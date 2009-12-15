Кассиры становятся Снегурочками, а охранники – Дедами Морозами

Состязание проводится в трех номинациях: за лучшее комплексное новогоднее оформление, за лучший праздничный дизайн зала или фасада. Оцениваться будут наличие искусственных елок у входа, иллюминация на деревьях на прилегающей территории и вдоль фасада, декоративная подсветка витрин, использование новогодней тематики на товарных ценниках и меню, единая одежда персонала с праздничными украшениями и некоторые другие критерии.