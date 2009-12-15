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Народный избранник, украв коней, не сумел обеспечить скакунам должный уход

15 декабря 2009, 20:16
Низко пал депутат Троицкого сельсовета, что располагается в Благоварском районе Башкирии, попавшись на конокрадстве. Молодой мужчина, увидев, что к его огороду забрели два коня, принадлежащие местному сельхозпредприятию, не сумел обуздать жадность и решил завладеть чужими животными. Сельский парламентарий увел жеребцов к месту, где паслась кобыла его знакомого, и оставил там, уверенный, что кони до вечера не уйдут от представительницы женского пола.

Народный избранник надеялся, что если кто-то из прохожих и увидит животных на лугу, никто не заподозрит, что лошади оказались там не случайно. В сумерках предприимчивый депутат отвел троих скакунов в сарай к своему соседу и поделился с ним планами: если пропажи не хватятся, значит, рысаков можно будет продать. Однако в сельхозпредприятии этим же вечером не досчитались табуна, обратились в милицию, а правоохранители через несколько дней обнаружили украденных лошадок у местного жителя. Любопытно, что в сельхозпредприятии посчитали, что за несколько дней в чужом сарае животным был нанесен ущерб – коней кормили не тем кормом и не ухаживали за ними. Потерю товарного вида скакунов хозяева оценили в 45 тысяч рублей.

Как рассказала «МКС» старший помощник прокурора Башкирии Лариса Кучина, мировой суд Благоварского района признал депутата виновным в тайном хищении чужого имущества и приговорил народного избранника за кражу к шести месяцам лишения свободы условно. Кроме того, что мужчина теперь в течение шести месяца будет обязан отмечаться в правоохранительных органах, коллеги лишат его депутатского мандата. Дело в том, что согласно закону никто не вправе представлять интересы народа после обвинительного приговора суда.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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