудованных лифтом и мусоропроводом, добавят лишь по 1 копейке за квадрат: 14,53 рубля вместо прежних 14,52. Однако, как выясняется, выгоднее всего жить на первом этаже многоэтажки. Такие квартиросъемщики в 2010 году сэкономят по 1,16 рубля за 1 квадратный метр общей площади, поскольку наконец-то перестанут платить за пользование лифтом. На этом хорошие новости заканчиваются.
Стабильные жилищные тарифы сразу блекнут на фоне роста цен на коммунальные услуги, которые в разных городах и районах Башкирии вырастут от 12 до 83,4%. Так, стоимость 1 кВт/ч электричества для городского населения установят в размере 1,73-1,74 рубля. Тепловая энергия подорожает максимум на 12,7%.
Но больше всего коммунальщики отыграются на живительной влаге, которая, например, в Уфе подорожает аж на 30%. За водоснабжение придется платить 9,39 рубля за 1 кубический метр вместо нынешних 7 рублей 22 копеек, а за водоотведение – 8,04 рубля, тогда как сейчас расчетным является тариф в 6 рублей 18 копеек за 1 кубометр.