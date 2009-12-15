Народный избранник, украв коней, не сумел обеспечить скакунам должный уход

Народный избранник надеялся, что если кто-то из прохожих и увидит животных на лугу, никто не заподозрит, что лошади оказались там не случайно. В сумерках предприимчивый депутат отвел троих скакунов в сарай к своему соседу и поделился с ним планами: если пропажи не хватятся, значит, рысаков можно будет продать. Однако в сельхозпредприятии этим же вечером не досчитались табуна, обратились в милицию, а правоохранители через несколько дней обнаружили украденных лошадок у местного жителя. Любопытно, что в сельхозпредприятии посчитали, что за несколько дней в чужом сарае животным был нанесен ущерб – коней кормили не тем кормом и не ухаживали за ними. Потерю товарного вида скакунов хозяева оценили в 45 тысяч рублей.